Loạt xe ôtô tại Việt Nam đua giảm giá trước Tết Kỷ Hợi

Đầu tiên trong cuộc đua giảm giá xe Tết là thương hiệu Nissan Việt Nam, hãng xe này mới đây đã ra thông báo điều chỉnh giá bán 2 mẫu xe lắp ráp của mình là X-Trail và Sunny. Theo đó, cả 2 mẫu xe đều được giảm giá ngay đầu năm 2019. Mức giảm sâu nhất thuộc về cả 2 phiên bản X-Trail mới V-Series với mức 30 triệu đồng. Những phiên bản của Nissan X-Trail mới còn lại được điều chỉnh giảm 20 triệu đồng. Việc điều chỉnh giá bán này khiến giá X-Trail tại thị trường Việt Nam có mức khởi điểm từ 956 triệu đồng, phiên bản cao cấp nhất có giá 1.053 triệu đồng. Tuy giảm giá nhưng so với các đối thủ (trừ Honda CR-V), Nissan X-Trail vẫn có giá bán ở mức cao. Về phần Sunny, mẫu sedan của Nissan này cũng được giảm đồng loạt 20 triệu đồng cho 3 phiên bản trước Tết nguyên đan Kỷ Hợi bao gồm các mẫu: Sunny XL, Sunny XV-Q và Sunny XT-Q. Sau đợt điều chỉnh này, giá bán Sunny khởi điểm ở mức 478 triệu đồng và cao nhất 548 triệu đồng. Sunny cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ phân khúc B tại thị trường Việt Nam như: Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Đây đều là những mẫu xe có doanh số bán rất tốt, vượt xe doanh số Nissan Sunny. Sau khi được giảm giá, hiện giá bán Nissan Sunny tương đối cạnh tranh và hy vọng sẽ có thể tăng doanh số trong mùa mua sắm xe cuối năm. Trong tháng 1/2019, giá bán niêm yết của các mẫu xe Toyota không có gì thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, một vài mẫu xe Toyota được đại lý ưu đãi giảm giá, cao nhất lên tới 30 triệu đồng để lấy doanh số. Theo khảo sát của PV, hiện các đại lý Toyota chính hãng đang đưa ra các mức ưu đãi, giảm giá đối với toàn bộ xe lắp ráp trong nước với mức giảm từ 9 – 30 triệu đồng/xe. Trong đó, Toyota Vios giảm giá ít nhất, chỉ từ 9 triệu đồng. Mẫu xe bán chạy thứ 2 của Toyota Việt Nam là Innova cũng được giảm giá từ 10 – 30 triệu đồng. Trong đó, Innova V cao cấp nhất và G được giảm giá 10 triệu đồng. Còn phiên bản E số sàn được giảm giá cao hơn lên tới 30 triệu đồng. Phiên bản Innova Venturer cũng nhận được giảm giá từ phía đại lý là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 mẫu sedan còn lại của hãng là Toyota Corolla Altis và Camry cũng nhận được mức giảm giá từ 15 – 30 triệu đồng tại các đại lý chính hãng. Đối với Toyota Corolla Altis, mức giảm từ 15 – 20 triệu đồng và Camry là 25 – 30 triệu đồng tùy từng phiên bản. Không chỉ xe lắp ráp Toyota được giảm giá, mẫu xe 16 chỗ nhập khẩu Toyota Hiace cũng nhận được ưu đãi giảm giá từ đại lý lên tới 30 triệu đồng, giúp giá bán mẫu xe này trên thực tế chỉ còn 969 triệu đồng. Theo báo cáo doanh số từ Toyota Việt Nam, tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2018, doanh số xe lắp ráp trong nước đang tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tăng mạnh nhất là Toyota Vios, bán nhiều hơn 4.000 xe (tăng 26,8%) so với cùng kỳ năm 2017 và thấp nhất là Toyota Camry, đạt hơn 1.000 xe (tăng 42,2%). Trong tháng 1/2019, Ford Việt Nam chính thức thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với mẫu xe thương mại 16 chỗ bán chạy nhất là Transit. Theo đó, mức giảm 30 triệu đồng được áp dụng đối với tất cả các phiên bản của mẫu xe này. Bên cạnh đó, Ford Việt Nam còn đưa ra chương trình ưu đãi đối với các khách hàng mua mẫu xe này. Video: Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11/2018.

