Loạt xe ôtô “ế chổng vó” tại Việt Nam tháng 11/2018

Nếu như loạt xe bán chạy nhất tại thị trường Việt được chi phối bởi các thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, thì nhóm xe ôtô ế ẩm nhất lại có sự đóng góp nhiều hãng xe khác nhau. Ngoài các mẫu xe cũ luôn góp mặt thì còn cả những mẫu xe từng là hàng "hot" trên thị trường. Suzuki Ertiga cũng là một trong những sản phẩm đã bị Suzuki Việt Nam khai tử từ tháng 6/2018 nhưng tới nay vẫn bán được vài xe tồn. Doanh số của Ertiga trong tháng 11/2018 là 3 xe, cao hơn một chút so với mức một xe của tháng trước. Cộng dồn 10 tháng, Suzuki Ertiga bán ra được 29 xe, dĩ nhiên khó thoát khỏi top xe ế nhất Việt Nam. Ford Fiesta từng là một trong những mẫu xe tiềm năng và bán chạy nhất của Ford, tuy nhiên câu chuyện dần vỡ mộng khi Fiesta nhanh chóng gia nhập hàng ngũ xe ế nhất thị trường. Sang tháng 11, Fiesta bán ra 13 xe, chỉ bằng 1/4 so với tháng trước (59 xe). tổng 10 tháng, Fiesta bán được 395 xe, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng xe ít khách nhất. Dù có giá bán thấp nhất phân khúc sedan hạng D trên thị trường ôtô Việt Nam hiện nay, nhưng KIA Optima luôn nằm trong top những mẫu xe bán chậm nhất. Trong tháng 11/2018, hãng chỉ bán được 14 xe, tuy có tăng 5 xe so với tháng trước nhưng con số này thực sự không mấy khởi sắc. Thiết kế bắt mắt, tiện nghi cũng tầm trung và là mẫu xe nhập khẩu mang thương hiệu Nhật Bản - thế nhưng mẫu xe sedan Honda Accord vẫn phải chịu cảnh ế hoài, ế mãi. Trong tháng 11/2018 vừa qua, mẫu xe này chỉ đạt doanh số 34 chiếc. Giảm hơn một nửa so với tháng trước đây. Isuzu D-Max 2018 được nâng cấp tương tự người anh em mu-X. Xe gồm 2 phiên bản động cơ diesel 1.9L và 3.0L thay thế cho động cơ 2.5L cũ, giá bán từ 650 đến 820 triệu đồng. Khá nghiệt ngã khi Isuzu D-Max lại “ngồi cùng chiếu” với các đối thủ sừng sỏ như Ford Ranger, Mazda BT-50, Toyota Hilux... Điều này khiến doanh số D-Max chỉ đạt vẻn vẹn 46 xe trong tháng 11/2018, giảm 8 xe so với tháng 10. Chevrolet Aveo: Mặc dù là sedan hạng B sở hữu mức giá bán của những mẫu xe hạng A thuộc hàng rẻ nhất, tuy nhiên Aveo chưa bao giờ bán chạy. Trong tháng 11/2018, chỉ 59 chiếc Aveo được bàn giao cho khách hàng. Hiện mãu xe này cũng đã dừng sản xuất tại Việt Nam, sau khi thương hiệu xe Mỹ bàn giao lại cho tập đoàn Vinfast. Isuzu Mu-X: Dù đã được thay đổi mạnh về động cơ, giá bán thấp hơn nhiều so với các đối thủ trong phân khúc như Toyota Fotuner hay Nissan Xtrail..., nhưng Isuzu mu-X luôn có doanh số thấp nhất phân khúc hiện nay. Mẫu xe này chỉ đạt 61 xe bán ra trong tháng 11/2018. Trong tháng đầu tiên bán ra tại thị trường Việt Nam, mẫu xe đạt đến 190 chiếc, tuy nhiên, tháng tiếp theo (11/2018) đánh dấu sự hụt hơi của mẫu xe nhập khẩu Toyota Avanza với chỉ 79 xe được bán ra. Theo nhiều người tiêu dùng đánh giá, rất có thể nó đang bị "chung mâm" với người anh em Innova đình đám nhất phân khúc. Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport được xem là có doanh số khả quan hơn so với tháng trước, mức bán ra của mẫu SUV Mitsubishi Pajero Sport đã có sự cải thiện trong tháng 11/2018, tăng từ 42 lên 80 xe. Được kỳ vọng và cũng gây thất vọng chính là Nissan Sunny. Nằm ở phân khúc dễ chịu nhất thị trường ô tô Việt Nam là sedan hạng B nhưng từ nhiều năm nay, Sunny luôn chìm nghỉm trên thị trường. Từ đầu năm 2018 đến này, mặc dù đã tung nhiều chiêu quảng cáo, giảm giá... nhưng mẫu xe này cũng chỉ đạt doanh số 86 xe trong tháng vừa qua. Video: Top 5 xe ế nhất thị trường Việt Nam tháng 11/2018.

Nếu như loạt xe bán chạy nhất tại thị trường Việt được chi phối bởi các thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, thì nhóm xe ôtô ế ẩm nhất lại có sự đóng góp nhiều hãng xe khác nhau. Ngoài các mẫu xe cũ luôn góp mặt thì còn cả những mẫu xe từng là hàng "hot" trên thị trường. Suzuki Ertiga cũng là một trong những sản phẩm đã bị Suzuki Việt Nam khai tử từ tháng 6/2018 nhưng tới nay vẫn bán được vài xe tồn. Doanh số của Ertiga trong tháng 11/2018 là 3 xe, cao hơn một chút so với mức một xe của tháng trước. Cộng dồn 10 tháng, Suzuki Ertiga bán ra được 29 xe, dĩ nhiên khó thoát khỏi top xe ế nhất Việt Nam. Ford Fiesta từng là một trong những mẫu xe tiềm năng và bán chạy nhất của Ford, tuy nhiên câu chuyện dần vỡ mộng khi Fiesta nhanh chóng gia nhập hàng ngũ xe ế nhất thị trường. Sang tháng 11, Fiesta bán ra 13 xe, chỉ bằng 1/4 so với tháng trước (59 xe). tổng 10 tháng, Fiesta bán được 395 xe, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng xe ít khách nhất. Dù có giá bán thấp nhất phân khúc sedan hạng D trên thị trường ôtô Việt Nam hiện nay, nhưng KIA Optima luôn nằm trong top những mẫu xe bán chậm nhất. Trong tháng 11/2018, hãng chỉ bán được 14 xe, tuy có tăng 5 xe so với tháng trước nhưng con số này thực sự không mấy khởi sắc. Thiết kế bắt mắt, tiện nghi cũng tầm trung và là mẫu xe nhập khẩu mang thương hiệu Nhật Bản - thế nhưng mẫu xe sedan Honda Accord vẫn phải chịu cảnh ế hoài, ế mãi. Trong tháng 11/2018 vừa qua, mẫu xe này chỉ đạt doanh số 34 chiếc. Giảm hơn một nửa so với tháng trước đây. Isuzu D-Max 2018 được nâng cấp tương tự người anh em mu-X. Xe gồm 2 phiên bản động cơ diesel 1.9L và 3.0L thay thế cho động cơ 2.5L cũ, giá bán từ 650 đến 820 triệu đồng. Khá nghiệt ngã khi Isuzu D-Max lại “ngồi cùng chiếu” với các đối thủ sừng sỏ như Ford Ranger, Mazda BT-50, Toyota Hilux... Điều này khiến doanh số D-Max chỉ đạt vẻn vẹn 46 xe trong tháng 11/2018, giảm 8 xe so với tháng 10. Chevrolet Aveo: Mặc dù là sedan hạng B sở hữu mức giá bán của những mẫu xe hạng A thuộc hàng rẻ nhất, tuy nhiên Aveo chưa bao giờ bán chạy. Trong tháng 11/2018, chỉ 59 chiếc Aveo được bàn giao cho khách hàng. Hiện mãu xe này cũng đã dừng sản xuất tại Việt Nam, sau khi thương hiệu xe Mỹ bàn giao lại cho tập đoàn Vinfast. Isuzu Mu-X: Dù đã được thay đổi mạnh về động cơ, giá bán thấp hơn nhiều so với các đối thủ trong phân khúc như Toyota Fotuner hay Nissan Xtrail..., nhưng Isuzu mu-X luôn có doanh số thấp nhất phân khúc hiện nay. Mẫu xe này chỉ đạt 61 xe bán ra trong tháng 11/2018. Trong tháng đầu tiên bán ra tại thị trường Việt Nam, mẫu xe đạt đến 190 chiếc, tuy nhiên, tháng tiếp theo (11/2018) đánh dấu sự hụt hơi của mẫu xe nhập khẩu Toyota Avanza với chỉ 79 xe được bán ra. Theo nhiều người tiêu dùng đánh giá, rất có thể nó đang bị "chung mâm" với người anh em Innova đình đám nhất phân khúc. Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport được xem là có doanh số khả quan hơn so với tháng trước, mức bán ra của mẫu SUV Mitsubishi Pajero Sport đã có sự cải thiện trong tháng 11/2018, tăng từ 42 lên 80 xe. Được kỳ vọng và cũng gây thất vọng chính là Nissan Sunny. Nằm ở phân khúc dễ chịu nhất thị trường ô tô Việt Nam là sedan hạng B nhưng từ nhiều năm nay, Sunny luôn chìm nghỉm trên thị trường. Từ đầu năm 2018 đến này, mặc dù đã tung nhiều chiêu quảng cáo, giảm giá... nhưng mẫu xe này cũng chỉ đạt doanh số 86 xe trong tháng vừa qua. Video: Top 5 xe ế nhất thị trường Việt Nam tháng 11/2018.