Loạt xe ôtô bị người dùng Việt “ném đá” vẫn cháy hàng

Không phải mẫu xe nào bị nhiều người “chê” cũng đều lâm vào tình cảnh bán ế, ngược lại những mẫu xe này đều nằm trong danh sách mẫu xe ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam, thậm chí ở nhiều thời điểm hãng xe không đủ số lượng để cung cấp cho nhu cầu của khách hàng. Honda HR-V tuy không bị chê kiểu dáng hay nội thất rẻ tiền nhưng lại có mức giá cao ngất ngưỡng hàng đầu phân khúc. Thậm chí, giá bán của Honda HR-V ngang ngửa với "đàn anh" Mazda CX-5 bản tiêu chuẩn khi được phân phối với 2 phiên bản G và L, giá lần lượt là 786 và 866 triệu đồng. Riêng 2 màu trắng và đỏ của bản L có giá 871 triệu đồng. Tuy vậy, doanh số xe ngay trong tháng đầu tiên bán ra thị trường Việt Nam đạt 750 xe đã cho thấy dư luận không hề làm ảnh hưởng đến thị hiếu tiêu dùng của người Việt vốn ưa chuộng các thương hiệu xe Nhật. Mẫu xe SUV Toyota Fortuner nổi danh tại thị trường Việt Nam với biệt danh không mấy dễ nghe “thánh lật”, tuy nhiên biệt danh này không làm cho chiếc SUV của Toyota trở nên ế ẩm, ngược lại đây cũng là dòng xe được ưa chuộng hàng đầu phân khúc mà cho đến nay chưa có đối thủ nào có thể đánh bại tại thị trường Việt Nam. Dòng xe này còn bị nhiều người tiêu dùng Việt thường xuyên “tố” túi khí không bung sau nhiều vụ tai nạn xảy ra, tuy vậy dường như không làm ảnh hưởng đến doanh số của Fortuner tại Việt Nam. Thậm chí với mức giá từ 1,094 tỷ đồng cho phiên bản Fortuner 2.4 4×2 AT 2018, nó được xem đắt hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc nhưng vẫn luôn "cháy hàng". Mẫu xe Hyundai Kona 2018 ngay từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam đã liên tục bị nhiều người chê xe có giá quá cao, kiểu dáng xấu, nhiều nhựa đen, ngoại thất rẻ tiền... Tuy nhiên, hiện tại để mua được chiếc Kona, người dùng phải chờ tới vài tháng mới được nhận xe. Xe được Hyundai Thành Công phân phối ra thị trường với 3 phiên bản động cơ, trang bị gồm; phiên bản 2.0 AT, 2.0 AT đặc biệt và 1.6 Turbo, giá bán Hyundai Kona mới lần lượt là 615 triệu đồng, 675 triệu đồng và 725 triệu đồng. Doanh số bán ra của Hyundai Kona trong các tháng qua liên tục ở mức cao từ 600 – 700 xe/tháng. Toyota Vios là một ví dụ kinh điển cho trường hợp này. Kể từ sau khi ra mắt lần đầu vào năm 2003, Toyota Vios luôn là mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam. Nhưng “tai tiếng” xung quanh mẫu xe này như tôn mỏng, cảm giác lái kém, ít trang bị đều không che lấp được cách chọn xe của người Việt vốn ưa chuộng thương hiệu cũng như độ bền. Tại thị trường Việt Nam - Toyota Vios 2018 mới có tổng cộng 3 phiên bản, gồm E MT, E CVT và G CVT với giá bán lần lượt là 531 triệu đồng, 569 triệu đồng và 606 triệu đồng. Xe được lắp ráp trong nước với 151 linh kiện Việt Nam và Toyota đạt kỳ vọng đạt doanh số trung bình 2.400 xe/tháng - đây là kỳ vọng có cơ sở bởi mẫu xe này thường xuyên nằm trong top đầu xe bán chạy nhất ở nước ta.Xe giá rẻ Toyota Wigo dường như sinh ra chỉ đề dùng cho mục đích di chuyển, xe không có trang bị gì cao cấp: ghế nỉ, điều hòa cơ, cốp mở bằng chìa khóa… Tuy nhiên, doanh số ấn tượng vượt qua cả đối thủ Hyundai Grand i10 lại một lần nữa chứng minh thương hiệu Toyota vẫn rất mạnh tại thị trường Việt Nam, nơi ưa chuộng những mẫu xe bền bỉ và có tính thanh khoản cao khi bán lại. Dù thuế nhập khẩu 0%, với giá bán 345 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn (sử dụng hộp số sàn) và 405 triệu đồng cho phiên bản số tự động, Wigo vẫn đắt hơn nhiều so với ở Indonesia, nơi sản xuất mẫu xe này cho thị trường Việt Nam. Điều này được lý giải là do những chi phí vận chuyển, thuế/phí nội địa... như xe vẫn cứ "hot". Video: Bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất tháng 10/2018.

Không phải mẫu xe nào bị nhiều người “chê” cũng đều lâm vào tình cảnh bán ế, ngược lại những mẫu xe này đều nằm trong danh sách mẫu xe ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam, thậm chí ở nhiều thời điểm hãng xe không đủ số lượng để cung cấp cho nhu cầu của khách hàng. Honda HR-V tuy không bị chê kiểu dáng hay nội thất rẻ tiền nhưng lại có mức giá cao ngất ngưỡng hàng đầu phân khúc. Thậm chí, giá bán của Honda HR-V ngang ngửa với "đàn anh" Mazda CX-5 bản tiêu chuẩn khi được phân phối với 2 phiên bản G và L, giá lần lượt là 786 và 866 triệu đồng. Riêng 2 màu trắng và đỏ của bản L có giá 871 triệu đồng. Tuy vậy, doanh số xe ngay trong tháng đầu tiên bán ra thị trường Việt Nam đạt 750 xe đã cho thấy dư luận không hề làm ảnh hưởng đến thị hiếu tiêu dùng của người Việt vốn ưa chuộng các thương hiệu xe Nhật. Mẫu xe SUV Toyota Fortuner nổi danh tại thị trường Việt Nam với biệt danh không mấy dễ nghe “thánh lật”, tuy nhiên biệt danh này không làm cho chiếc SUV của Toyota trở nên ế ẩm, ngược lại đây cũng là dòng xe được ưa chuộng hàng đầu phân khúc mà cho đến nay chưa có đối thủ nào có thể đánh bại tại thị trường Việt Nam. Dòng xe này còn bị nhiều người tiêu dùng Việt thường xuyên “tố” túi khí không bung sau nhiều vụ tai nạn xảy ra, tuy vậy dường như không làm ảnh hưởng đến doanh số của Fortuner tại Việt Nam. Thậm chí với mức giá từ 1,094 tỷ đồng cho phiên bản Fortuner 2.4 4×2 AT 2018, nó được xem đắt hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc nhưng vẫn luôn "cháy hàng". Mẫu xe Hyundai Kona 2018 ngay từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam đã liên tục bị nhiều người chê xe có giá quá cao, kiểu dáng xấu, nhiều nhựa đen, ngoại thất rẻ tiền... Tuy nhiên, hiện tại để mua được chiếc Kona, người dùng phải chờ tới vài tháng mới được nhận xe. Xe được Hyundai Thành Công phân phối ra thị trường với 3 phiên bản động cơ, trang bị gồm; phiên bản 2.0 AT, 2.0 AT đặc biệt và 1.6 Turbo, giá bán Hyundai Kona mới lần lượt là 615 triệu đồng, 675 triệu đồng và 725 triệu đồng. Doanh số bán ra của Hyundai Kona trong các tháng qua liên tục ở mức cao từ 600 – 700 xe/tháng. Toyota Vios là một ví dụ kinh điển cho trường hợp này. Kể từ sau khi ra mắt lần đầu vào năm 2003, Toyota Vios luôn là mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam. Nhưng “tai tiếng” xung quanh mẫu xe này như tôn mỏng, cảm giác lái kém, ít trang bị đều không che lấp được cách chọn xe của người Việt vốn ưa chuộng thương hiệu cũng như độ bền. Tại thị trường Việt Nam - Toyota Vios 2018 mới có tổng cộng 3 phiên bản, gồm E MT, E CVT và G CVT với giá bán lần lượt là 531 triệu đồng, 569 triệu đồng và 606 triệu đồng. Xe được lắp ráp trong nước với 151 linh kiện Việt Nam và Toyota đạt kỳ vọng đạt doanh số trung bình 2.400 xe/tháng - đây là kỳ vọng có cơ sở bởi mẫu xe này thường xuyên nằm trong top đầu xe bán chạy nhất ở nước ta. Xe giá rẻ Toyota Wigo dường như sinh ra chỉ đề dùng cho mục đích di chuyển, xe không có trang bị gì cao cấp: ghế nỉ, điều hòa cơ, cốp mở bằng chìa khóa… Tuy nhiên, doanh số ấn tượng vượt qua cả đối thủ Hyundai Grand i10 lại một lần nữa chứng minh thương hiệu Toyota vẫn rất mạnh tại thị trường Việt Nam, nơi ưa chuộng những mẫu xe bền bỉ và có tính thanh khoản cao khi bán lại. Dù thuế nhập khẩu 0%, với giá bán 345 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn (sử dụng hộp số sàn) và 405 triệu đồng cho phiên bản số tự động, Wigo vẫn đắt hơn nhiều so với ở Indonesia, nơi sản xuất mẫu xe này cho thị trường Việt Nam. Điều này được lý giải là do những chi phí vận chuyển, thuế/phí nội địa... như xe vẫn cứ "hot". Video: Bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất tháng 10/2018.