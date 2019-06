Loạt lỗi trên Honda CR-V mới khiến khách Việt hoang mang

Từ khi ra mắt phiên bản mới, các chuyên gia đã đánh giá mẫu xe Honda CR-V 2018 với số điểm khá cao vì sở hữu nhiều tính năng tiện nghi cùng với thiết kế đẳng cấp. Bằng chứng là ngay sau khi ra mắt, khách hàng tạiViệt Nam đã luôn phải đặt xe trước nhiều tháng mới hy vọng có thể được sở hữu chiếc xe này - thậm chí sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu. Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang" chỉ sau một thời gian sử dụng, mẫu SUV hot này liên tục bị khách hàng phản ánh về nhiều lỗi như hiện tượng rỉ sét, sự cố bất ngờ “nổ” và cháy động cơ... mới nhất là hiện tượng Honda CR-V mới dính lỗi bó cứng chân phanh bị hàng loạt khách hàng tố cáo trên các diễn đàn ôtô và xe máy có tiếng tại Việt Nam. Mới đây, sau thông tin chủ xe ở Quảng Trị phản ánh Honda CR-V 2019 của mình đang lăn bánh bất ngờ bị lỗi bó cứng chân phanh khi chạy xe trên cao tốc với chế độ cruise control, ngay sau đó theo ghi nhận của Kiến Thức đã có thêm một vài trường hợp tương tự ở Hà Nội, Quảng Ninh... khiến nhiều người đang sử dụng xe này vô cùng bất an. Ngày 1/6, chủ xe lái chiếc CR-V 2019 trên quốc lộ 1 gần Đông Hà, uảng Trị đặt xe ở chế độ Cruise Control ở dải tốc độ 90 km/h thì xe phát ra âm thanh "Cạch" ở dưới gầm, các tiếng bíp báo lỗi và đồng hồ hiển thị biểu tượng lỗi của một loạt chức năng phanh trợ lực lái, hỗ trợ giữ phanh điện tử, cân bằng điện tử, đèn phanh (Video: FBNV). Ngoài lỗi nghiêm trọng bị khóa cứng chân phanh mới xảy ra gần đây, khoảng tháng 8/2018 nhiều khách hàng sử dụng dòng xe Honda CR-V 2018 từng than phiền về hiện tượng xe bị gỉ sét ở phần sắt xung quanh gioăng cao su. Cụ thể, chủ nhân của chiếc Honda CR-V 1.5 Turbo (phiên bản L) tại Mê Linh, Hà Nội từng phản ánh, xe khi mới chỉ lăn bánh 2.500 km, nhưng phần sắt quanh gioăng cao su xảy ra tình trạng rỉ sét. Hiện tượng rỉ sét trên xe Honda CR-V 2018 từng xảy ra tại thị trường Hàn Quốc vào cuối năm 2017. Thời điểm đó, phía Honda Hàn Quốc đã chính thức đưa ra lời xin lỗi với khách hàng về những rỉ sét xuất hiện trên loạt xe CR-V mới. Tuy nhiên vấn đề này không được Honda Việt Nam bảo hành và Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng: “Hiện tượng rỉ sét xuất hiện trên mẫu xe Honda CR-V 2018 chỉ sau vài tháng sử dụng chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ”. Vào tháng 5/2018, vụ việc Honda CR-V phiên bản động cơ tăng áp bị lỗi xăng hòa vào cùng dầu máy tại Trung Quốc và Mỹ đã đến tai nhiều khách hàng Việt Nam gây xôn xao. Tuy nhiên tại buổi họp báo cáo tài chính vào quý 3/2018, đại diện Honda đã thông tin chính thức về vấn đề này và đảm báo CR-V tại Việt Nam không hề bị dính lỗi đáng tiếc này. Vụ xe Honda CR-V bất ngờ “phát nổ” và cháy không rõ nguyên nhân của chủ nhân ở Nam Định cũng gây hoang mang dư luận trong tháng 5/2019 vừa qua. Theo đó khi đang đậu xe dưới trời nắng không khỏi bất ngờ khi chiếc xe Honda CR-V này tự dưng phát nổ và bốc cháy. Theo các chuyên gia ôtô, nguyên nhân xe bốc cháy do thời tiết là không khả thi, bởi mỗi chiếc xe khi đi vào sản xuất đều được tính toán, thử nghiệm để chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều. Trả lời người tiêu dùng, TGĐ Honda Việt Nam cho hay hiện hãng đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và sẽ chia sẻ ngay khi có kết quả. Ngoài các lỗi xảy ra hiện hữu, Honda CR-V 2018 còn được nhiều chủ xe đăng đàn trên mạng xã hội cho là gây ồn khi lái mặc dù đã được trang bị miếng che gió, tuy nhiên khi xe chạy với vận tốc trên 60km/h hành khách trên xe vẫn có thể nghe thấy tiếng tiếng gió khi mở cửa. Mặc dù ở một vài xe cùng phân khúc lại không mắc phải lỗi cơ bản này. Với tất cả các sự cố trên, Honda Việt Nam hiện vẫn đang đi tìm nguyên nhân để khác phục những sự cố trên Honda CR-V mới. Hi vọng ôtô Honda tại Việt Nam và nhà sản xuất Honda Nhật Bản sớm tìm ra nguyên nhân sớm để khắc phục hàng loạt lỗi cho mẫu xe "hàng hot" này, đặc biệt là lỗi chân phanh trên xe đang gây xôn xao dư luận. Video: Honda CR-mới không chỉ lỗi tại Việt Nam.

