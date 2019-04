Lexus RC F 2020 mới chốt giá bán từ 1,5 tỷ đồng

Mẫu xe Lexus RC F 2020 từng gây chú ý tại Triển lãm Detroit 2019 diễn ra hồi đầu năm khi sở hữu thiết kế sang trọng, lịch lãm. Cùng với đó là xe có nhiều chi tiết làm bằng vật liệu carbon đắt tiền hơn so với những phiên bản trước đó. Về thiết kế, thương hiệu xe sang Lexus đã làm mới mẫu RC F 2020 này với lưới tản nhiệt được tinh chỉnh lại với phần dưới được mở rộng hơn. Hệ thống đèn pha trên Lexus RC F 2020 mới cũng được thiết kế lại, đèn LED theo kiểu xếp chồng lạ mắt. Không chỉ vậy nó còn đi kèm khả năng định vị ban ngày tích hợp xi nhan dưới dạng LED ấn tượng hơn. Cản sau của xe cũng được làm lại đi kèm thiết kế đèn hậu LED trông mới giúp cho chiếc xe cũng có vẻ rộng hơn và tổng thể chiếc coupe thể thao trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể so với trước. Thiết kế gương chiếu hậu và bộ mâm của RC F 2020 khác biệt và hiện đại hơn hẳn. Điểm thu hút nhất ở mẫu xe này đó là nhiều chi tiết được làm bằng vật liệu carbon như cản trước, trần xe, mui xe, vách ngăn phía... Bên trong, nội thất của Lexus RC F 2020 nổi bật với ghế bọc da màu đỏ tiêu chuẩn cùng với điểm nhấn ghế Alcantara và chất liệu các bon trên tấm ốp cửa và bảng điều khiển. Hai màu ngoại thất bao gồm: trắng Ultra White và ghi Mattle Nebula Grey, màu độc quyền chỉ trên phiên bản Track Edition. RC F mới tiếp tục sử dụng cỗ máy hút khí tự nhiên V8 5.0 lít nhưng đã qua cải tiến, để sản sinh ra tổng công suất 472 mã lực và mô-men xoắn cực đại 535Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu sau tiêu chuẩn, RC F tiêu chuẩn mất 4,2 giây để tăng tốc từ 0 - 96 km/h. Trong khi đó, phiên bản Lexus RC F Track Edition 2020 hàng đầu chỉ mất 3,96 giây để thực hiện thử thách tương tự, mặc dù xe vẫn dùng động cơ V8 5.0 lít mạnh 472 mã lực / 535Nm tương tự bản tiêu chuẩn. Sở dĩ Lexus RC F Track Edition có khả năng hiệu suất vượt trội hơn RC F tiêu chuẩn là vì xe nhẹ hơn bản thường tới 80kg. Nắp ca-pô và mui của RC F Track Edition đều được làm bằng sợi carbon, ngoài ra, xe còn có bộ mâm hợp kim BBS 19 inch, hệ thống phanh gốm carbon và một cánh gió lớn phía sau giúp tăng tính khí động học. Tại thị trường Mỹ, giá xe Lexus RC F 2020 Track Hardcore bản cao cấp và mạnh mẽ nhất mức giá lên tới 96.650 USD (tương đương 2,247 tỷ đồng), đắt hơn 4.000 USD (khoảng 93 triệu đồng) so với một chiếc Lexus LC cơ sở bán ra từ 64.750 USD (khoảng 1,505 tỷ đồng). Video: Xem sức mạnh Lexus RC F 2020 mới.

Mẫu xe Lexus RC F 2020 từng gây chú ý tại Triển lãm Detroit 2019 diễn ra hồi đầu năm khi sở hữu thiết kế sang trọng, lịch lãm. Cùng với đó là xe có nhiều chi tiết làm bằng vật liệu carbon đắt tiền hơn so với những phiên bản trước đó. Về thiết kế, thương hiệu xe sang Lexus đã làm mới mẫu RC F 2020 này với lưới tản nhiệt được tinh chỉnh lại với phần dưới được mở rộng hơn. Hệ thống đèn pha trên Lexus RC F 2020 mới cũng được thiết kế lại, đèn LED theo kiểu xếp chồng lạ mắt. Không chỉ vậy nó còn đi kèm khả năng định vị ban ngày tích hợp xi nhan dưới dạng LED ấn tượng hơn. Cản sau của xe cũng được làm lại đi kèm thiết kế đèn hậu LED trông mới giúp cho chiếc xe cũng có vẻ rộng hơn và tổng thể chiếc coupe thể thao trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể so với trước. Thiết kế gương chiếu hậu và bộ mâm của RC F 2020 khác biệt và hiện đại hơn hẳn. Điểm thu hút nhất ở mẫu xe này đó là nhiều chi tiết được làm bằng vật liệu carbon như cản trước, trần xe, mui xe, vách ngăn phía... Bên trong, nội thất của Lexus RC F 2020 nổi bật với ghế bọc da màu đỏ tiêu chuẩn cùng với điểm nhấn ghế Alcantara và chất liệu các bon trên tấm ốp cửa và bảng điều khiển. Hai màu ngoại thất bao gồm: trắng Ultra White và ghi Mattle Nebula Grey, màu độc quyền chỉ trên phiên bản Track Edition. RC F mới tiếp tục sử dụng cỗ máy hút khí tự nhiên V8 5.0 lít nhưng đã qua cải tiến, để sản sinh ra tổng công suất 472 mã lực và mô-men xoắn cực đại 535Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu sau tiêu chuẩn, RC F tiêu chuẩn mất 4,2 giây để tăng tốc từ 0 - 96 km/h. Trong khi đó, phiên bản Lexus RC F Track Edition 2020 hàng đầu chỉ mất 3,96 giây để thực hiện thử thách tương tự, mặc dù xe vẫn dùng động cơ V8 5.0 lít mạnh 472 mã lực / 535Nm tương tự bản tiêu chuẩn. Sở dĩ Lexus RC F Track Edition có khả năng hiệu suất vượt trội hơn RC F tiêu chuẩn là vì xe nhẹ hơn bản thường tới 80kg. Nắp ca-pô và mui của RC F Track Edition đều được làm bằng sợi carbon, ngoài ra, xe còn có bộ mâm hợp kim BBS 19 inch, hệ thống phanh gốm carbon và một cánh gió lớn phía sau giúp tăng tính khí động học. Tại thị trường Mỹ, giá xe Lexus RC F 2020 Track Hardcore bản cao cấp và mạnh mẽ nhất mức giá lên tới 96.650 USD (tương đương 2,247 tỷ đồng), đắt hơn 4.000 USD (khoảng 93 triệu đồng) so với một chiếc Lexus LC cơ sở bán ra từ 64.750 USD (khoảng 1,505 tỷ đồng). Video: Xem sức mạnh Lexus RC F 2020 mới.