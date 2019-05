Lexus LX570 Inspiration Series hơn 9 tỷ đồng về Việt Nam

Mới đây siêu phẩm SUV Lexus LX570 Inspiration Series 2019 đầu tiên đã được một công ty nhập khẩu xe sang ở thủ đô Hà Nội nhập về, so sánh với phiên bản tiêu chuẩn chính hãng và những trang bị sẵn có trên phiên bản Inspiration này được xem là độc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. LX570 Inspiration Series 2019 chính thức trình làng tới công chúng toàn cầu hồi tháng 11 năm 2018 tại Mỹ. Cũng giống với các phiên bản Black Edition hay Black Badge trên những mẫu xe Range Rover và Rolls-Royce, phiên bản Inspiration của Lexus LX570 cũng sở hữu phần ngoại thất đen cực kỳ huyền bí và cá tính. Điểm khác biệt của SUV hạng sang Lexus LX570 Inspiration Series 2019 so với phiên bản tiêu chuẩn ở bên ngoài gồm có "bộ áo" màu đen kỳ bí, phần viền chrome màu vàng đồng bao quanh mặt ca-lăng hình đồng hồ cát tuyệt đẹp, cụm đèn chiếu sáng Full-Led trên mẫu xe này cũng được tạo hiệu ứng đèn màu khói thể thao cho cảm giác cuốn hút đặc biệt. Lexus LX570 Inspiration Series 2019 được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch sơn đen bóng Black Onyx lạ mắt kết hợp với đường viền chrome tối màu nẹp hông xe, tay nắm cửa sơn đen và đèn welcome light tạo nên "cặp bài trùng" ăn ý về vẻ đẹp của sự huyền bí. Cụm đèn hậu của Lexus LX570 Inspiration Series 2019 được làm màu khói sáng thay vì màu đỏ như thường thấy để gia tăng tính thể thao và đặc biệt cho phiên bản này. Các chi tiết còn lại như ống xả, cản sau và cánh gió... không khác biệt nhiều so với phiên bản đang bán ra thị trường. Bước vào bên trong khoang nội thất, Lexus LX570 Inspiration Series 2019 cũng giống như bao phiên bản LX570 2019 khác, sự sang trọng và đẳng cấp vẫn được phát huy lên hàng đầu. Trên phiên bản đặc biệt này, trần xe được làm màu đen, ghế bọc da Moonlight White Semi-Aniline đi kèm với một số chi tiết độc đáo. Xe sở hữu thảm lót sàn, thảm lót cốp và bao da chìa khóa cao cấp. Thêm vào đó, LX570 Inspiration 2019 được trang bị ghế trước và hàng ghế thứ 2 tích hợp tính năng thông gió và sưởi ấm, điều hòa 4 vùng, hệ thống giải trí cho ghế sau, hệ thống âm thanh Mark Levinson vòm 19 loa công suất 450 watt và màn hình HUD đa màu. Ngoài ra, các trang bị tiêu chuẩn như hộp lạnh, bộ sạc không dây cho thiết bị di động, màn hình điều hướng 12,3 inch cùng nhiều thiết bị khác cũng không thể thiếu trên "chuyên cơ mặt đất" này. Vô-lăng xe được bọc da ốp gỗ 3 chấu giống như các phiên bản tiêu chuẩn của LX570, bảng đồng hồ kỹ thuật số sắc nét hiển thị đầy đủ thông tin... Về trang bị an toàn, LX570 Inspiration Series 2019 được đắp lên mình hàng loạt công nghệ tối tân như hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Lexus Safety System+, bao gồm các tính năng: cảnh báo trước va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình tích hợp radar, đèn pha thông minh, cảnh báo đi chệch làn đường, giám sát điểm mù và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang. Về truyền động, xe sử dụng động cơ tiêu chuẩn giống với những "người anh em" LX570 khác. Cụ thể, xe được trang bị khối động cơ V8 hút khí tự nhiên 5.7L để cho ra công suất 383 mã lực và mô-men xoắn cực đại 546 Nm. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 8 cấp cùng hệ thống điều khiển lực kéo đời mới. Ngoài ra, xe còn trang bị chế độ lựa chọn địa hình Multi Terrain Select dành riêng cho việc điều khiển xe qua các loại địa hình phức tạp khác nhau. Xe có 5 chế độ lái bao gồm Normal, Eco, Comfort, Sports hay Sports +... Mức giá xe Lexus LX570 Inspiration Series 2019 đầu tiên đã được một công ty nhập khẩu xe sang ở thủ đô Hà Nội nhập về và chào bán với mức giá hơn 9 tỷ đồng. Như vậy, so với giá bán Lexus LX570 bản tiêu chuẩn đang được phân phối chính hãng giá 7,81 thì nó cao hơn khoảng gần gần 2 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Lexus LX570 Inspiration Series 2019.

