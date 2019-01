Lexus LS 2019 "chốt giá" từ 7,08 tỷ đồng tại Việt Nam

Ngay sau khi giới thiệu mẫu ES 250, thương hiệu xe sang Nhật Bản tại Việt Nam lại tiếp tục đưa mẫu sedan hạng sang Lexus LS 2019 về nước với hai phiên bản bao gồm LS 500 và LS 500h thế hệ mới nhất. Mẫu xe sedan Lexus LS 2019 được thiết kế dựa trên cấu trúc xe sang toàn cầu mới GA-L, vốn phát triển cho chiếc coupe thể thao LC 500, mang đến trải nghiệm lái đầy hứng khởi và cảm giác êm ái (thấp hơn khoảng 25 mm, dài hơn 35 mm), kiểu dáng trường và đầm chắc hơn. LS 2019 được Lexus thiết kế dựa trên cấu trúc xe sang toàn cầu mới GA-L, vốn phát triển cho chiếc coupe thể thao LC 500. Xe được kéo dài thêm 35mm trong khi hạ thấp 25mm so với trước, theo đó Lexus LS thế hệ mới “trường” xe hơn và vận hành cũng đầm chắc hơn. Triết lý thiết kế đối lập song hành tạo nên mẫu xe vừa rộng rãi, thoải mái của một chiếc sedan 3 khoang đẳng cấp nhưng vẫn sở hữu đường nét cá tính, mạnh mẽ của một chiếc coupe 4 cửa nhằm thu hút những khách hàng hạng sang trẻ tuổi. Phần đầu x được thiết kế với cụm đèn pha 3 bóng tích hợp đèn ban ngày DLR, đèn báo rẽ LED hình chữ L đặc trưng được vuốt dài sang hai bên, mâm xe 20-inch thiết kế vành rỗng, sử dụng kỹ thuật mạ điện tử tạo nên bề mặt bóng láng độc đáo và giảm thiểu tiếng ồn do lốp gây ra. Nội thất LS mới vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Ngoài việc đem tới khách hàng 11 lựa chọn màu sơn ngoại thất, Lexus cung cấp 5 lựa chọn nội thất sang trọng, đẳng cấp với chất liệu cao cấp, được thực hiện bởi các thợ thủ công bậc thầy Nhật Bản (gọi là các Takumi). Mỗi lựa chọn nội thất đều là thực sự quyến rũ, mê hoặc. Không gian nội thất Lexus LS tiện nghi với ghế lái, ghế hành khách chỉnh điện 28 hướng tích hợp chức năng sưởi, làm mát và mát-xa trên mặt đệm Ottoman cao cấp; giao diện điều khiển cảm ứng, điều hòa tự động 4 vùng, màn hình 12,3 inch, màn hình HUD kích thước lớn nhất trong phân khúc và hệ thống âm thanh Mark Levinson 23 loa cao cấp. Lexus LS500 được trang bị động cơ turbo kép V6 3.5L mới kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cho công suất cực đại 415 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 599Nm tại 1.600 – 4.800 vòng/phút. Trong khi đó, LS 500h trang bị công nghệ mang tính tiên phong toàn cầu Multi-Stage Hybrid, kết hợp động cơ xăng V6 3.5L và 2 mô tơ điện, ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp D-4S tạo ra mô-men xoắn cực đại 350Nm tại tốc độ quay 5.100 vòng/phút. Xe trang bị một loạt công nghệ và tính năng an toàn hiện đại như hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam, cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), cảnh báo áp suất lốp (TPWS), 12 túi khí, điều khiển hành trình thích ứng bằng radar, hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), duy trì làn đường (LKA) và đèn pha tự động thích ứng (AHS).Giá xe Lexus LS 2019 chính hãng tại thị trường Việt Nam sẽ bán ra từ 7,08 tỷ đồng đến 8,75 tỷ đồng tùy từng phiên bản. Xe có bảo dưỡng định kỳ miễn phí 3 năm hoặc 60.000 km tùy điều kiện nào đến trước bao gồm cả công sửa chữa, phụ tùng và dầu động cơ Lexus chính hiệu; chế độ bảo hành 3 năm và không giới hạn số km . Những con số này có thể gây “giật mình” với nhiều khách hàng đã từng sở hữu Lexus LS trước đây. Thực chất đây là mức giá mà LS nói riêng cũng như các dòng xe sang có dung tích xi lanh lớn (>2.5l) bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt thời điểm 01/07/2016. Trước đây, LS460L có giá chỉ ở khoảng 5.8 tỷ đồng. Video: Chi tiết sedan hạng sang Lexus LS 2019 mới.

