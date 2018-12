Lexus ES 250 mới "chốt giá" 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Thương hiệu xe sang Lexus tại Việt Nam vừa chính thức giới thiệu tới các khách hàng mẫu xe sedan Lexus ES 250 2019 mới. So với phiên bản trước đây, xe có thiết kế ngoại hình mới năng động hơn, được trang bị thêm môt số tính năng tiện nghi và an toàn tiên tiến. Lexus ES 250 2019 được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc toàn cầu K (GA-K) hoàn toàn mới, với kích thước dài hơn 65 mm, thấp hơn 5 mm, rộng hơn 45mm, mang hơi hướng của một chiếc xe coupe. Trọng tâm xe được hạ thấp, gia tăng sự khí động học. Mặt trước của Lexus ES 250 hoàn toàn mới được thiết kế với thanh nan dọc trang nhã từ lưới tản nhiệt hình con suốt kết hợp nắp ca-pô được hạ thấp, với đường nét vuốt xuống sắc sảo. Chi tiết mạ satin sang trọng là điểm nhấn được lặp lại ở cả hai góc cản trước, tạo nên hình ảnh ES khỏe khoắn, vững chãi. Cụm đèn pha projector 2 bóng LED thanh mảnh tích hợp dải đèn hình chữ L đặc trưng. Đồng nhất với mặt trước, đuôi xe được thiết kế đầy thẩm mỹ và sắc sảo với đèn hậu LED bao quanh góc đuôi xe, cụm bóng đèn hình chữ L ba chiều góp phần tạo nên hình ảnh chiều sâu bắt mắt. Khoang nội thất Lexus ES 250 rộng rãi, lấy người lái làm trung tâm và chỗ ngồi thoải mái dành cho khách hàng phía trước. Các trang bị nổi bật có thể kể tới như: vô-lăng ốp gỗ trang bị chức năng sưởi tùy chọn, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, bảng điều khiển trung tâm LCD 7 inch, màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch kết hợp (Remote Touch Interface), hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp, sạc không dây,… Bên cạnh đó, ES 250 vẫn tiếp tục phát huy tiện nghi thoải mái cho hành khách phía sau, vốn từ lâu đã trở thành thương hiệu của ES. Khoảng trống trần xe cao hơn, chiều dài cơ sở lớn hơn đem đến khoảng để chân rộng rãi cho người ngồi. Về vận hành, Lexus ES 250 2019 trang bị động cơ 4 xy-lang thẳng hàng 2.5L, cho công suất cực đại 204 mã lực đi kèm hộp số tự động 8 cấp mới. Xe vẫn sử dụng hệ thống treo trước Macpherson thiết kế tương tự ES thế hệ trước, tuy nhiên được tinh chỉnh nhằm nâng cao độ ổn định và cảm giác lái. Đặc biệt giúp cải thiện sự ổn định trên cung đường thẳng. Mẫu xe sang Lexus ES 250 2019 được bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ lái và an toàn toàn diện như: Hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS. Đặc biệt, khi sở hữu Lexus ES 250 mới, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo dưỡng định kỳ miễn phí trong 3 năm hoặc 60.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước), bao gồm cả công sửa chữa, phụ tùng và dầu động cơ Lexus chính hiệu. Xe sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Lexus chính hãng từ tháng 1/2019 với giá bán 2,499 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết sedan sang trọng Lexus ES 250 mới.

