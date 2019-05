Lamborghini Miura P400 kinh điển tìm thấy sau 5 thập kỷ

Lamborghini Polo Storico vừa thông báo rằng họ đã chứng thực đúng khung gầm #3586 như chiếc xe gốc đã được sử dụng trong bộ phim ra mắt tháng 6 năm 1969 của hãng Paramount Pictures. Đây là một sự kiện đáng nhớ trong thế giới xe cổ điển kể từ khi siêu xe Lamborghini Miura P400 màu cam với nội thất da trắng/đen đã trở thành chiếc Miura được săn lùng nhiều nhất trong vài thập kỷ qua. Chiếc “Arancio Miura” xuất hiện ở đoạn đầu của bộ phim kinh điển "The Italian Job" khi diễn viên Rossano Brazzi lái nó trên đường Great St Bernard Pass. Chiếc xe sau đó được cho là đã bị phá hủy trong cảnh quay tai nạn. Tuy nhiên, hãng Paramount đã sử dụng một chiếc Miura tương tự mà vốn bị hỏng từ trước để quay cảnh trong phim. Vậy điều gì đã xảy ra tới chiếc xe nguyên bản vốn rất nổi tiếng này. Chỉ một vài năm sau khi bộ phim phát hành, khi các nhà sưu tập biết được rằng chiếc xe được sử dụng trong phim đã không phải là chiếc bị phá hủy trong cảnh quay tai nạn, một cuộc săn lùng đã bắt đầu nổ ra. Được biết, hững người mê xe và sưu tập trên toàn thế giới đã tiếp tục tìm kiếm chiếc Lamborghini Miura P400 màu cam trong vòng 5 thập kỷ mà không thành công. Đã từng có những nhà sưu tập khẳng định rằng họ đang nắm giữ chiếc xe nguyên bản nhưng bí ẩn cuối cùng đã được giải khi chủ nhân hiện tại của chiếc xe quyết định đưa nó đi chứng thực bởi Lamborghini Polo Storico. Ngay sau đó, nhà sưu tập Kaiser ở Liechtenstein đã gửi chiếc Miura màu cam tới Sant’ Agata Bolognese nơi bộ phận chuyên gia xe lịch sử của Lamborghini cư trú để bắt đầu kiểm nghiệm chiếc xe và so sánh nó với tài liệu từ kho lưu trữ của công ty. Lamborghini Polo Storico cũng đã chứng thực thông tin với bằng chứng từ những người mê xe và các cựu nhân viên, ví như Enzo Moruzzi - người đã gửi chiếc xe tới phim trường và lái nó trong tất cả mọi cảnh trong vai trò đóng thế. Bằng cách này, Lamborghini đã có thể tìm được các bằng chứng còn thiếu và kết luận rằng Miura P400 khung gầm #3586 chính là chiếc xe đã được sử dụng trong phim “The Italian Job”. Được biết, sau khi quá trình quay phim "The Italian Job" kết thúc, Enzo Moruzzi đã lái chiếc xe quay trở lại nhà máy và rồi chiếc xe được gửi tới chủ nhân đầu tiên của nó, một người Ý ở Rome. Từ đó về sau, chiếc xe đã qua tay không ít chủ nhân và trong năm 2018 đã được mua lại bởi Fritz Kaiser, một nhà sưu tập có tiếng ở Liechtenstein. Ông ấy hẳn là vô cùng hạnh phúc khi biết rằng chiếc xe của mình chính là chiếc xe Lamborghini Miura P400 kinh điển đã được sử dụng trong phim. Video: Lamborghini Miura P400 trong phim The Italian Job.

