Lamborghini Aventador S và Bentley Mulsanne 100 tỷ ở Hải Dương

Mới đây, bộ đôi siêu xe hơn 100 tỷ gồm siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4 và xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB 2018 của một doanh nhân sinh sống quận 12, TP HCM, nhưng có quê ở làng gốm, huyện Nam Sách Hải Dương vừa mới xuất hiện tại đây. Chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB 2018 được doanh nhân quận 12 tậu chính hãng và được bàn giao vào tháng 9/2018 trong dịp sinh nhật của người này. 2 tháng sau đó, chiếc xe hơn 50 tỷ đồng mới chính thức có biển số với 3 con số cuối trùng nhau ở số 8. Ngoài hình xe với màu sơn khá độc đáo ở ngoại thất với 2 tông màu là xám ghi và vàng cát. Do thuộc phiên bản trục cơ sở dài nên bên trong khoang lái chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB 2018 của doanh nhân quận 12 có khoảng duỗi chân tăng thêm 250 mm cho hành khách ngồi trên hàng ghế sau. Chưa hết, Mulsanne EWB 2018 còn có bàn đặt chân chỉnh điện và cửa sổ trời riêng cho các hành khách ngồi sau. Mulsanne EWB 2018 sử dụng động cơ V8, Biturbo, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.020 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp do ZF, nhờ đó, chiếc xe siêu sang thế hệ mới của doanh nhân quận 12 dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 5,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h. Chiếc Bentley Mulsanne EWB 2018 có giá khoảng hơn 50 tỷ đồng và đã có khoảng 2 chiếc xuất hiện tại Việt Nam, siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4 chỉ mới có 1 chiếc được đưa về nước và "siêu bò" của doanh nhân quận 12 được chủ nhân mua chính hãng với giá lăn bánh khoảng 48 tỷ đồng. Trên siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4 "hàng độc" tại Việt Nam, thiết kế ngoại hình thể thao và dữ dằn hơn với đầu xe xuất hiện thêm thanh chia gió và cản va trước có cánh lướt gió bằng sợi carbon. Còn ở phía đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn so với Aventador tiêu chuẩn từ đèn hậu, cản va sau, ống xả cho đến các hốc gió. Thay đổi ấn tượng khác mà hãng siêu xe Lamborghini dành cho Aventador S LP740-4 chính là nâng cấp "trái tim" V12 của xe. Cụ thể, siêu xe này vẫn được trang bị động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít tương tự Aventador LP700-4 nhưng lại "bơm" ra công suất tối đa đến 740 mã lực, cao hơn 40 mã lực so với bản tiêu chuẩn. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cả 2 cầu thông qua hộp số ISR 7 cấp, nhờ đó, Lamborghini Aventador S LP740-4 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Đậy cũng là mẫu siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ thống đánh lái 4 bánh. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4.

