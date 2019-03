Kia vén màn SP Signature, đối thủ nặng ký của Honda HR-V

Trong khuôn khổ triển lãm Seoul 2019 đang diễn ra tại Hàn Quốc, Kia đã chính thức "vén màn" bản Concept của mẫu xe Kia SP Signature mới. Dự kiến, sau khi chính thức được lên dây chuyền sản xuất thương mại, Kia SP Signature sẽ là đối trọng trực tiếp của những cái tên sừng sỏ như Honda HR-V, Hyundai Kona, Mazda CX-3.. Về thiết kế tổng thể, Kia SP Signature Concpet mang ngôn ngữ thiết kế "lột xác" toàn diện so với các mẫu xe Kia hiện nay. Phần đầu xe nổi bật bới mặt ca-lăng hình thang cỡ lớn với đường viền bằng kim loại màu nhôm mờ khoẻ khoắn. Bên cạnh là hai dải đèn chiếu sáng công nghệ Led với thiết kế cầu kỳ và nổi bật. Lưới tản nhiệt phía trước cũng được Kia trau chuốt tỉ mỉ với các chi tiết hình chữ nhật nhỏ bên trong tinh tế và đậm dấu ấn. Có thể nói, phần đầu xe của Kia SP Signature mang một dáng vẻ trẻ trung và đầy cá tính, một sự khác biệt mà chưa có trên các mẫu xe Kia từ trước tới nay. Bước sang hông xe, Kia SP Signature 2020 mới nổi bật với bộ mâm 5 chấu kép có thiết kế hình chữ Y mạnh mẽ giống với "người anh em" Stinger GT thể thao. Trên thân của SP Signature cũng được tô điểm nhiều đường gân dập nổi kèm mui xe màu đen tách biệt so với màu sơn thân làm gia tăng sự năng động và khiến chiếc xe như dài hơn. Phần đuôi của Kia SP Signature cũng được thiết kế trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cụm đèn hậu dạng Led mảnh mai với đường viền nhôm kéo dài xuyên suốt qua phần đèn đúng với xu hướng thiết kế hiện nay. Hai ống xả giả được mạ chrome ở gần cản dưới, ống xả thật của xe chỉ có duy nhất 1 bộ đặt gọn gàng dưới gầm xe. Nếu như ngoại thất mang dáng vẻ ấn tượng và nổi bật thì khi bước vào không gian nội thất, Kia SP Signature cũng gây ấn tuợng thị giác không hề kém chút nào. Vô-lăng hai chấu với thiết kế đơn giản mà tinh tế, ung quanh viền được bọc da khác màu đi kèm nhiều nút bấm chức năng. Sau tay lái là màn hình dài bao gồm đồng hồ công-tơ-mét nối với màn hình giải trí trung tâm cực "xịn xò". Các nút bấm nên trong khoang nội thất cũng được tối giản hoá nhằm mang tới cái nhìn hiện đại hơn. Hãng xe ôtô Kia hiện chưa tiết lộ các thông tin về thông số kỹ thuật động cơ và trang bị trên SP Signature. Tuy nhiên, theo dự đoán thì SP Signature chính là bản xe trước của mẫu Kia Tusker sắp được Kia ra mắt tại triển lãm ô tô New York 2019 sắp diễn ra. Mô tả video

