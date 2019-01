Kia Stinger mới giá từ 1,6 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Vào thời điểm ra mắt vào hồi năm 2018 vừa qua, mẫu xe Kia Stinger 2018 phiên bản 2.0 T-GDI GT-Line có giá bán chỉ từ 239.888 RM (khoảng 1,35 tỷ đồng), còn bản 3.3 V6 GT mạnh mẽ hơn có giá từ 309.888 RM (khoảng 1,75 tỷ đồng) tại thị trường Malaysia. Tuy nhiên, bây giờ giá bán Kia Stinger với hai phiên bản đã đạt mức tương ứng là 284.888 RM và 383.888 RM (khoảng 1,6 và 2,16 tỷ đồng), tăng lần lượt 25.000 RM và 74.000 RM (khoảng141 và 417 triệu đồng). Cả hai mức giá này đều chưa bao gồm bảo hiểm nhưng đã gồm bảo hành 5 năm hoặc không giới hạn km đường đi. Sự gia tăng bất ngờ này bắt nguồn từ việc cập nhật bảng giá thuế bán hàng và thuế dịch vụ vào cuối năm ngoái của Naza Kia - đơn vị phân phối xe Kia chính hãng tại Malaysia. Với điều chỉnh mới, Kia Stinger đã rút ngắn khoảng cách về giá bán với các đối thủ chính, như Mercedes-AMG C43 4Matic - chỉ rẻ hơn 38.000 RM (tương đương 214 triệu đồng). Dựa trên chiếc concept Stinger GT4 ra mắt năm 2014. Mẫu xe này sở hữu chiều dài tổng thể 4,8 m, rộng 1,87 m và chiều dài cơ sở 2,9 m. Với kích thước này, Kia Stinger 2018 là một trong những mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, hơn cả đối thủ BMW 3-Series hay Lexus IS. So với phiên bản concept, chiếc xe vẫn giữ lại được một số chi tiết thiết kế. Đầu xe của Stinger GT không kém phần thể thao với hai hốc gió lớn nằm dưới đèn pha và hai khe gió trên nắp ca-pô. Lưới tản nhiệt được thu nhỏ lại và kéo dài ra nhằm tạo cảm giác thể thao hơn. Dù khác biệt so với phiên bản concept Stinger GT4 trước đó nhưng xe vẫn thể hiện sự thể thao và mạnh mẽ với đèn pha LED hiện đại, các đường gân nổi chạy từ vè trước tới dọc thân xe. Đuôi xe gây ấn tượng với hệ thống 4 ống xả thể thao đi cùng bộ khuếch tán và các khe hút gió Ngoài ra, Kia Stinger GT còn sở hữu hệ thống treo MacPherson giúp mang lại sự cân bằng trong việc xử lý các tình huống trên đường. Bộ vành bằng thép kích thước 18 inch ở phía trước và 19 inch ở phía sau kết hợp cùng hệ thống phanh hiệu suất cao Brembo 4 piston ở phía trước và 2 piston ở phía sau.

Bên trong xe, Stinger GT 2018 mới được trang bị nội thất bọc da sang trọng. Màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ cảm ứng giúp điều khiển các thông tin giải trí và hệ thống định vị. Chiếc grand-tourer này cũng được trang bị các tính năng an toàn như hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo tài xế mất tập trung và hệ thống đèn pha tự động. Tại Malaysia, Kia Stinger GT được cung cấp tất cả cấu hình bao gồm: 2 phiên bản động cơ 2.0L, 2 phiên bản động cơ 2.2L và phiên bản động cơ tăng áp V6 3.3L mạnh mẽ nhất. Phiên bản mạnh mẽ nhất được trang bị động cơ tăng áp kép Lambda II V6 3.3L sản sinh công suất 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 510 Nm. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, hộp số tự động 8 cấp. Đây cũng là chiếc Kia đầu tiên được trang bị hệ thống treo chủ động có khả năng điều chỉnh điện tử với tên gọi Dynamic Stability Damping Control. Cùng với tay lái trợ lực điện tử, người lái có thể điều chỉnh giữa 5 chế độ lái khác nhau của xe. Mẫu xe ôtô Kia Stinger 2018 mới của thương hiệu xe hơi Hàn Quốc từng được vén màn tại triển lãm Detroit diễn ra tại Mỹ hồi đầu năm 2017. Đây được xem là mẫu xe đánh dấu bước ngoặc lớn trong lịch sử phát triển của nhà sản xuất ôtô của Kia với sự đột phá mới trong thiết kế, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành, hướng đến sự sang trọng.

Vào tháng 5/2018 Red Dot đã công bố giải thưởng Thiết kế sản phẩm đẹp nhất. Theo đó, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, ba mẫu xe Kia Stinger 2018, Ferrari Portofino và McLaren 720S đã xuất sắc giành giải thưởng danh giá này. Bất ngờ nhất ở kết quả này là sự xuất hiện của Kia Stinger khi được “chung mâm” với các mẫu siêu xe đắt tiền. Video: Xem chi tiết sức mạnh của Kia Stinger 2018 mới.

