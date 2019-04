Kia Stinger GTS 2019 bản đặc biệt giá hơn 1 tỷ đồng

Để làm mới dòng xe sedan thể thao hàng đầu của mình, hãng xe Hàn Quốc đã giới thiệu phiên bản Kia Stinger GTS 2019 đặc biệt cho dòng Stinger sau 02 năm nó có mặt tại Mỹ ở triển lãm New York Autoshow 2019. So với các phiên bản Stinger thông thường, phiên bản GTS mới ở phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) đã có thêm chế độ Drift mà hãng Kia gọi là ‘’D-AWD’’, hãng xe Hàn Quốc đã bổ sung thêm bộ vi sai hạn chế trượt (limited-slip rear differential) ở phía sau cho Kia Stinger GTS mới. D-AWD được thiết kế để tăng cường thêm lực kéo (torque) và phân phối sức mạnh đồng đều hơn giữa các bánh sau khi phát hiện trượt bánh bao gồm chế độ Comfort: 60% mô-men xoắn xuống cầu sau (RWD), Sport: 80% mô-men xoắn xuống cầu sau (RWD), Drift: 100% mô-men xoắn xuống cầu sau (RWD). Ngoài ra, Kia còn trang bị cho Stinger GTS hệ thống kiểm soát trượt (Slip Control) và phát hiện đánh lái ngược (Counter Steer Detection) và cải tiến lại hệ thống ổn định & cân bằng thân xe điện tử (Stability Control). So với các phiên bản thông thường, ngoại thất của mẫu xe thể thao Kia Stinger GTS 2019 mang một số điểm khác biệt như: viền lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu, bộ khuếch tán khí động học, khe hút gió ở nắm ca-pô hay bên dưới fender bánh trước,... làm từ sợi carbon. Logo ‘’GTS’’ ở cốp phía sau cũng là chi tiết giúp phân biệt với các phiên bản khác. Nội thất Kia Stinger GTS có một số điểm mới và khác biệt như: vô lăng thể thao 03 chấu được bọc vải Alcantara, trần xe được bọc vật liệu Chamude giống như da lộn cao cấp, trang bị cửa sổ trời, giải trí với hệ thống âm thanh hàng hiệu Harman/Kardor công suất 720-watt,... Ở phiên bản GTS, Kia Stinger vẫn sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.6L tăng áp kép (twin-turbo) quen thuộc cho công suất tối đa 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 509Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) hoặc bốn bánh (D-AWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp. Tại thị trường Mỹ, giá xe Kia Stinger GTS bán ra từ 44.000 USD (khoảng 1,01 tỷ đồng) cho phiên bản cầu sau (RWD) và 46.500 USD ( khoảng 1,076 tỷ đồng) cho phiên bản dẫn động bốn bánh (D-AWD). Nhìn chung, mức giá của sedan phong cách fastback nhà Kia vẫn dễ chịu hơn so với các mẫu sedan hạng sang đến từ Đức như: BMW 4 Series Gran Coupé hay Audi A5 Sportback vốn hay được mang ra so sánh với sedan thể thao ‘’bình dân’’ Kia Stinger. Video: Xem chi tiết Kia Stinger GTS 2019 bản đặc biệt.

