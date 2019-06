Kia Sportage 2020 chốt giá chỉ từ 611 triệu đồng

Chiếc crossover đô thị Kia Sportage là “đứa con cưng” của hãng xe hơi xứ Kim Chi trong năm vừa qua với 501.367 chiếc được bán ra. Phiên bản 2020 của Sportage chỉ là bản nâng cấp vòng đời, thế nhưng nó vẫn được nâng cao về thiết kế, trang bị và công nghệ an toàn. Hiện phiên bản Kia Sportage 2020 mới đã có mặt tại Anh quốc. Sự thay đổi đầu tiên nằm ở đầu xe và đuôi xe. Giống với hai mẫu xe Cerato và Ceed mới, phiên bản sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng nổi bật với 4 bóng LED định vị ban ngày. Tiếp đến là lưới tản nhiệt thiết kế dạng “mũi hổ” đặc trưng và Kia sử dụng nước sơn đen bóng tạo cảm giác bóng bẩy và khỏe khoắn. Phía dưới, một thanh mạ chrome kéo dài sang hai bên, chia đôi cụm đèn sương mù. Có lẽ bộ phận thiết kế của hãng xe ôtô Kia đã lấy cảm hứng từ những mẫu xe hạng sang như Audi A8 hay Porsche Cayenne khi cụm đèn hậu được nối liền, cùng cản sau cũng tạo hình trông vững chãi hơn. Ở phiên bản này, khách hàng có thêm một lựa chọn về màu sắc khi hãng xe xứ Hàn tung ra màu xám kim loại Steel Grey. Bên cạnh các cấp độ có sẵn từ phiên bản trước là LX, EX và SX, phiên bản nâng cấp Kia Sportage 2020 mới cũng được bổ sung thêm vào danh mục cấu hình bản tầm trung S hướng đến phong cách thể thao. Điều này sẽ giúp cho khách hàng đa dạng hơn trong việc lựa chọn. Nội thất xe có sự đổi mới với màn hình thông tin 8 inch (tương thích Apple CarPlay và Android Auto). Bên cạnh đó, Kia bổ sung vào trang bị tùy chọn là đế sạc điện thoại không dây và bọc giả da Sofino cho ghế ngồi. Ngoài ra, vô-lăng được chỉnh sửa nhẹ, tích hợp hệ thống điều khiển HVAC. Ở phiên bản 2020, Sportage nâng cấp tính an toàn với hàng loạt công nghệ như cảnh báo tài xế lái xe mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm trước và đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thông minh với tính năng Start&Stop. Xe được đánh giá là một chiếc SUV cỡ nhỏ trang bị tốt, đặc biệt ở phiên bản GT-Line S hàng đầu. Tại châu Âu, Kia Sportage 2020 được cung cấp với cả động cơ dầu diesel mild-hybrid 2.0L mới, có sẵn cho cấu hình: 4, GT-Line và GT-Line S. Dù không có dung tích lớn, nhưng cỗ máy này vẫn khá mạnh mẽ, hệ truyền động hybrid nhẹ cung cấp cho Sportage sự cân bằng tốt giữa xử lý, lái xe và tiêu thụ nhiên liệu, với mức trung bình chỉ 5,9 lít/100 km. Hầu hết các phiên bản của Kia Sportage mới đều được cung cấp với hệ dẫn động cầu trước, tuy nhiên, khách hàng cũng có thể lựa chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian với điều kiện phải kem theo động cơ CRDi DCT 1.6L ở cấu hình 4 và GT-Line; hoặc với T-GDI DCT 1.6L ở GT-Line S. Sportage 2020 thực tế có tất cả 5 cấp độ trang bị là: 1, 2, Edition 25, 4, GT-Line và GT-Line S. Giá xe Kia Sportage dao động từ 20.670 - 35.020 bảng Anh (khoảng 611 triệu - 1,03 tỷ đồng). Một trong những đối thủ chính của Sportage là Peugeot 3008 mới nhất có giá từ 28.780 bảng Anh (khoảng 850 triệu đồng) đến 37.050 bảng Anh (khoảng 1,09 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết SUV cỡ nhỏ Kia Sportage 2020.

