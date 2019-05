Kia Morning mới từ 249 triệu tại Malaysia, có về Việt Nam?

Kia Malaysia đã giới thiệu 02 phiên bản mới cho dòng xe cỡ nhỏ, giá rẻ là Picanto (tên gọi Morning tại Việt Nam) bao gồm: Kia Morning 2019 mới bản KX - giá rẻ và X-Line cao cấp với ngoại thất mang diện mạo nổi bật trẻ trung với các chi tiết màu xanh dạ quang làm điểm nhấn bắt mắt. Về thiết kế, so với phiên bản trước đây thì Kia Morning 2019 mới vẫn được kế thừa những nét đặc trưng, kích thước xe không đổi vẫn là; Dài x Rộng x Cao tương ứng 3.595 x 1.595 x 1.485mm. Tuy nhiên nó đã được hãng xe Kia tinh chỉnh lại một số chi tiết khỏe khoắn hơn. So với phiên bản cũ, Kia Morning 2019 nâng cấp đã có sự thay đổi nhẹ về thiết kế. Cụ thể ở phía trước, điểm khác biệt nhất là mặt ca-lăng được làm mới với lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù tách riêng. Trên bản -Line bổ xung khác biệt so với các phiên bản thông thường. Đuôi xe được làm mới không nhiều so với phiên bản trước đây, đèn lùi cũng được chuyển từ dạng tròn sang hình chữ nhật, đuôi lướt gió được sơn màu đen tạo điểm nhấn. Cụm đèn hậu dạng LED 3 viền không thay đổi. Xe vẫn sử dụng bộ lazang hợp kim 15-inch 5 chấu, phiên bản cao cấp X-Line 4 chấu kép bóng đẹp hơn, tay nắm cửa mạ chrome. Gương chiếu hậu được sơn đen, có tính năng gập/chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ... Bên trong Kia Morning 2019 cũng vẫn không thay đổi so với phiên bản cũ. Nội thất của xe với ghế bọc nỉ, tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh; trang bị DVD cùng kết nối Bluetooth... phiên bản cao cấp được rang bị ghế bọc da màn hình cảm ứng tích hợp các chức năng như bản đồ dẫn đường định vị GPS... Mặc dù nhà sản xuất Kia Malaysia chưa tiết lộ chính thức, nhưng theo Paultan, Kia Morning bản X-Line cao cấp sẽ được trang bị an toàn tương tự GT-Line trước đây với 06 túi khí, phanh ABS, EBD, phanh tự động khẩn cấp (AEB), khởi hành ngang dốc và neo ghế trẻ em ISOFIX. Phiên bản thấp hơn là Kia Morning KX 2019 cũng sẽ vẫn được trang bị cân bằng điện tử (ESP) và 6 túi khí an toàn. Hệ thống điều hòa trên xe được trang bị là dạng tự động một vùng. Hàng ghế sau có thể gập 60:40 gia tăng không gian chứa đồ... Các trang bị khác bao gồm kiểm soát ổn định thân xe, ổn định đường thẳng và torque vectoring (điều chỉnh vô lăng theo mô-men), phanh ABS khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và kiểm soát áp suất lốp. Theo Paultan cho biết đây chiếc xe cỡ nhỏ giá rẻ được trang bị an toàn tốt nhất tại Malaysia. Về động cơ, Kia Morning bản X-Line và KX đều sử dụng chung động cơ 1.2L cho công suất tối đa 82,8 mã lực (84 PS) tại 6.000 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 122 Nm đạt từ 4.000 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp (4 AT) - không có bản số sàn. Tại thị trường Malaysia, hai biến thể Kia Morning (hay Picanto 2019) KX và X-Line được xem là sự bổ sung nâng cấp mới của dòng xe Kia giá rẻ. Giá bán Kia Morning 2019 lần lượt từ 44.888 RM (tương đương 249 triệu đồng) và 57.888 RM (tương đương khoảng 321 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, Kia Picanto/Morning thế hệ thứ 3 dự định sẽ được THACO nâng cấp sớm để người tiêu dùng trong nước có thêm sự lựa chọn mới mẻ hơn, ngoài ra nó sẽ tăng tính cạnh tranh cho Morning trong phân khúc A đang khá trầm lắng hiện nay. Video: Xem chi tiết xe cỡ nhỏ Kia Picanto/Morning 2019.

