Kia Cerato: Hành trình 9 năm chinh phục khách hàng Việt

Chặng đường phát triển và hoàn thiện trên thị trường quốc tế

Trong suốt chặng đường gần một thập kỷ không ngừng phát triển của Kia Cerato, mẫu xe này đã trải qua ba lần đổi mới sản phẩm và được rất nhiều khách hàng tin chọn, với doanh số gần 1,5 triệu xe bán ra trên thị trường quốc tế.

Năm 2008, Kia Cerato xuất hiện lần đầu dưới tên gọi Kia K3 tại Hàn Quốc và Kia Forte tại một số thị trường khác. Ở thời điểm này, mẫu xe nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng nói chung và từ các chuyên gia ô tô nói riêng cho ba phiên bản: phiên bản coupe hai cửa, phiên bản sedan và hatchback năm cửa.

Vào năm 2012, mẫu xe được giới thiệu đến thị trường thế hệ thứ hai với nhiều khác biệt.

Sáu năm sau đó, ngày 15/01/2018 tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ 2018 tại Detroit, Michigan, KIA đã trình làng mẫu xe thế hệ thứ ba và tiếp nối thành công doanh số cho đến bây giờ.

Kia Cerato - 9 năm ra mắt và xây dựng danh tiếng tại thị trường Việt Nam cho mẫu sedan hút khách hàng đầu phân khúc C

Kia Cerato tự hào chiếm vị thế cao trong phân khúc sedan hạng C suốt 9 năm thị trường ô tô Việt Nam đầy biến động, bắt đầu từ cái tên Kia K3 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2010, cho đến tên gọi Kia Cerato mới. Nằm trong kế hoạch chiến lược phát triển sản phẩm phục vụ khách hàng, tháng 12/2018, KIA Việt Nam chính thức ra mắt thế hệ tiếp theo: All-New Cerato. Đây được xem là mẫu xe “thân thiết” với xe sedan hiệu suất Kia Stinger – mẫu xe sedan cao cấp của Kia Motors – bởi ngoại hình được thiết kế theo phong cách trẻ trung Fastback mang đậm dấu ấn thương hiệu KIA

Được các chuyên gia ô tô và khách hàng quan tâm, đánh giá tích cực nhờ diện mạo trẻ trung và nhiều tiện nghi hiện đại, Kia All-New Cerato đã trải qua 6 tháng đứng vững trước thăng trầm thị trường, với doanh số hơn 6.000 xe tính đến thời điểm hiện tại, khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc C nói chung và với KIA Việt Nam nói riêng.

Tiếp tục là mẫu sedan hạng C hút khách tại thị trường Việt Nam



Với thiết kế đậm chất thể thao, diện mạo trẻ trung và trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, Kia All-New Cerato tiếp tục khẳng định là mẫu sedan được mong đợi nhất phân khúc C trong thời điểm sôi động của thị trường ô tô Việt. Mẫu xe đã có khởi đầu đầy ấn tượng với gần 6.000 xe bán ra tính đến thời điểm hiện tại, nâng tổng doanh số xe Cerato tại Việt Nam lên đến gần 12.400 chiếc trong năm 2018.

Với nhiều cải tiến từ thiết kế đến công nghệ và những ưu điểm nổi bật như kích thước lớn nhất phân khúc, kiểu dáng thể thao, diện mạo năng động, tiện nghi hiện đại, vận hành ổn định và an toàn tối ưu, All New Cerato tự tin chinh phục khách hàng Việt Nam để trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc C-Sedan trong năm 2019.

