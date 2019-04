Kia Cerato GT mới giá từ 729 triệu tại Đông Nam Á

Cùng với "người anh em" Stinger, phiên bản Kia Forte GT 2019 mới (còn gọi là Kia Cerato tại Việt Nam) vừa chính thức được hãng xe Hàn phân phối tại Philippines. Đây cũng là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được hãng xe Kia bổ sung Forte GT bên cạnh bản tiêu chuẩn vốn rất hút khách. Về thiết kế ngoại thất, Kia Cerato GT 2019 mới sẽ không có khác biệt quá nhiều so với phiên bản hàng đầu của Cerato đang bán ra tại Việt Nam. Điểm khác biệt so với các phiên bản thông thường là phần đầu xe có cụm lưới tản nhiệt tạo chiều sâu với các chi tiết màu đỏ xen lẫn tạo nên phong cách thể thao bên cạnh cản trước với hai hốc gió cỡ lớn góc cạnh quen thuộc và ốp sườn hai bên hông. Từ phía sau, Cerato GT 2019 sở hữu bộ khuếch tán với chi tiết đường viền đỏ nhằm đồng bộ với cụm lưới tản nhiệt phía trước. Cuối cùng là "dàn chân" của xe sử dụng bộ mâm hợp kim dạng 5 chấu kép 18 inch. Nội thất phiên bản GT của Cerato tại Philippines không có quá nhiều sự khác biệt qua nhiều so với phiên bản thông thường khi chỉ có một vài thay đổi nhỏ như một vài chi tiết trang trí sơn màu đỏ và vô lăng 3 chấu thể thao dát phẳng đáy với logo "GT" ở bên dưới. Về động cơ, Kia Cerato GT khác biệt so với các phiên bản thông thường khi nó không sử dụng động cơ 1.6L và 2.0L hút khí tự nhiên vốn đang phân phối tại thị trường Việt, mà chính là khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 201 mã lực (204PS) và mô-men xoắn cực đại 264Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7DCT), tại thị trường Bắc Mỹ Kia Cerato GT còn có thêm phiên bản số sàn 6 cấp (6MT). Có thể khẳng định, Kaa Cerato GT 2019 ở khu vực Đông Nam Á có sự khác biệt rất lớn so với phiên bản đang bán ở thị trường Bắc Mỹ với những nâng cấp rút gọn.Giá xe Kia Cerato GT 2019 bán ra tại Philippines từ 1,65 triệu php (khoảng 729 triệu đồng). Dự kiến, nhà phân phối và lắp ráp THACO sẽ giới thiệu Cerato GT tại Việt Nam trong tương lai gần không? Hiện tại, Cerato luôn nằm trong Top 3 mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt. Video: Chi tiết Kia Cerato GT 2019.

Cùng với "người anh em" Stinger, phiên bản Kia Forte GT 2019 mới (còn gọi là Kia Cerato tại Việt Nam) vừa chính thức được hãng xe Hàn phân phối tại Philippines. Đây cũng là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được hãng xe Kia bổ sung Forte GT bên cạnh bản tiêu chuẩn vốn rất hút khách. Về thiết kế ngoại thất, Kia Cerato GT 2019 mới sẽ không có khác biệt quá nhiều so với phiên bản hàng đầu của Cerato đang bán ra tại Việt Nam. Điểm khác biệt so với các phiên bản thông thường là phần đầu xe có cụm lưới tản nhiệt tạo chiều sâu với các chi tiết màu đỏ xen lẫn tạo nên phong cách thể thao bên cạnh cản trước với hai hốc gió cỡ lớn góc cạnh quen thuộc và ốp sườn hai bên hông. Từ phía sau, Cerato GT 2019 sở hữu bộ khuếch tán với chi tiết đường viền đỏ nhằm đồng bộ với cụm lưới tản nhiệt phía trước. Cuối cùng là "dàn chân" của xe sử dụng bộ mâm hợp kim dạng 5 chấu kép 18 inch. Nội thất phiên bản GT của Cerato tại Philippines không có quá nhiều sự khác biệt qua nhiều so với phiên bản thông thường khi chỉ có một vài thay đổi nhỏ như một vài chi tiết trang trí sơn màu đỏ và vô lăng 3 chấu thể thao dát phẳng đáy với logo "GT" ở bên dưới. Về động cơ, Kia Cerato GT khác biệt so với các phiên bản thông thường khi nó không sử dụng động cơ 1.6L và 2.0L hút khí tự nhiên vốn đang phân phối tại thị trường Việt, mà chính là khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 201 mã lực (204PS) và mô-men xoắn cực đại 264Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7DCT), tại thị trường Bắc Mỹ Kia Cerato GT còn có thêm phiên bản số sàn 6 cấp (6MT). Có thể khẳng định, Kaa Cerato GT 2019 ở khu vực Đông Nam Á có sự khác biệt rất lớn so với phiên bản đang bán ở thị trường Bắc Mỹ với những nâng cấp rút gọn. Giá xe Kia Cerato GT 2019 bán ra tại Philippines từ 1,65 triệu php (khoảng 729 triệu đồng). Dự kiến, nhà phân phối và lắp ráp THACO sẽ giới thiệu Cerato GT tại Việt Nam trong tương lai gần không? Hiện tại, Cerato luôn nằm trong Top 3 mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt. Video: Chi tiết Kia Cerato GT 2019.