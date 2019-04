Kawasaki Z1000 “lột xác” cafe racer phong cách cổ điển

Mới đây, xưởng Cowboy’s Choppers ở Đài Loan đã chọn một chiếc xe môtô Kawasaki Z1000 để độ cafe racer. Đây là một dự án đầy thử thách - không chỉ đến từ những giới hạn thiết kế của Z1000 mà còn bởi chuyên môn chính của xưởng là những chiếc chopper, không phải là cafe racer. Theo Alex Yao - chủ xưởng độ Cowboy’s Choppers chia sẻ, mẫu Kawasaki Z1000 độ cafe racer này được đặt hàng bởi một vị khách cũ. Theo yêu cầu của khách hàng, anh muốn một chiếc xe kiểu cổ điển với khả năng "úp cua" tốt trên những cung đường núi tại Đài Loan, nhưng phải dựa trên cơ sở một mẫu xe phổ biến. Để có thể làm được điều này, việc đầu tiên mà Alex cùng các cộng sự ở Cowboy’s Choppers cần làm đó là loại bỏ mọi chi tiết thân vỏ góc cạnh của chiếc Z1000 đời 2003. Tuy nhiên sau khi "rã xác" chiếc xe, anh đã nhận ra rằng thiết kế khung chính và khung phụ nguyên bản trên chiếc xe rất khó để tạo ra một trục thiết kế chính. Được coi là "linh hồn" cho mỗi chiếc cafe racer, trục và bộ khung của chiếc xe được tạo ra bằng cách sắp xếp đèn pha - bình xăng lớn và đuôi xe tạo thành một đường ngang khi nhìn từ hai bên thân. Bắt đầu từ bình xăng, do khung chính của Z1000 có bề rộng quá lớn nên Cowboy’s Choppers phải tự gò cho chiếc xe một bình mới, với cảm hứng được lấy từ mẫu cafe racer Anh Quốc Norton Commando. Khi bình xăng đã được lắp ở đúng vị trí trên khung, Alex đã tiếp tục tập trung tới phần đuôi xe Kawasaki Z1000 2003 này. Toàn bộ phần khung phụ phía sau nguyên bản đã được thay thế bằng khung thép ống do chính Cowboy’s Choppers gia công, tạo điểm gắn phần đuôi với yên solo và gò đặc trưng của những chiếc xe dáng cafe racer. Do luật Đài Loan yêu cầu xe máy cũng phải đăng kiểm hàng năm, chính vì vậy cả bình xăng lẫn dàn đuôi mới đều được thiết kế để có thể dễ dàng tháo rời. Bằng cách mở vài con ốc và tháo jack các hệ thống điện, chủ xe có thể dễ dàng tự "về zin" cho Z1000 trước mỗi lần đi đăng kiểm. Khối động cơ 4 xi-lamh thẳng hàng 127 mã lực của xe vốn đã quá đủ cho điều kiện vận hành ở những cung đường đông đúc tại Đài Loan, chính vì vậy Cowboy’s Choppers đã tập trung nâng cấp "dàn chân" xe. Bộ lốp thể thao Dunlop được lắp vào vành 3 cây nguyên bản để tăng độ bám đường, trong khi cùm phanh Brembo và phuộc sau Ohlins TTX đã thay cho đồ nguyên bản. Yêu cầu của chủ xe đó là giữ lại màu sơn nguyên bản, chính vì vậy Cowboy’s Choppers đã sơn các chi tiết mới gia công trong màu bạc và phần còn lại màu đen. Sau khi nhận xe, khách hàng đã rất hài lòng với chiếc Z1000 mới độ. Theo Alex, điểm khiến chủ xe thích nhất đó là nó đem lại cảm giác tự tin mỗi lần cầm lái chiếc xe trên cung đường núi. Video: Kawasaki Z1000 “lột xác” cafe racer phong cách cổ điển.

