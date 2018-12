Kawasaki Ninja 400 ABS đặc biệt giá 159 triệu ở Sài Gòn

Nhà phân phối xe môtô Motorrock tại TP HCM vừa chính thức giới thiệu mẫu Sportbike mới cho thị trường Việt Nam là Kawasaki Ninja 400 ABS 2019. Mẫu xe này sẽ vẫn có đủ 3 màu sắc là Đen, Xanh Đen và Đỏ Đen, tuy nhiên sẽ được trang bị bộ tem đặc biệt sẽ có tên là Kawasaki Ninja 400 ABS 2019 Motorrock Limited Edition. Ngoài thay đổi về tem xe cũng như đồ chơi lắp thêm giúp ngoại hình ấn tượng hơn, xe không có thay đổi nào về mặt thiết kế so với nguyên bản đang bán ra trên thị trường Việt Nam. Nó vẫn mang vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao nhờ thừa hưởng thiết kế từ siêu môtô Kawasaki Ninja H2 Kawasaki Ninja 400 ABS 2019 sở hữu thiết kế hầm hố - đặc biệt là ở phần đầu xe với bộ ốp cỡ lớn. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED đôi trông khá dữ dằn. Đèn báo rõ được tích hợp vào bộ yếm trước của xe. Do hướng tới nhóm người mới chơi môtô, Ninja 400 sở hữu tay lái dạng Sport-city. Đồng hồ trên xe hoàn toàn mới và trông đẹp hơn, nhờ cách bố trí đơn giản với màn hình lớn. Đồng hồ báo tua máy lớn ở bên trái và một màn hình LCD bên phải hiển thị các thông số hành trình. Hãng xe máy Kawasaki đã thiết lập mục tiêu cho chiếc Ninja 400 “nhẹ, nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng. Chính vì vậy dù có dung tích lớn hơn nhưng trọng lượng của động cơ Ninja 400 lại nhẹ hơn 1 kg so với động cơ Ninja 300. Ninja 400 được trang bị bình xăng dung tích 14 lít, giúp xe có thể đi được quãng đường 338 km với bình xăng đầy. Một bộ khung lưới mắt cáo kết hợp tất cả các thành phần giúp cho chiếc xe có khả năng xử lý thể thao. Thiết kế của Ninja 400 trở nên hấp dẫn và dữ dằn hơn nhờ các mảng thân to lớn, phần đầu thấp hơn. Với yên xe cao 786mm, việc lên xuống xe nhìn chung khá dễ dàng. Là một mẫu xe môtô thế thao, Kawsaki Ninja 400 2018 cũng được trang bị hệ thống yên đôi tách roài. Hệ thống đèn hậu được trang bị với đèn chiếu sáng dạng led hình ngôi sao 3 cánh, xi nhan tách rời, hạ thấp xưống dè. Xe có chiều dài 1.990 mm, rộng 710 mm, cao 1.120 mm, chiều dài cơ sở 1.405 mm, chiều cao gầm 140 mm. Chiếc xe cũng sẽ vận hành êm ái hơn với cặp giảm xóc ống lồng trước đường kính được nâng từ 37 mm lên 41 mm. Ninja 400 được trang bị hệ thống phanh đĩa trước 310 mm và sau 220 mm cùng hệ thống ABS thế hệ mới của Nissin. Phía sau xe được trang bị giảm sóc đơn dạng monoshock, đi kèm cặp mâm 5 cánh đơn lấy từ đàn anh Ninja 650. Xe được hãng xe máy Kawasaki trang bị khối động cơ xy-lanh đôi dung tích 399 cc DOHC sản sinh công suất tối đa 44 mã lực tại vòng tua 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38 Nm tại 8.000 vòng/phút. Hệ truyền động vẫn là loại hộp số 6 cấp côn tay và bộ ly hợp ướt đa đĩa. Kawasaki thiết kế hộp gió lớn hơn để cung cấp lượng khí nạp vào buồng đốt hiệu quả hơn. Đặc biệt, khối động cơ mới còn nhẹ hơn 1 kg so với Ninja 250. Bên cạnh đó, Ninja 400 còn sở hữu trang bị cao cấp như bộ hỗ trợ côn trượt thường xuất hiện trên những chiếc phân khối lớn tầm cao... Về giá thành, dù đã được Motorrock Sài Gòn trang bị bộ tem mới cũng như phụ kiện nhưng giá xe vẫn sẽ không đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, giá xe Kawasaki Ninja 400 ABS 2019 Motorrock Limited Edition sẽ tương đương bản thường là 159 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Video: Đánh giá Kawasaki Ninja 400 giá 153 triệu đồng tại Việt Nam.

