Hyundai vượt mặt Toyota bán ôtô đắt khách nhất VN

Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2018 có sự xáo trộn mạnh khi Hyundai Thành Công lần đầu công bố doanh số bán chi tiết các mẫu xe Hyundai tại Việt Nam. Kết hợp với số liệu được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, thị trường ôtô Việt Nam lần đầu chứng kiến xe Hyundai với doanh số cao xô đổ những “tượng đài”. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Hyundai Grand i10 mới. Với doanh số vừa được công khai, Hyundai Grand i10 lập tức vượt qua Toyota Vios để đứng ở vị trí số 1 trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam cả tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 dù thực tế mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc đã làm được điều đó nhiều năm qua. Cụ thể, với doanh số 2.156 xe, mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt trong tháng 6/2018. Đáng chú ý, doanh số bán xe trong 6 tháng đầu năm 2018 của Grand i10 cũng đạt vị trí số 1 với con số khủng - lên đến 12.781 xe. Về phần mình, dù giảm tới 24% trong tháng vừa qua nhưng tính chung nửa năm, Toyota Vios vẫn tăng được tới 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể mẫu xe này bán ra 2.049 xe trong tháng 6/2018 và 12.650 xe trong 6 tháng đầu năm 2018 vừa qua, xếp thứ hai chỉ sau Hyundai Grand i10. Đứng vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng là mẫu MPV Toyota Innova với doanh số 1.391 xe trong tháng 6/2018. Trong 6 tháng đầu năm, Toyota Innova bán ra được 7.497 xe, xếp vị trí thứ 3. Tại thị trường Việt Nam, Innova hiện có mức giá từ 743 đến 945 triệu đồng. Cùng với i10, Hyundai Accent mới cũng là "gương mặt" thứ 2 của nhà phân phối và lắp ráp Hyundai Thành Công có mặt trong danh sách xe bán chạy nhất, với doanh số đạt 1.365 xe trong tháng 6/2018. Dù mới ra mắt chưa lâu, nhưng trong 6 tháng đầu năm mẫu xe này đạt doanh số 3.081 chiếc bán ra tại thị trường ôtô Việt. Trong tháng 6/2018 vừa qua, doanh số của mẫu xe ôtô Mazda3 chỉ đạt 1.220 xe và xếp ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2018 mẫu xe này lại đứng ở vị trí thứ 4 với 6.682 xe bán ra, tăng truởng 18%. Đứng vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng cũng là một mẫu xe khác của Mazda - CX5. Trong tháng 6/2018, Mazda CX-5 bán được 1.130 xe, tăng trưởng 56% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, mẫu xe này bán ra được 6.263 chiếc và xếp thứ 5 toàn thị trường ôtô Việt Nam. Xếp thứ 7 trong tháng vừa qua là mẫu sedan Kia Cerato với doanh số 1.027 xe. Mẫu xe này cũng xếp thứ 7 trong 6 tháng đầu năm nay với doanh số 5.435 xe bán ra toàn thị trường. Đáng chú ý, phiên bản giá rẻ của mẫu xe này mới ra mắt tại Việt Nam và dự doán sẽ "hot" trong thời gian tới. Đứng ngay sau "người anh em" Cerato là Kia Morning, mẫu xe này hiện đang được xem là kém sức hấp dẫn khi chỉ tăng doanh số 5% trong tháng 6 và giảm 1% trong nửa năm 2018 vừa qua. Cụ thể tháng 6/2018 bán ra chỉ 948 xe xếp vị trí thứ 6 và 5.570 xe nửa đầu năm xếp ở vị trí thứ 5. Trong tháng 6/2018 vừa qua, Honda City vẫn thăng hoa với mức tăng 28% cùng kỳ để đạt gần 706 xe bán ra. Trong 6 tháng đầu năm mẫu xe này đạt doanh số 4.855 xe trên toàn thị trường, xếp ở vị trí thứ 7. Dù không còn đủ hàng để giao nhiều như hồi đầu năm nhưng với 706 xe bán ra trong tháng 6 và gần 4.076 xe trong 6 tháng (mà thực chất chỉ hơn 3 tháng), Honda CR-V mới cũng có mức tăng trưởng tương ứng tới 219% và 172% so với cùng kỳ, cao thứ hai và thứ nhất thị trường. Video: Chi tiết xe giá rẻ Hyundai Grand i10 bán chạy nhất Việt Nam.

