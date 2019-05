Hyundai và Kia bị kiện ở Mỹ vì bán xe lỗi túi khí

Theo đơn kiện, bộ phận điều khiển túi khí Hyundai và Kia bị lỗi là của nhà cung cấp TRW và ZF Friedrichshafen ở Mỹ. Nhiều mẫu xe Hyundai và Kia được cho là sử dụng túi khí có thể không bung, do bộ phận điều khiển bị quá tải điện áp khi xảy ra va chạm. Lỗi này cũng được cho là khiến túi khí và bộ căng dây an toàn không hoạt động.

Nguyên đơn là Michael Hernandez và Tammy Tyler, khẳng định rằng có lẽ họ đã không mua hoặc không bỏ ra nhiều tiền đến thế nếu biết rằng hệ thống điều khiển túi khí của xe bị lỗi.

Các mẫu xe Kia Forte và Forte Koup 2013, Optima 2013-19, Optima Hybrid 2012-16, Sedona 2014, Hyundai Sonata và Sonata Hybrid 2013-19 được cho là sử dụng hệ thống điều khiển túi khí bị lỗi.

Luật sư David Stellings của Lieff Cabraser Heimann & Berstein - một trong hai công ty luật ở California đại diện cho các nguyên đơn cho rằng hai hãng xe Hyundai và Kia biết rõ lỗi này nhưng vẫn cố tình bán xe cho khách.

“Chúng ta đều mong muốn dây đai an toàn và túi khí hoạt động tốt khi chúng ta và người thân đi trên xe. Chúng được trang bị trên xe vì một lý do duy nhất là bảo vệ người ngồi trên xe khỏi bị thương khi xảy ra va chạm. Trong khi đó, hệ thống túi khí và dây an toàn ZF-TRW bị lỗi mà nhà sản xuất đã lắp cho xe lại làm điều ngược lại - không hoạt động khi xe có va chạm.”