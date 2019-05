Hyundai Starex nâng cấp mới giá từ 847 triệu đồng tại Malaysia

Hãng xe hơi Hàn Quốc đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu MPV Hyundai Grand Starex 2019 tại thị trường Malaysia. Được biết, Starex bản facelift mới ra mắt thị trường Malaysia lần đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Kuala Lumpur 2018 diễn ra vào cuối năm ngoái nhưng đến nay mới chính thức mở bán. Thế hệ thứ 2 của chiếc MPV cỡ lớn từng ra mắt lần đầu từ năm 2017, tuy nhiên tới nay hãng xe ôtô Hyundai mới nâng cấp lớn giữa vòng đời cho Starex. Cũng giống đời trước, mẫu xe Hyundai Grand Starex 2019 sở hữu kích thước 5.150mm dài, 1,920mm rộng và 1.925mm cao. Dù chỉ là bản cải tiến và nâng cấp nhưng Hyundai Grand Starex 2019 lại có nhiều thay đổi khiến người ta nghĩ rằng đây là thế hệ hoàn toàn mới. Cụ thể thiết kế gần như thay đổi ở mặt trước với mặt nạ mới, hiện đại với lưới tải nhiệt đa tầng, đi kèm cùng cụm đèn pha projector sắc sảo, cản trước năng động và đèn sương mù thiết kế mới. Hãng xe ôtô Hyundai đã nâng phần nắp ca-pô cao hơn đôi chút để giảm tác động tới khách bộ hành trong trường hợp xảy ra va chạm. Trong khi đó ở phía sau không có nhiều thay đổi, đáng chú ý nhất là cụm đèn hậu được chuyển sang đèn LED cùng vị trí gắn biển số được điều chỉnh. Xe được trang bị mâm hợp kim hai tông màu thiết kế dạng đa chấu khá đẹp mắt, đi kèm là lốp 215/70 R16, hai phiên bản cao hơn sử dụng lốp lớn hơn là 235/60 R17. So với các phiên bản thường, các phiên bản cao cấp còn có hệ thống treo cải tiến êm hơn. Bên trong chiếc xe van 4 hàng ghế và 11 chỗ ngồi này của nhà sản xuất Hyundai còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm tích hợp chỉ đường, 6 cửa gió điều hòa gắn trên trần xe chia đều cho ba hàng ghế phía sau, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi,... Ngoài ra, còn có một màn hình 8 inch tích hợp trên mái để phục vụ hành khách phía sau, có cả đầu DVD, điều khiển hành trình, hệ thống đèn chiếu sáng tự động, vành hợp kim 16 inch, 4 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử. Da bọc nội thất là một tùy chọn bổ sung. Về truyền động, Hyundai Grand Starex 2019 nâng cấp mới sẽ sử dụng động cơ dầu diesel 2.5 lít cho công suất khoảng 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441Nm, sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 5 cấp có chế độ số sàn và dẫn động cầu sau. Xe còn được trang bị hệ thống an toàn như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa vi sai và cách âm tốt hơn so với phiên bản trước đây. Phiên bản cao cấp hơn sẽ được trang bị ghế ngồi sau chỉnh điện hiện đại... Tại thị trường Malaysia, giá xe Hyundai Grand Starex 2.5 CRDI VGT Executive bản nâng cấp 2019 đã tăng 3.000 RM, với giá bán ra từ 148.888 RM (khoảng 830 triệu đồng) lên 151.888 RM (khoảng 846,9 triệu đồng). Tại Việt Nam, mẫu xe van Hyundai Starex xuất hiện khá nhiều, thường được các công ty hay tổ chức sử dụng để chở hàng hoặc chở người số lượng lớn. Đây được xem là đối thủ Kia Grand Carnival (hay Kia Sedona). Video: Chi tiết Hyundai Starex nâng cấp mới 2019.

