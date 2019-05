Hyundai Sonata 2020 mới giá từ 564 triệu đồng "đấu" Mazda6

Là mẫu xe thương mại đầu tiên của Hyundai được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới - Hyundai Sensuous Sportiness (Thể thao gợi cảm), giới thiệu lần đầu trên chiếc xe concept Le Fil Rouge, Hyundai Sonata 2020 mới sở hữu diện mạo trẻ trung, hiện đại và vô cùng đẹp mắt nhờ có những đường nét lai coupe. Phần đầu xe chụm xuống rất giống kiểu của một chiếc xe siêu sang, Sonata mới sở hữu các tỷ lệ thân xe rất lớn, cùng phần nhô khung xe ngắn hơn và mái dốc mang đến cảm giác thân xe cân bằng hơn, mượt mà và quyến rũ hơn. Bên cạnh đó, nhờ cưỡi trên nền tảng khung gầm hoàn toàn mới mà chiều dài xe được kéo dài thêm gần 50mm so với thế hệ trước. Những đặc điểm ngoại thất ấn tượng khác của Sonata 2020 phiên bản mới này gồm có lưới tản nhiệt Cascading Grille mới và cụm đèn pha độc đáo, kết hợp cùng dải đèn ngày LED - lấy cảm hứng từ mẫu HDC-2 concept - tích hợp vào dải crôm chạy dọc theo nắp ca-pô. Ở phía sau, đuôi xe nổi bật nhờ cụm đèn hậu thiết kế đúng phong cách Thể Thao - Gợi Cảm, chạy liền mạch và ôm gọn lấy đuôi xe, tạo cho Hyundai Sonata 2020 một tổng thể nhất quán và bắt mắt, mâm xe dạng đa chấu cuốn hút hơn. So sánh với đối thủ Mazda6 cùng phân khúc, rõ ràng diện mạo của mẫu xe sedan hạng D này có phần cao cấp hơn. Các kích thước dài, rộng và chiều dài cơ sở gia tăng đã trực tiếp mang tới cho Sonata 2020 một không gian nội thất rộng rãi, thoải mái hơn. Những tính năng tiêu chuẩn đáng chú ý trên Sonata mới gồm có màn hình kỹ thuật số 10,2 inch trong buồng lái, màn hình cảm ứng trung tâm hiển thị thông tin giải trí 12,3 inch (giống Mercedes), hai màn hình này được nối với nhau bởi một đường cong hình chữ S. Hyundai cũng trang bị cho Sonata một vô lăng thiết kế mới, các cửa gió điều hòa mỏng, kết hợp cùng nhiều chi tiết sơn đen piano, phủ crôm sáng bóng và bọc giả da, trong khi ghế ngồi được bọc da Nappa. Điểm trừ duy nhất là khu vực bảng điều khiển trung tâm được làm bằng nhựa cứng, trông không cao cấp như phần còn lại của cabin. Trần xe mềm mại là một điểm cộng cho Sonata 2020, chưa hết, hàng ghế sau còn có những đường chỉ khâu tinh xảo - điều thường chỉ có trên những chiếc xe sang trọng hàng đầu. Ngoài ra, hệ thống điều hòa trên xe được kiểm soát bằng các núm xúc giác giống Audi cũng là chi tiết giúp nâng thêm sự cao cấp cho Sonata 2020. Cần số truyền thống của xe đã được thay thế bằng các nút ấn hiện đại và gọn gàng, giải phóng thêm không gian chứa đồ cho người dùng. Khu vực của cần số trước đây giờ đã là nơi chứa ổ cắm điện 12V, 2 cổng sạc USB và bộ sạc không dây cho điện thoại thông minh (bộ sạc không được đánh giá cao vì nó khiến điện thoại bị ấm nóng sau 30 phút sử dụng). Về không gian dành cho hành khách phía sau, Hyundai Sonata 2020 sẽ không khiến người mua thất vọng, hàng ghế sau của xe có chỗ để chân và đầu gối rộng rãi, khoảng không trên đầu cũng đủ cho những người lớn có kích thước thông thường, bệ tì tay ở giữa có 2 khay đựng cốc, tay nắm cửa mạ crôm sang trọng phù hợp với dáng vẻ bên ngoài. Hyundai Sonata 2020 có 2 lựa chọn động cơ 2.0 lít tại Hàn Quốc, trong đó, máy G2.0 CVVL dùng hộp số tự động 8 cấp 158 mã lực, 196Nm mô-men xoắn cực đại, loại thứ hai là đơn vị 2.5 lít dùng hộp số 6 cấp cho 191 mã lực, 245Nm. Trong khi ở Mỹ, Sonata mới được cung cấp với động cơ tăng áp 1.6L T-GDi 180 mã lực và 2.5L với 191 mã lực. Theo đánh giá từ trang Motor1 - nhìn chung, so với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda6 và Toyota Camry, Hyundai Sonata 2020 vô cùng tự tin ở mọi mặt: từ kiểu dáng tươi mới, sang trọng cho đến nội thất cao cấp đầy công nghệ hiện đại và dải động cơ phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.Giá xe Hyundai Sonata 2020 khởi điểm chưa đến 24.000 USD (khoảng 564 triệu đồng) và cao nhất cũng chỉ khoảng 35.000 USD (tương đương 824 triệu đồng). Xe được trang bị nhiều tính năng cao cấp như; hệ thống Advanced Driver Assistance System tùy chọn với cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình bằng radar và công nghệ giữ xe ở giữa làn đường... Video: Xem chi tiết Hyundai Sonata 2020 mới.

