Hyundai SantaFe bản Full-option giá 1,185 tỷ ở Việt Nam

Đúng theo lịch dự kiến trước đó, mới đây những chiếc Hyundai SantaFe 2019 mới Premium đã về tới đại lý để chuẩn bị bán ra trong tháng 4/2019 này. Như vậy, thế hệ mới của mẫu SUV 7 chỗ Hàn Quốc đã đầy đủ tất cả các phiên bản để phục vụ nhu cầu của người dùng Việt. Vào thời điểm ra mắt cuối năm ngoái, Hyundai Thành Công thông báo rằng SantaFe 2019 có 4 phiên bản gồm bản tiêu chuẩn và đặc biệt, kèm 2 tùy chọn động cơ xăng hoặc dầu. Tháng 11/2018, Hyundai Thành Công đã cho ra mắt một loạt xe SantaFe mới tại các đại lý và nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông cũng như người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bản dầu đặc biệt không có một số trang bị như kính lái HUD, nhớ ghế,… đã tạo nên luồng dư luận trái chiều. Trả lời cho câu hỏi của truyền thông và người tiêu dùng Việt, Hyundai Thành Công đính chính rằng mẫu xe đó chỉ là hàng mẫu và SantaFe 2019 sẽ được ra mắt thêm 2 phiên bản Premium “full option” như người tiêu dùng Việt mong muốn. Như vậy, tổng cộng sẽ có đến 6 phiên bản của SantaFe 2019 được bán ra tại Việt Nam. Quý I năm 2019, người tiêu dùng Việt chỉ có thể mua được 4 phiên bản đầu tiên của Hyundai SantaFe 2019. Đến tháng 4/2019, phiên bản Hyundai SantaFe 2019 Premium mới chính thức xuất hiện. Với thiết kế ngoại thất không thay đổi so với phiên bản đang bán ra tại Nam. Tuy nhiên, với những mong đợi của khách hàng Việt Nam - Hyundai SantaFe 2019 bản Premium sở hữu nhiều trang bị hấp dẫn hơn hẳn. Nội thất xe có nhiều khác biệt hơn. Bản cao cấp sử dụng ghế da nâu, có chỉnh điện ghế lái lẫn ghế phụ, tích hợp sưởi và thông gió ghế. Ghế lái nhớ 2 vị trí. Hàng ghế cuối có cửa gió. Vô-lăng tích hợp sưởi. Đồng hồ là màn hình kỹ thuật số 7 inch. Một số trang bị khác đáng chú ý có cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây Qi và màn hình hắt kính HUD.

Ngoài ra, trang bị an toàn của bản cao cấp này hơn ở các tính năng hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang, khoá an toàn thông minh, cảnh báo người ngồi sau, phanh đỗ điện tử, gương chống chói và cảm biến xung quanh xe. Bản tiêu chuẩn chỉ có cảm biến lùi. Trang bị an toàn trên xe cũng tương tự bản cao cấp, hơn bản tiêu chuẩn ở các tính năng hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang, khoá an toàn thông minh, cảnh báo người ngồi sau, phanh đỗ điện tử, gương chống chói và cảm biến trước/sau... Tuy nhiên, theo một số nguồn tin từ đại lý, 2 bản Premium sắp được bán ra sẽ bị kênh giá thêm vào khoảng 20 triệu đồng. Hiện tại, giá niêm yết của 2 bản Premium xăng/dầu lần lượt là 1,185 tỷ và 1,245 tỷ đồng. Dẫu vậy, mức giá Hyundai SantaFe Premium 2019 mới trên thực tế vẫn thấp hơn so với trước đây bởi tại thời điểm sau Tết Nguyên Đán, người dùng đặt cọc bản “full-option” này vẫn bị đại lý yêu cầu chi thêm khoảng 50 triệu đồng tiền chênh lệch, hoặc mua phụ kiện.

