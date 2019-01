Hyundai SantaFe 2019 tại Việt Nam bị cắt bỏ những gì?

Dù được giới thiệu là bản cao cấp nhất dành cho thị trường Việt Nam, nhưng Hyundai SantaFe Premium 2019 vẫn có những thiếu sót so với bản "full" quốc tế, chủ yếu là các tính năng an toàn. Nội và ngoại thất xe tại Việt Nam gần như đã đầy đủ so với bản quốc tế. Đầu tiên, so với phiên bản quốc tế, SantaFe 2019 hoàn toàn mới khiến khách hàng Việt Nam khá nuối tiếc khi xe bị cắt bỏ Camera 360 độ, một trong những trang bị cần thiết cho ô tô hiện nay. Cảnh báo và duy trì làn đường với hệ thống âm thanh bíp, tín hiệu rung hoặc các biểu tượng hình họa để báo hiệu cho lái xe về việc chạm vạch hoặc có nguy cơ chạm vạch phân làn khi người lái xe chưa bật đèn báo rẽ... đều không có ở Hyundai SantaFe 2019 tại Việt Nam. Một trang bị khác khá quan trọng bị cắt bỏ đó là hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Đây là hệ thống kết hợp radar, laze, camera để báo cho lái xe về việc sắp xảy ra va chạm dù chạy ở bất cứ tốc độ nào. Khi không có cảnh báo, hệ thống sẽ tự động phanh với một phần hoặc toàn bộ lực. Hệ thống âm thanh trên SantaFe 2019 dành cho thị trường Việt Nam chỉ có 6 loa, kết hợp bộ xử lý âm thanh Arkamys Premium và công suất chưa được công bố. Bản "full" tại một số thị trường được trang bị âm thanh Infinity 12 loa, có sub rời đặt sau, công suất 630 W, được kích bằng ampli riêng, gồm 11 kênh chủ động. So với bản Full ở Việt Nam thì tại thị trường Mỹ, SantaFe hoàn toàn mới có thêm tuỳ chọn động cơ xăng tăng áp dung tích 2 lít, công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn đọng 4 bánh HTRAC. Đây là động cơ mạnh nhất trên mẫu xe này. Ga tự động thích ứng với phương tiện phía trước: Nếu như SantaFe 2019 tại Việt Nam chỉ được trang bị Cruise Control (CC - giữ ga tự động) thì Adaptive Cruise Control (ACC - ga tự động thích ứng) lại có trên SantaFe bản quốc tế. Video: Chính thức ra mắt Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam.

Dù được giới thiệu là bản cao cấp nhất dành cho thị trường Việt Nam, nhưng Hyundai SantaFe Premium 2019 vẫn có những thiếu sót so với bản "full" quốc tế, chủ yếu là các tính năng an toàn. Nội và ngoại thất xe tại Việt Nam gần như đã đầy đủ so với bản quốc tế. Đầu tiên, so với phiên bản quốc tế, SantaFe 2019 hoàn toàn mới khiến khách hàng Việt Nam khá nuối tiếc khi xe bị cắt bỏ Camera 360 độ, một trong những trang bị cần thiết cho ô tô hiện nay. Cảnh báo và duy trì làn đường với hệ thống âm thanh bíp, tín hiệu rung hoặc các biểu tượng hình họa để báo hiệu cho lái xe về việc chạm vạch hoặc có nguy cơ chạm vạch phân làn khi người lái xe chưa bật đèn báo rẽ... đều không có ở Hyundai SantaFe 2019 tại Việt Nam . Một trang bị khác khá quan trọng bị cắt bỏ đó là hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Đây là hệ thống kết hợp radar, laze, camera để báo cho lái xe về việc sắp xảy ra va chạm dù chạy ở bất cứ tốc độ nào. Khi không có cảnh báo, hệ thống sẽ tự động phanh với một phần hoặc toàn bộ lực. Hệ thống âm thanh trên SantaFe 2019 dành cho thị trường Việt Nam chỉ có 6 loa, kết hợp bộ xử lý âm thanh Arkamys Premium và công suất chưa được công bố. Bản "full" tại một số thị trường được trang bị âm thanh Infinity 12 loa, có sub rời đặt sau, công suất 630 W, được kích bằng ampli riêng, gồm 11 kênh chủ động. So với bản Full ở Việt Nam thì tại thị trường Mỹ, SantaFe hoàn toàn mới có thêm tuỳ chọn động cơ xăng tăng áp dung tích 2 lít, công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn đọng 4 bánh HTRAC. Đây là động cơ mạnh nhất trên mẫu xe này. Ga tự động thích ứng với phương tiện phía trước: Nếu như SantaFe 2019 tại Việt Nam chỉ được trang bị Cruise Control (CC - giữ ga tự động) thì Adaptive Cruise Control (ACC - ga tự động thích ứng) lại có trên SantaFe bản quốc tế. Video: Chính thức ra mắt Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam.