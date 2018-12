Hyundai SantaFe 2019 “chốt giá” hơn 1 tỷ đồng tại VN

Trước đó, thông tin mẫu xe Hyundai SantaFe 2019 mới sẽ được giới thiệu từ cuối tháng 11 rồi lùi sang tháng 12/2018 nhưng vẫn không thành hiện thực. Hãng xe Hàn đã từng đưa mẫu xe demo đi trưng bày tại các đại lý tại Việt Nam nhằm thăm dò ý kiến của khách hàng cũng như nhận cọc đối với những người quan tâm. Giá bán không được tiết lộ nhưng dự kiến sẽ tương đương hoặc cao hơn so với đời cũ. Theo thông tin hé lộ từ một số đại lý Hyundai tại Việt Nam, thế hệ mới của SantaFe sẽ có 4 phiên bản cùng mức giá dao động từ từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy so với thế hệ trước đây, Hyundai Santa Fe 2019 mới sẽ có mức giá chênh lệch trung bình vào khoảng 200 triệu đồng. Về thiết kế, Hyundai SantaFe hoàn toàn mới có kích thước Dài x Rộng x Cao 4.770 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm. So với thế hệ tiền nhiệu, chiếc SUV của Hyundai nay dài hơn 70 mm, rộng hơn 10 mm trong khi khoảng cách hai trục tăng thêm 65mm. Mẫu xe này lột xác hoàn toàn với phong cách hầm hố và cơ bắp hơn. Lưới tản nhiệt của xe sở hữu kiểu thiết kế Cascade mới với các nan lưới tròn. Đầu xe nhờ đó cũng trở nên to bản và hầm hố hơn. Phía trước, cặp đèn pha LED được nối liền bởi một thanh nẹp chrome lớn. Trong khi đó đèn sương mù và đèn xi-nhan gom thành một cụm tương đối lạ mắt. Mâm xe hợp kim 19-inch thiết kế dạng 5 chấu là trang bị tiêu chuẩn. Thân xe với các đường gân dập nổi sắc nét ở thân xe góp phần giúp SantaFe phiên bản 2019 ra dáng SUV hơn. Phần đuôi xe có đèn hậu LED tái thiết kế, hẹp hơn và tinh xảo hơn trước. Cản xe và đèn sương mù phía sau cũng được mở rộng, giúp SantaFe bề thế, vững chãi. Bên trong nội thất của Hyundai SantaFe 2019 cũng sẽ có nhiều thay đổi hơn trước, mang tới cảm giác sang trọng và cao cấp hơn nhờ tông màu đen chủ đạo hay trang bị ghế ngồi bọc da. Thiết kế màn hình thông tin giải trí được thay đổi, đặt hẳn lên cao tương tự với Hyundai Kona. Ghế lái chỉnh điện, ghế gập 6:4, hệ thống thông tin giải trí AVN, kết nối Bluetooth, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động máy, cốp chỉnh điện hay cảm biến gạt mưa là trang bị tiêu chuẩn. Riêng sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và màn hình công-tơ-mét siêu sáng 7 inch chỉ có trên bản đặc biệt. Về an toàn, SantaFe 2019 tại Việt Nam được trang bị đầy đủ hơn trước với camera lùi, cảm biến lùi, 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo tiêu chuẩn. Những tính năng còn lại như camera biến trước/sau, cảnh báo điểm mù, khóa an toàn thông minh, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau và phanh tay điện tử chỉ có trên bản đặc biệt. Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ dầu 2.2L hoặc xăng 2.4L. Động cơ dầu 2.2L sản sinh công suất 202 mã lực, mô-men xoắn cực đại 441 Nm trong khi động cơ xăng 2.4L sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Phiên bản máy dầu dùng hộp số tự động 6 cấp trong khi bản máy xăng là loại tự động 8 cấp. Về phía nhà sản xuát và phân phối Hyundai Thành Công tại Việt Nam hiện không đưa ra ý kiến nào về những thông tin này, đại diện của ãng xe Hàn Quốc chỉ xác nhận rằng Hyundai SantaFe 2019 sẽ được lắp ráp trong nước tại nhà máy của Hyundai Thành Công ở Ninh Bình và chuẩn bị ra mắt và bán ra trong thời gian tới đây. Hiện các đại lý của Hyundai Thành Công cũng đã ngừng bán phiên bản cũ của SantaFe đồng thời nhận đặt cọc của khách cho phiên bản mới. ại thị trường Việt Nam, Huyndai SantaFe 2019 hoàn toàn mới sẽ nằm cùng phân khúc với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Kia Sorento... Video: Trải nghiệm xe Hyundai SantaFe 2019 tại đại lý ở Việt Nam.

Trước đó, thông tin mẫu xe Hyundai SantaFe 2019 mới sẽ được giới thiệu từ cuối tháng 11 rồi lùi sang tháng 12/2018 nhưng vẫn không thành hiện thực. Hãng xe Hàn đã từng đưa mẫu xe demo đi trưng bày tại các đại lý tại Việt Nam nhằm thăm dò ý kiến của khách hàng cũng như nhận cọc đối với những người quan tâm. Giá bán không được tiết lộ nhưng dự kiến sẽ tương đương hoặc cao hơn so với đời cũ. Theo thông tin hé lộ từ một số đại lý Hyundai tại Việt Nam, thế hệ mới của SantaFe sẽ có 4 phiên bản cùng mức giá dao động từ từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy so với thế hệ trước đây, Hyundai Santa Fe 2019 mới sẽ có mức giá chênh lệch trung bình vào khoảng 200 triệu đồng. Về thiết kế, Hyundai SantaFe hoàn toàn mới có kích thước Dài x Rộng x Cao 4.770 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm. So với thế hệ tiền nhiệu, chiếc SUV của Hyundai nay dài hơn 70 mm, rộng hơn 10 mm trong khi khoảng cách hai trục tăng thêm 65mm. Mẫu xe này lột xác hoàn toàn với phong cách hầm hố và cơ bắp hơn. Lưới tản nhiệt của xe sở hữu kiểu thiết kế Cascade mới với các nan lưới tròn. Đầu xe nhờ đó cũng trở nên to bản và hầm hố hơn. Phía trước, cặp đèn pha LED được nối liền bởi một thanh nẹp chrome lớn. Trong khi đó đèn sương mù và đèn xi-nhan gom thành một cụm tương đối lạ mắt. Mâm xe hợp kim 19-inch thiết kế dạng 5 chấu là trang bị tiêu chuẩn. Thân xe với các đường gân dập nổi sắc nét ở thân xe góp phần giúp SantaFe phiên bản 2019 ra dáng SUV hơn. Phần đuôi xe có đèn hậu LED tái thiết kế, hẹp hơn và tinh xảo hơn trước. Cản xe và đèn sương mù phía sau cũng được mở rộng, giúp SantaFe bề thế, vững chãi. Bên trong nội thất của Hyundai SantaFe 2019 cũng sẽ có nhiều thay đổi hơn trước, mang tới cảm giác sang trọng và cao cấp hơn nhờ tông màu đen chủ đạo hay trang bị ghế ngồi bọc da. Thiết kế màn hình thông tin giải trí được thay đổi, đặt hẳn lên cao tương tự với Hyundai Kona. Ghế lái chỉnh điện, ghế gập 6:4, hệ thống thông tin giải trí AVN, kết nối Bluetooth, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động máy, cốp chỉnh điện hay cảm biến gạt mưa là trang bị tiêu chuẩn. Riêng sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và màn hình công-tơ-mét siêu sáng 7 inch chỉ có trên bản đặc biệt. Về an toàn, SantaFe 2019 tại Việt Nam được trang bị đầy đủ hơn trước với camera lùi, cảm biến lùi, 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo tiêu chuẩn. Những tính năng còn lại như camera biến trước/sau, cảnh báo điểm mù, khóa an toàn thông minh, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau và phanh tay điện tử chỉ có trên bản đặc biệt. Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ dầu 2.2L hoặc xăng 2.4L. Động cơ dầu 2.2L sản sinh công suất 202 mã lực, mô-men xoắn cực đại 441 Nm trong khi động cơ xăng 2.4L sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Phiên bản máy dầu dùng hộp số tự động 6 cấp trong khi bản máy xăng là loại tự động 8 cấp. Về phía nhà sản xuát và phân phối Hyundai Thành Công tại Việt Nam hiện không đưa ra ý kiến nào về những thông tin này, đại diện của ãng xe Hàn Quốc chỉ xác nhận rằng Hyundai SantaFe 2019 sẽ được lắp ráp trong nước tại nhà máy của Hyundai Thành Công ở Ninh Bình và chuẩn bị ra mắt và bán ra trong thời gian tới đây. Hiện các đại lý của Hyundai Thành Công cũng đã ngừng bán phiên bản cũ của SantaFe đồng thời nhận đặt cọc của khách cho phiên bản mới. ại thị trường Việt Nam, Huyndai SantaFe 2019 hoàn toàn mới sẽ nằm cùng phân khúc với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Kia Sorento... Video: Trải nghiệm xe Hyundai SantaFe 2019 tại đại lý ở Việt Nam.