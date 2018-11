Hyundai Santa Fe 2019 chốt giá từ 1 tỷ đồng tại Malaysia

Mẫu xe Hyundai Santa Fe 2019 vừa được giới thiệu tại Triển lãm xe quốc tế Kuala Lumpur International Motor Show 2018. Santa Fe thế hệ mới gây thu hút với thiết kế khác biệt cùng nhiều trang bị hiện đại. Thiết kế Santa Fe hoàn toàn mới được cho là đã lột xác hoàn toàn so với người tiền nhiệm trước đây. Nhiều đánh giá cũng cho rằng xe có ngoại hình đẹp, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thế hệ trước đó. Ở phía đầu xe, lưới tản nhiệt lục giác dạng Cascading Grille đặc trưng của Hyundai mới được cải tiến. Đèn LED ban ngày được đặt cao hơn trong khi đèn pha được hạ thấp xuống tương tự trên mẫu xe Kona. Hyundai Santa Fe 2019 có thân dài hơn 70 mm, rộng hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 65 mm so với thế hệ cũ. Cụ thể, kích thước thân xe với chiều dài - rộng - cao tương ứng là 4.770 - 1.890 - 1.680 (mm), chiều dài cơ sở 2.765 mm. Bên hông xe, vẻ thể thao mạnh mẽ được tạo nên bởi đường gân dập nổi chạy từ đèn pha tới đuôi xe kết hợp các vòm bánh xe cơ bắp. Mâm xe cũng được làm mới dạng 5 chấu vành 19 inch, kiểu lục giác lạ mắt. Hyundai Santa Fe 2019 có hai phiên bản động cơ xăng và diesel. Theo đó, động cơ xăng Theta II Mpi 4 xy-lanh 2.4L cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Động cơ diesel 2.2 R CRDi sản sinh công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Phiên bản động cơ xăng sẽ đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, trong khi đó, bản diesel được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Bên trong khoang cabin gây thu hút với màn hình thông tin giải trí 7 inch được bố trí ở trên cùng, ở giữa là các khe thông gió và các nút bấm điều khiển. Phía dưới cùng là cụm cổng kết nối bao gồm cổng USB, sạc 12V và sạc không dây chuẩn Qi. Đuôi xe có đèn hậu được tạo hình chữ C với hiệu ứng 3D đẹp mắt. Tương tự phía trước, đèn sương mù phía sau cũng được bố trí thấp hơn. Cản va sau cũng được thiết kế lại hầm hố hơn. Ống xả kép hình thang không có sự khác biệt so với đời cũ. Hyundai Santa Fe 2019 có không gian bên trong rộng hơn và khoảng để chân ở hàng ghế thứ hai tăng thêm 38 mm. Hàng ghế thứ hai của Santa Fe 2019 có thể gập theo tỷ lệ 60:40 thông qua nút bấm hoặc chỉnh cơ, có thể trượt về phía trước hoặc sau. Hàng ghế thứ ba cũng có thể gập lại để tạo thêm nhiều không gian cho khoang hàng hóa. Tại Đông Nam Á, Malaysia là nước thứ hai ra mắt chính thức Santa Fe mới, sau Indonesia. Hyundai Malaysia nhập thẳng Santa Fe 2019 từ Hàn Quốc để ra mắt trước cả Việt Nam, nơi đang lắp ráp và sẽ ra mắt mẫu xe này vào tháng 12/2018. Theo lộ trình đến năm 2020, Hyundai Malaysia sẽ nhập xe từ Hyundai Thành Công để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0%. Video: Hyundai Santa Fe 2019 trưng bày tại Việt Nam.

