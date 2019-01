Hyundai Elevate - chiếc xe viễn tưởng sắp bước ra đời thực

Mẫu xe Hyundai Elevate concept mới tại triển lãm CES 2019 đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ trông có vẻ đáng sợ và sẵn sàng chiếm lấy thế giới thông qua một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, nhưng bạn hãy yên tâm bởi mẫu Elevate hoàn toàn là một mẫu xe đầy thiện chí. Sản phẩm Ultimate Mobility Vehicle (UMV) được miêu tả bởi nhà sản xuất ôtô Hyundai, được xm như là một phương tiện tương lai với các bánh xe gắn vào chân rô bốt để mang tới khả năng đi bất cứ nơi đâu vượt trội hơn so với mọi phương tiện cứu hộ khác. Nửa xe, nửa rô bốt của chiếc xe concept Hyundai Elevate mới đã được phát triển để vượt qua những bề mặt khó khăn nhất trên Trái Đất và chạm tới những khu vực sâu xa nhanh hơn các phương tiện thông thường đối với nhiệm vụ viện trợ nhân đạo và tìm kiếm-cứu hộ. Hyundai tin tưởng rằng mẫu concept mới của họ có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau bởi nó có thể là một giải pháp đa năng đối với người khuyết tật ở nhiều khu vực nơi không có đường dốc. Đó là bởi vì Elevate có thể bước đi một cách hiệu quả nhờ có các chân rô bốt của nó, bộ phận được trang bị cùng mô-tơ đẩy tích hợp trong và năm bậc tự do. Hyundai nhìn trước một tương lai mà một người khuyết tật có thể triệu hồi Elevate đi tới cửa trước của một căn nhà, tự động điều chỉnh độ cao phần thân, và cho phép một người ngồi xe lăn có thể lăn bánh dễ dàng vào trong. Hoạt động bằng điện hoàn toàn, mẫu concept được chế tạo trên khung gầm cơ sở xe điện mới nhất của công ty, qua đó cho phép tự do lắp đặt nhiều dạng thân vỏ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu thông số kỹ thuật. Các chân rô bốt có thể bắt chước hành động đi lại của thú có vú và bò sát, nên Elevate có thể di chuyển hiệu quả theo bất cứ hướng nào, và thậm chí Hyundai còn nói rằng nó có thể leo lên bước tường cao 1,5 mét hoặc bước qua khoảng trống 1,5 mét. Khi các cẳng chân roobot gấp lại, mẫu concept có thể được sử dụng như một chiếc xe điện thông thường. Mất gần 3 năm để chế tạo, sản phẩm Elevate thú vị của Hyundai chỉ hoàn toàn là một mẫu concept, nhưng hi vọng rằng một ngày nào nó sẽ đi vào sản xuất thương mại bởi nó có tiềm năng cứu người trong các trường hợp khẩn cấp. Video: Xem xe ôtô điện viễn tưởng Hyundai Elevate sắp ra đời thực.

Mẫu xe Hyundai Elevate concept mới tại triển lãm CES 2019 đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ trông có vẻ đáng sợ và sẵn sàng chiếm lấy thế giới thông qua một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, nhưng bạn hãy yên tâm bởi mẫu Elevate hoàn toàn là một mẫu xe đầy thiện chí. Sản phẩm Ultimate Mobility Vehicle (UMV) được miêu tả bởi nhà sản xuất ôtô Hyundai, được xm như là một phương tiện tương lai với các bánh xe gắn vào chân rô bốt để mang tới khả năng đi bất cứ nơi đâu vượt trội hơn so với mọi phương tiện cứu hộ khác. Nửa xe, nửa rô bốt của chiếc xe concept Hyundai Elevate mới đã được phát triển để vượt qua những bề mặt khó khăn nhất trên Trái Đất và chạm tới những khu vực sâu xa nhanh hơn các phương tiện thông thường đối với nhiệm vụ viện trợ nhân đạo và tìm kiếm-cứu hộ. Hyundai tin tưởng rằng mẫu concept mới của họ có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau bởi nó có thể là một giải pháp đa năng đối với người khuyết tật ở nhiều khu vực nơi không có đường dốc. Đó là bởi vì Elevate có thể bước đi một cách hiệu quả nhờ có các chân rô bốt của nó, bộ phận được trang bị cùng mô-tơ đẩy tích hợp trong và năm bậc tự do. Hyundai nhìn trước một tương lai mà một người khuyết tật có thể triệu hồi Elevate đi tới cửa trước của một căn nhà, tự động điều chỉnh độ cao phần thân, và cho phép một người ngồi xe lăn có thể lăn bánh dễ dàng vào trong. Hoạt động bằng điện hoàn toàn, mẫu concept được chế tạo trên khung gầm cơ sở xe điện mới nhất của công ty, qua đó cho phép tự do lắp đặt nhiều dạng thân vỏ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu thông số kỹ thuật. Các chân rô bốt có thể bắt chước hành động đi lại của thú có vú và bò sát, nên Elevate có thể di chuyển hiệu quả theo bất cứ hướng nào, và thậm chí Hyundai còn nói rằng nó có thể leo lên bước tường cao 1,5 mét hoặc bước qua khoảng trống 1,5 mét. Khi các cẳng chân roobot gấp lại, mẫu concept có thể được sử dụng như một chiếc xe điện thông thường. Mất gần 3 năm để chế tạo, sản phẩm Elevate thú vị của Hyundai chỉ hoàn toàn là một mẫu concept, nhưng hi vọng rằng một ngày nào nó sẽ đi vào sản xuất thương mại bởi nó có tiềm năng cứu người trong các trường hợp khẩn cấp. Video: Xem xe ôtô điện viễn tưởng Hyundai Elevate sắp ra đời thực.