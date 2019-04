Hyundai Elantra 2019 614 triệu tại Malaysia, sắp về VN

Lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Mỹ vào tháng 8/2018, Hyundai Elantra 2019 mới dành cho Đông Nam Á - cụ thể là thị trường Malaysia cũng sở hữu thiết kế thay đổi từ ngoài vào trong dù chỉ là phiên bản nâng cấp. Đáng chú ý nhất là sự thay đổi lớn ở diện mạo ngoại thất của xe. Những thay đổi thể hiện rõ nét nhất nằm ở phần đầu của xe. Phía trước với nhiều chi tiết dạng tam giác sắc nét và thanh mảnh, bộ lưới tản nhiệt Cascading hình thang đặc trưng với các thanh nan mạ crôm sáng. Hyundai Elantra 2019 sở hữu cụm đèn pha halogen thanh mảnh kéo dài lên tận nắp ca-pô, trong khi dải đèn định vị chiếu sang ban ngày dạng LED. Đèn sương mù lớn dạng tam giác nằm hai bên, phần cản trước mở rộng. Ở phía sau, Elantra 2019 cũng có nhiều thay đổi so với bản trước đó. Xe sở hữu cụm đèn hậu dạng LED được thiết kế hình tia sét chạy song song vô cùng độc đáo đối xứng ở 2 bên. Cụm đèn hậu cũng được kéo dài đến gần vị trí trung tâm, nơi dòng chữ Elantra và biểu tượng Hyundai được mạ crôm sáng bóng đặt ở chính giữa đuôi xe. Bên sườn Hyundai Elantra bản nâng cấp 2019 được trang bị 3 loại vành la-zăng hợp kim được thiết kế dạng 5 chấu kép với đường kính 16 và 17 inch há ấn tượng, tùy phiên bản đi kèm lốp kích cỡ 225/45. Về nội thất, bố cục tổng thể các chi tiết trên xe không có sự thay đổi nhiều, nhưng một vài chi tiết đã được điều chỉnh. Ví dụ như xuất hiện thêm các điểm nhấn màu bạc để làm sinh động hơn cho khu vực bảng điều khiển, cần số nhẹ hơn và hệ thống điều hoà tinh chỉnh. Danh sách các trang bị tiêu chuẩn trên 2.0L Executive bao gồm: vô-lăng bọc da, màn hình công cụ đa thông tin LCD-LCD 3,5 inch, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch (có hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay), khởi động không cần chìa khóa và camera chiếu hậu. Dưới nắp ca-pô, Hyundai Elantra mới sử dụng loại động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2,0 lít hút khí tự nhiên, có công suất 152 PS tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.000 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ truyền động thông qua các bánh trước. Hyundai Elantra là mẫu sedan hạng C cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Kia Cerato tại Việt Nam, xuất hiện tại Malaysia là biến thể 2.0L Executive. Giá xe Hyundai Elantra 2019 tại thị trường Malaysia là 109.888 RM (tương đương khoảng 614 triệu đồng). Sau khi ra mắt tại thị trường Malaysia, các khách hàng khi sắm mẫu sedan hạng C - Hyundai Elantra 2019 sẽ có thể lựa chọn 5 màu ngoại thất gồm: Polar White, Fluid Metal, Fiery Red, Teal Blue và Phantom Black. Trước đó, tại thị trường Việt Nam, thông tin về sự xuất hiện của Hyundai Elantra 2019 cũng từng thu hút sự chú ý của nhiều người dùng. Dự kiến xe sẽ ra mắt vào tháng 11/2019 với giá bán dự kiến sẽ tăng khoảng 28 đến 33 triệu đồng, trong khi bản Sport sẽ tăng 36,45 triệu đồng. Video: Chi tiết Hyundai Elantra 2019 bản nâng cấpMalaysia.

