Hyundai Accent giá 425 triệu “uống” 4,53 lít xăng/100km

Hyundai Accent Drive Style 2018 – The Amazing Race là cuộc đua kì thú nhưng cũng không kém phần “kì quái” của Hyundai cho giới phóng viên. Kì quái là bởi nó phá bỏ những lộ trình test xe thông thường với công việc nhàm chán mà bắt những người trải nghiệm vừa phải chạy đua với thời gian, vừa phải lo làm sao cho chiếc xe Hyundai Accent tiết kiệm nhất mà vẫn phải thực hiện những nhiệm vụ được đề ra. Nếu bình thường có ai hỏi đường từ Hà Nội đến Đồ Sơn như thế nào tiện nhất, có lẽ 10 người thì 11 người sẽ chỉ bạn ra cao tốc, chạy đúng tốc độ cho phép thì cũng chỉ khoảng 1h10p là đến nơi. Nhưng chuyến đi lần này lại không như vậy với một lộ trình “bí ẩn” cùng những bất ngờ thú vị và thời gian của nó cũng kéo dài đến gấp 5 lần bình thường. Bản chất cuộc thi là thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu với thời gian ngắn nhất mà nhân vật chính là chiếc xe Hyundai Accent 2018 mới ra mắt. Đây là mẫu xe sedan hạng B được nâng cấp khá mạnh mẽ, với dải sản phẩm rộng với 4 phiên bản, giá đề xuất dao động từ 425 – 540 triệu đồng. Với việc "người đồng hương" KIA Rio đã chính thức giã từ cuộc chơi, Mazda 2 ngày càng đuối thế, Fiesta gần như chỉ để lấp đầy phân khúc còn mẫu Aveo đã quá cũ và già nua, Accent chính là đối thủ nặng ký nhất của hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc là Toyota Vios và Honda City. Tham gia sự kiện có 35 đại diện của các cơ quan truyền thông trên cả nước, được chia làm 9 đội trên 9 xe, mỗi xe có 4 người. Một đội bạn may mắn chỉ có 3 người, nhưng cũng không phải lợi thế vì cân nặng cũng xấp xỉ xe 4 người. Nhận được những trang bị cần thiết, chúng tôi lên đường. Với thể lệ đưa ra là mỗi đội phải di chuyển từ Hà Nội đến Hải Phòng với thời gian ngắn nhất, mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất và đặc biệt phải hoàn thành 8 nhiệm vụ khác nhau. Thú vị hơn là các nhiệm vụ đều bí mật, và chỉ đưa ra khi cả đội đã hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Có những điểm đến khá dễ dàng vì gần thủ đô như Ecopark, Bát Tràng nhưng cũng rất đánh đố là vườn vải tại làng vải Thanh Hà, Hải Dương. Xuất phát, chúng tôi phân công nhiệm vụ khá rõ ràng. Một người tập trung vào việc lái làm sao cho an toàn và tiết kiệm nhiên liệu nhất; 1 người bên phụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, hỏi đường, tìm kiếm chỉ dấu, 2 người sử dụng sự trợ giúp của các công cụ, Google Map, Here Map, gọi điện thoại cho người thân… Nhờ đó, việc hoàn thành các nhiệm vụ ban đầu. Khác với các cuộc thi trước đây khi mà một số hãng ôtô trong nước vẫn làm là chạy xe trên một quãng đường và đo mức tiêu hao nhiên liệu khi về đích, ở lần thi này, các bài thi nối tiếp nhau và sự phối hợp đồng đội mới quyết định kết quả. Trong đó, yếu tố thời gian, quãng đường sẽ làm thay đổi rất nhiều tới cách điều khiển xe, từ đó đưa ra được kết quả trung bình tiêu hao nhiên liệu một cách khách quan nhất. Với những thách thức như chụp hình ở đúng điểm trong ảnh ban tổ chức đưa, cùng nhau đi ăn kem, đi mua bánh, hay tìm đường đến điểm hái vải tại Thanh Hà Hải Dương... khiến quãng đường dự kiến từ Hà Nội đến Hải Phòng kéo dài hơn dự kiến khá nhiều. Các đội thi phải phối hợp nhóm, tìm đường, đọc đề bài, giải đề...dẫn đến những kết quả về quãng đường, thời gian, mức tiêu hao khác nhau. Sau Hà Nội là đến Hải Dương, chúng tôi được trải nghiệm thay lốp xe tại đại lý Hyundai Thành Công. Quả thực là dù sở hữu xe, cũng như làm nghề về xe nhưng không phải ai cũng đã từng 1 lần phải thay lốp, cho nên đây là phần thi khá thú vị. Riêng với việc xác định điểm đặt kích cũng khiến cả 4 thành viên bối rối, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc. Các nhiệm vụ tiếp theo như tìm đến cửa hàng Bánh đậu xanh giữa trung tâm TP Hải Dương hay tìm nhà hàng để ăn trưa với thời gian tối thiểu 30 phút không quá khó khăn. Thử thách thực sự chỉ đến với chúng tôi khi phải tìm đường đến một vườn vải tại xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà, Hải Dương) để được lần đầu tiên được trải nghiệm làm nông dân. Với một mẫu xe sedan cỡ B như Hyundai Accent, việc lắp trang bị Cruise Control tạo nên một lợi thế đáng kể. Tính năng này được các đội thi áp dụng triệt để khi xe chạy trên đường cao tốc hoặc đường quốc lộ vắng vẻ. Tốc độ giữ nguyên với vòng tua máy không đổi sẽ giúp đồng hồ điện tử đo hao nhiên liệu trên xe hiển thị khá thấp, chỉ từ 5,0 đến 5,5 lít/100km. Hyundai Accent 2018 thế hệ hoàn toàn mới được trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Mo-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Qua thực tế mỗi đội đều có 4 người thì chiếc Accent vận hành khá ổn định với loại động cơ này, xe tăng tốc tốt ở bước ga nhẹ ban đầu trên 1.500 vòng/phút. Trải qua khoảng thời gian trung bình 6,5 tiếng đồng hồ, đoàn xe cũng đã về tới đích đến Đồ Sơn, Hải Phòng nhưng không hề đồng đều do lựa chọn đường đi khác nhau. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình sau khi bơm thêm từ cột xăng của đích đến từ 4,5 đến 6,2 lít/100km đã cho thấy khá rõ yếu tố tiết kiệm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách lái xe đến 70%, phần còn lại có sự hỗ trợ thêm của công nghệ trên xe mà Cruise Control. Đặc biệt, kết quả tiêu hao nhiên liệu của cuộc thi thấp nhất là 4,53 lít/100 km và cao nhất là 6,22 lít/100 km được đánh giá là sát với thực tế nhất. So với số liệu mà nhà sản xuất Hyundai Thành Công đưa ra theo thông tin Đăng kiểm là 5,6l/100km theo điều kiện hỗn hợp, con số thực thế này gần đúng, phản ánh đúng những gì người tiêu dùng có được với chiếc xe. Kết quả Hyundai Accent Drive Style 2018. Video: Chi tiết Hyundai Accent 2018 thế hệ hoàn toàn mới.

