Huyndai Tucson 2019 "chốt giá" từ 799 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe crossover Hyundai Tucson 2019 mới ra mắt thị trường quốc tế hồi tháng 3/2018 tại triển lãm New York (Mỹ). Đây thực chất là phiên bản nâng cấp facelift giữa vòng đời. Mới đây, nó đã được Hyundai Thành Công lắp ráp và chính thức giới thiệu tại trường Việt Nam. So với thế hệ hiện tại, phần đầu xe được nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc thiết kế khác biệt. Mặt ca-lăng của Hyundai Tucson 2019 mới tương tự phong cách của "đàn anh" SantaFe 2019. Ngoài ra, xe còn đi kèm nội thất cải tiến toàn diện và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hơn so với phiên bản trước đây. Hyundai Tucson 2019 Facelift mới sở hữu các cụm đèn với kiểu dáng sắc nhọn kéo tới hai góc kết thúc của lưới tản nhiệt. Cụm đèn pha đặt cạnh dải đèn LED ban ngày hình chữ L được mở rộng từ hai góc trên, đáng chú ý cụm đèn chiếu sáng chính công nghệ full LED tăng tính thẩm mỹ và cung cấp lượng ánh sáng tốt khi vận hành trong điều kiện ánh sáng yếu. Ở phía sau, đèn hậu công nghệ LED được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, cặp đèn phản quang được đẩy lên cao hơn, đặt đối xứng qua biển số. Cánh chia gió nhỏ phía sau giúp Tucson 2019 trông cuốn hút và thể thao. Phiên bản Tucson Turbo được trang bị ống xả kép. Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.480 x 1.850 x 1.665 (mm).. Xe có chiều dài cơ sở 2.670 mm. Hai bên sườn xe không thay đổi, vẫn là ốp dè màu đen chạy quanh. Tuy nhiên Tucson 2019 sẽ sử dụng la-zăng thiết kế mới, tuy nhiên kích thước giữ nguyên. Hyundai Tucson 2019 Facelift sở hữu một không gian nội thất thiết kế mới sang trọng và tinh tế hơn với các đường gân mạnh mẽ cùng vật liệu cao cấp. Nguyên lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) được áp dụng và nâng lên một tầm cao mới giúp Tucson sở hữu không gian nội thất đẳng cấp, tiện nghi nhưng vẫn dễ sử dụng nhất trong phân khúc. Điểm nhấn trong nội thất là màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch được thiết kế mới dạng Fly-Monitor. Xét tổng thể, nội thất mới của Tucson 2019 đã tạo nên một cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Màn hình hỗ trợ Apple Carplay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam với nhiều thông tin hữu ích cùng các kết nối giải trí quen thuộc. Bên cạnh những trang bị tiện nghi thừa hưởng từ bản tiền nhiệm như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cốp điện tự động, đèn tự động,…Tucson được trang bị thêm sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, gương chiếu hậu chống chói tự động ECM. Hyudai Tucson 2019 Facelift tiếp tục sử dụng 3 phiên bản động cơ. Đầu tiên là động cơ Turbo phun xăng trực tiếp 1.6L T-GDi cho công suất cực đại 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Tiếp theo là phiên bản sử dụng động cơ Diesel R 2.0L áp dụng công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử eVGT kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp CRDi cho công suất tối đa 185 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 400Nm tại 1.750 ~ 2.750 vòng/phút. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Lựa chọn thứ 3 là động cơ xăng Nu 2.0L MPI, cho công suất 155 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 192 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Eco – Normal – Sport mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Tại Việt Nam, giá xe Hyundai Tucson 2019 Facelift được Hyundai Thành Công phân phối cụ thể cho từng phiên bản gồm; Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn: 799 triệu đồng, 2.0L Xăng Đặc biệt: 878 triệu đồng, 2.0L Dầu Đặc biệt: 940 triệu đồng, 1.6L T-GDi Đặc biệt: 932 triệu đồng. Xe có 6 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ, Bạc, Cát và Vàng be. Video: Đánh giá Hyundai Tucson 2019 bản Facelift mới.

Mẫu xe crossover Hyundai Tucson 2019 mới ra mắt thị trường quốc tế hồi tháng 3/2018 tại triển lãm New York (Mỹ). Đây thực chất là phiên bản nâng cấp facelift giữa vòng đời. Mới đây, nó đã được Hyundai Thành Công lắp ráp và chính thức giới thiệu tại trường Việt Nam. So với thế hệ hiện tại, phần đầu xe được nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc thiết kế khác biệt. Mặt ca-lăng của Hyundai Tucson 2019 mới tương tự phong cách của "đàn anh" SantaFe 2019. Ngoài ra, xe còn đi kèm nội thất cải tiến toàn diện và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hơn so với phiên bản trước đây. Hyundai Tucson 2019 Facelift mới sở hữu các cụm đèn với kiểu dáng sắc nhọn kéo tới hai góc kết thúc của lưới tản nhiệt. Cụm đèn pha đặt cạnh dải đèn LED ban ngày hình chữ L được mở rộng từ hai góc trên, đáng chú ý cụm đèn chiếu sáng chính công nghệ full LED tăng tính thẩm mỹ và cung cấp lượng ánh sáng tốt khi vận hành trong điều kiện ánh sáng yếu. Ở phía sau, đèn hậu công nghệ LED được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, cặp đèn phản quang được đẩy lên cao hơn, đặt đối xứng qua biển số. Cánh chia gió nhỏ phía sau giúp Tucson 2019 trông cuốn hút và thể thao. Phiên bản Tucson Turbo được trang bị ống xả kép. Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.480 x 1.850 x 1.665 (mm).. Xe có chiều dài cơ sở 2.670 mm. Hai bên sườn xe không thay đổi, vẫn là ốp dè màu đen chạy quanh. Tuy nhiên Tucson 2019 sẽ sử dụng la-zăng thiết kế mới, tuy nhiên kích thước giữ nguyên. Hyundai Tucson 2019 Facelift sở hữu một không gian nội thất thiết kế mới sang trọng và tinh tế hơn với các đường gân mạnh mẽ cùng vật liệu cao cấp. Nguyên lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) được áp dụng và nâng lên một tầm cao mới giúp Tucson sở hữu không gian nội thất đẳng cấp, tiện nghi nhưng vẫn dễ sử dụng nhất trong phân khúc. Điểm nhấn trong nội thất là màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch được thiết kế mới dạng Fly-Monitor. Xét tổng thể, nội thất mới của Tucson 2019 đã tạo nên một cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Màn hình hỗ trợ Apple Carplay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam với nhiều thông tin hữu ích cùng các kết nối giải trí quen thuộc. Bên cạnh những trang bị tiện nghi thừa hưởng từ bản tiền nhiệm như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cốp điện tự động, đèn tự động,…Tucson được trang bị thêm sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, gương chiếu hậu chống chói tự động ECM. Hyudai Tucson 2019 Facelift tiếp tục sử dụng 3 phiên bản động cơ. Đầu tiên là động cơ Turbo phun xăng trực tiếp 1.6L T-GDi cho công suất cực đại 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Tiếp theo là phiên bản sử dụng động cơ Diesel R 2.0L áp dụng công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử eVGT kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp CRDi cho công suất tối đa 185 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 400Nm tại 1.750 ~ 2.750 vòng/phút. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Lựa chọn thứ 3 là động cơ xăng Nu 2.0L MPI, cho công suất 155 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 192 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Eco – Normal – Sport mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Tại Việt Nam, giá xe Hyundai Tucson 2019 Facelift được Hyundai Thành Công phân phối cụ thể cho từng phiên bản gồm; Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn: 799 triệu đồng, 2.0L Xăng Đặc biệt: 878 triệu đồng, 2.0L Dầu Đặc biệt: 940 triệu đồng, 1.6L T-GDi Đặc biệt: 932 triệu đồng. Xe có 6 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ, Bạc, Cát và Vàng be. Video: Đánh giá Hyundai Tucson 2019 bản Facelift mới.