Honda Việt Nam vượt mặt Kia và Mazda nhờ xe City

Theo thống kê của VAMA, trong tháng ngâu (tháng 8 dương lịch), một số hãng xe lớn sụt giảm doanh số tại Việt Nam như Ford, Kia, Mazda, Peugeot hay cả hãng xe sang là Mercedes-Benz. Ngược lại, không ít thương hiệu có sức bán tốt hơn hẳn như Toyota, Honda hay Mitsubishi.

Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi xe ôtô Honda Việt Nam vượt qua cả Kia và Mazda để nắm giữ vị trí thứ 2 về thị phần, chỉ sau Toyota. Trong tháng 8, Honda bán được 2.125 xe tại Việt Nam, hơn 100 xe so với Mazda và 124 xe so với Kia. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa bằng 50% so với Toyota.

Xét về thị phần tháng 8/2018 vừa qua, Honda Việt Nam chiếm 11,1%, xếp trên Mazda (10,5%) và Kia (10,4%) và dưới Toyota (24,6%). Tuy nhiên, nếu tính cả 8 tháng, Honda vẫn đứng dưới bộ đôi của THACO khi các số liệu lần lượt là 9,4%, 12,9% và 11,2%.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho một doanh nghiệp với 5/6 mẫu xe phân phối tại Việt Nam là nhập khẩu. Đối với xe nhập, nguồn cung không sẵn như hàng lắp ráp trong nước bởi phải phụ thuộc vào đơn hàng nước bạn, thời gian vận chuyển, nằm càng rồi mới đưa về đại lý và cả khâu kiểm định trước khi thông quan.

Đóng góp doanh số chính cho Honda Việt Nam vẫn là mẫu xe sedan giá rẻ Honda City. Mẫu xe này bán được 880 chiếc và đứng vị trí bán chạy thứ 7 tại thị trường Việt Nam. Honda CR-V không đủ xe để giao khách những vẫn bán được 720 xe trong tháng 8, bám đuổi sát sao đối thủ Mazda CX-5 (742 chiếc). Các mẫu khác là Jazz và Civic bán được 245-250 xe/tháng.

Góp phần đưa thị phần Honda vượt lên vị trí thứ 2 không thể không kể đến sự sụt giảm doanh số một số mẫu xe chủ lực của Kia và Mazda. Kia Cerato tháng vừa qua chưa bán được 900 xe, trong khi con số của tháng trước là 1.113 xe. Tương tự, cùng phân khúc với Cerato là Mazda3 giảm doanh số từ 1.028 xe xuống còn 820 xe.

Mặc dù có sự tăng trưởng thị phần vượt bậc trong tháng 8, Honda Việt Nam sẽ rất khó có thể duy trì vị trí thứ 2 này trong tháng 9 bởi mẫu xe bán chạy Honda CR-V rơi vào tình trạng hết hàng.

Liên doanh này xác nhận việc hết đơn hàng đặt với nhà máy phía Thái Lan trong năm nay bởi công suất lắp ráp không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường Việt. CR-V sẽ còn một lô nữa giao đầu năm 2019 cho hợp đồng đặt xe ký từ tháng 5 đến tháng 8, rồi khách phải đợi sang quý II/2019 mới tiếp tục nhận được xe, trong khi đặt cọc ngay trong tháng 9 này.