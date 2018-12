Honda Shadow 400 đời 1997 lột xác như mới của biker Hải Phòng

Honda Shadow 400 đời 1997 là mẫu cruiser ăn khách một thời, còn có tên gọi Honda VT400 tại một số thị trường. Chiếc xe này thuộc sở hữu của một biker tại Hải Phòng, được chuyển vào TP.HCM để nâng cấp ngoại hình. Bản độ Honda Shadow 400 được garage Tự Thanh Đa thực hiện. Với mục đích dọn mới, xe vẫn mang thiết kế đặc trưng từ mẫu nguyên bản những được thay đổi một số chi tiết để tăng tính thẩm mỹ theo sở thích của chủ nhân. Đèn pha dạng tròn cổ điển sử dụng bóng halogen được thay mới, nhỏ gọn hơn so với đèn nguyên bản. Bên cạnh đó, đèn xi-nhan hình quả nhót cũng khiến đầu xe trở nên gọn gàng hơn, để lộ rõ phần phuộc ống lồng kích thước lớn. Mặt đồng hồ dạng anolog cổ điển, hiển thị các thông số cơ bản như tua máy, tốc độ, odo... Điểm thay đổi đáng kể nằm ở chắn bùn sau với đèn hậu tích hợp báo rẽ. Phần chắn bùn cũng được cắt ngắn để lộ phần bánh xe to bản. Nhìn từ phía sau, chiếc Honda Shadow 400 trông bệ vệ và lì lợm hơn hẳn. Yên xe vẫn giữ kiểu dáng 2 tầng thuần cruise nhưng được bọc lại thủ công với chất liệu da, chỉ khâu màu đỏ tương phản khá bắt mắt. So với nguyên bản, cảm giác ngồi của yên xe êm ái hơn. Xe có khối lượng 225 kg, bình xăng giọt nước được gò thủ công, dung tích 14,5 lít. Toàn bộ thân xe Honda Shadow 400 được sơn lại màu xanh mờ, dàn chân sơn đen tĩnh điện. Phần ống xả đơn trên mẫu xe cũ cũng được làm lại thủ công, thành cụm ống xả kép bắt mắt hơn. Lon pô được thiết kế lại và cổ pô được bọc vải đậm chất cổ điển. Honda Shadow 400 đời 1997 trang bị động cơ V-Twin 398 cc, 4 thì, OHC, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này cho công suất 33 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn 34 Mn tại 6.000 vòng/phút. Sau khi hoàn thành, chiếc Honda Shadow 400 đời 1997 như lột xác hoàn toàn, rũ bỏ hình ảnh có phần già nua trên nguyên bản, thay vào đó là một chất cơ bắp khỏe khoắn và đôi chút ngông cuồng kiểu Mỹ. Chi phí để thực hiện bản độ này khoảng 40 triệu đồng.

