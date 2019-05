Honda SH 300i 2019 chính hãng giá từ 276 triệu tại VN

Honda SH300i 2019 mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý và phân phối chính hãng tại các cửa hàng bán xe do Honda ủy nhiệm (HEAD). SH300i thế hệ mới này vẫn giữ nguyên kiểu dáng và kích thước như phiên bản tiền nhiệm với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.131 mm x 728 mm x 1.193 mm, chiều dài cơ sở 1.438 mm. Có 2 phiên bản cho khách hàng lựa chọn bao gồm phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản thể thao. Phanh trước của SH 300i được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS đi kèm với heo dầu 2 piston cùng đĩa phanh có đường kính 350 mm. Mâm có thiết kế 6 chấu kép đường kính 16 inch, xe sử dụng lốp trước có kích thước 110/70-16. Cụm đèn chính dạng 2 tầng với logo SH được đặt ở giữa. Đèn pha và đèn định vị đều dùng công nghệ LED. Mặt trước của SH300i 2019 nổi bật với dãy đèn định vị tạo dáng chữ V cùng phần ốp mạ crom. Đây là điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên phiên bản 2019 so với thế hệ trước. Cụm đồng hồ hiển thị được chia thành từng khu vực khác nhau, đây là kiểu thiết kế thường thấy trên các mẫu xe của Honda. Màn hình điện tử phụ phía dưới hiển thị các thông tin như mức tiêu hao nhiên liệu, nhiệt độ môi trường, đồng hồ... Honda SH300i 2019 là mẫu xe tay ga đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống kiểm soát lực xoắn (HSTC), HSTC giúp phát hiện và kiểm soát hiện tượng trượt bánh sau thông qua điều chỉnh hệ thống phun xăng. Hệ thống HSTC có thể được bật, tắt thông qua nút nhấn bên tay phải. Phiên bản mới này của SH 300i được trang bị khóa thông minh Smartkey với tính năng khởi động xe không dùng chìa. Các mẫu xe tay ga hiện nay hầu hết đều được tích hợp Smartkey, từ Honda Vision tới Yamaha FreeGo mới ra mắt. Phía trước xe được trang bị hộc chứa nhỏ bên trái có thể để vừa các vật dụng như chìa khóa, kính mát... Hộc chứa đồ có thiết kế chống nước, không được trang bị ổ khóa. Mẫu xe ga Honda SH 300i 2019 sử dụng động cơ xy-lanh đơn có dung tích 279 cc, làm mát bằng chất lỏng sản sinh công suất 25,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 25,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. Phía dưới yên xe cao 805 mm là bình xăng có dung tích 9 lít và cốp để đồ dung tích 19 lít. Bên trong cốp được trang bị sẵn cổng sạc điện thoại 12W. Đuôi xe có tay dắt kích thước lớn, đèn hậu hình chữ V ngược vuốt nhọn, sử dụng công nghệ LED. SH 300i dùng giảm xóc đôi cho bánh sau, hệ thống phanh sau sử dụng đĩa phanh đường kính 256 mm cùng heo dầu 1 piston, lốp sau có kích thước 130/70-16. SH 300i 2019 được trang bị ống xả kích thước lớn để phù hợp với động cơ 279 cc. Giá xe Honda SH 300i đề xuất là 276,4 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn (trắng đen và đỏ đen) và 278,9 triệu đồng cho phiên bản thể thao (xám đen). Theo ghi nhận thực tế tại cửa hàng, mức giá của phiên bản tiêu chuẩn cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với giá đề xuất. Đối thủ của Honda SH 300i có thể kể đến Vespa GTS 300, mẫu xe này được sản xuất tại Việt Nam với giá 129 triệu đồng.

