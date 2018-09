Hãng độ Kaspeed Moto tại Đức vừa cho ra mắt bản độ xe môtô Honda Nighthawk 750 tuyệt đẹp. Chiếc Honda Nighthawk 750 nguyên bản dường như thay đổi hoàn toàn nhờ loạt phụ kiện hàng hiệu đắt tiền. Nhiều chi tiết trên xe được các thợ độ can thiệp làm mới rất bắt mắt. Cụ thể khung sườn cũng được nâng cấp với phuộc trước up side down, cùm tay lái và phanh lấy từ chiếc Yamaha R1 đời 2000. Trục bánh trước và các cục đệm của chiếc Honda Nighthawk 750 độ này được chế tạo mới. Ngoài ra, chén cổ và trụ lái nằm trong bộ kit nâng cấp của Cognito Moto. Mẫu độ trở nên tối giản khi loại bỏ đèn đuôi nguyên bản và thay bằng cặp LED siêu nhỏ tích hợp thêm xi nhan. Kaspeed đã chỉnh sửa lại khung phụ và gia cố thêm. Toàn bộ phần điện bao gồm cả ắc quy lithium ion được đặt ở đây. Chỉ với thao tác tháo yên đơn giản là có thể tiếp cận khu vực này. Bình xăng ban đầu được giữ nguyên nhưng phần đuôi được làm phẳng để phù hợp với phong cách của bộ yên. Kaspeed giữ lại cặp mâm nguyên bản nhưng sơn mới màu đồng. Mẫu độ dùng lốp Metzeler Roadtec 01. Cụm đuôi được thiết kế trước trên CAD, sau đó là tạo khuôn bằng xốp PU để gia công. Xe được trang bị nhiều linh kiện cao cấp như tay lái clip on LSL, bình dầu phanh, gác chân và đèn xi nhan của Kellermann. Dè trước được làm thủ công bằng nhôm. Kaspeed trang bị thêm cho nó bộ smartkey từ Motogadget và hệ thống xả kết cấu 4-2 Leo Vince. Được biết, bản độ Honda Nighthawk 750 nhẹ hơn 8% so với nguyên bản. Video: Honda Nighthawk 750 “lột xác” nhờ loạt đồ chơi cao cấp.

