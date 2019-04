Honda Jazz tại Việt Nam “đại hạ giá”, CR-V tặng phụ kiện

Theo khảo sát của tại một số đại lý xe ôtô Honda chính hãng ở Hà Nội và TP HCM, giá xe ôtô Honda tháng 4/2019 ít biến động so với tháng trước, hầu hết các mẫu xe đều được các đại lý khuyến mại phụ kiện. Riêng mẫu xe hatchback Jazz được giảm tới 40 triệu đồng tiền mặt. Mức giá Honda Jazz 1.5 hiện tại là 544 triệu đồng, bản 1.5VX là 594 triệu đồng và bản 1.5RS ban ra 624 triệu đồng. Theo quan sát trên thị trường ôtô Việt từ đầu năm 2019 đến nay, Honda Jazz đang đang khá ế ẩm và được kích cầu mạnh nhất. Ở các đại lý Honda phía Bắc, phiên bản VX và RS đang được khuyến mại tới 40 triệu tiền mặt, trong khi đó tại phía Nam thì bản V đang được khuyến mại 10 - 15 triệu tiền phụ kiện. Mặc dù có sự khác biệt vùng miền nhưng nhìn chung Jazz đang là mẫu xe Honda đang được kích cầu mạnh nhất. Trao đổi với chúng tôi, đại diện bán hàng của một đại lý Honda khu vực phía Bắc cho biết, mặc dù đại lý giảm giá Honda Jazz lên tới 40 triệu tiền mặt nhưng khách hàng vẫn thờ khá thờ ơ. Theo nhiều người dùng cho hay, mức giá xe Honda Jazz hiện vẫn cao hơn so với một số đối thủ cùng phân khúc và trang bị cũng không nhỉnh hơn quá nhiều. Bên cạnh Jazz, mẫu xe SUV "hàng hot" vào năm 2018 là Honda CR-V hiện đang khá sẵn hàng, không những không bị ép bia kèm lạc mà còn được đại lý tặng phụ kiện. Đi cùng mức giá niêm yết 983 triệu đồng đến 1,093 tỷ đồng, khách mua Honda CR-V còn được một số đại lý khuyến mại thêm 15 - 20 triệu đồng tiền phụ kiện. Như vậy, so với thời điểm trước Tết thì nguồn cung đầy đủ cùng liên tục chạy các chương trình khuyến mại đang là thuận lợi giúp CR-V hút khách tại thị trường Việt Nam. Theo tiết lộ của một nhân viên đại lý thì thời điểm giao xe cho khách của CR-V đã được rút ngắn xuống khoảng 1 tháng và phiên bản 1.5L đang bán chạy nhất trong các phiên bản của CR-V. Trong khi đó, Honda HR-V mới cũng được xem là mẫu xe có nhiều tùy chọn khuyến mại rong tháng 4/2019 khi khách hàng có thể chọn 20 triệu phụ kiện hoặc 10 - 13 triệu tiền mặt tùy theo vùng và phiên bản. Cùng với hai mẫu xe nhập thì mẫu xe lắp ráp trong nước của Honda - City cũng đang chạy chương trình khuyến mại tại một số đại lý. Theo đó, nhờ nguồn cung ổn định, không bị ảnh hưởng bởi chính sách giá xe nhập khi mua xe City khách hàng sẽ được khuyến mại 20 triệu phụ kiện. Hiện tại, trong danh sách các dòng xe ôtô của Honda Việt Nam thì hai mẫu Accord và Civic đang trong tình trạng không còn hàng hoặc ít xe. Nguyên nhân là các mẫu xe này đang chờ thế hệ 2019 của mình về Việt Nam như Civic (tháng 5/2019), Accord (tháng 7 hoặc 8/2019). Video: Công bố giá Honda Civic 2019 tại Việt Nam.

