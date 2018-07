Honda Jazz giá từ 544 triệu đồng tại VN có gì “hot“?

Các mẫu ôtô Honda tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan hưởng thuế mới 0% trong năm 2018 này bao gồm: CR-V, Civic, Accord và đáng quan tâm nhất chính là mẫu xe ôtô Honda Jazz mới. Đây được xem là mẫu hatchback 5 cửa đa năng, tiện dụng và linh hoạt vượt trội trong phân khúc đang có mặt trên thị trường hiện nay. Là một mẫu hatchback dành cho đô thị, xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao của mẫu xe này là 3.989 x 1.694 x 1.524 (mm), cùng với chiều dài cơ sở 2.530 mm. Nếu so với Honda City 2018, Honda Jazz có chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở ngắn hơn. Nhờ đó, mẫu xe này sẽ thuận tiện hơn khi di chuyển trong phố hoặc khi đưa xe vào bãi đỗ. Jazz có thiết kế mang đậm chất ADN của những mẫu xe Honda mới hiện nay. Trên phiên bản V và VX, phần trước xe có thiết kế hiền hòa hơn, trong khi phiên bản RS có cản trước thể thao, góc cạnh. Phiên bản RS được trang bị cụm đèn pha LED, đèn sương mù halogen tiêu chuẩn, và hai phiên bản còn lại chỉ sử dụng cụm đèn halogen phản xạ đa chiều. Theo đánh giá của nhiều người sử dụng, chất lượng cụm đèn pha LED trên phiên bản RS khá tốt, dải ánh sáng ở chế độ cos rộng, độ sáng cao, trong khi chế độ fa, đèn chiếu sáng khá xa, chất lượng vượt trội so với phân khúc. Cả ba phiên bản đều trang bị đèn LED chiếu sáng ban ngày, và dải sáng đặc trưng tương tự những mẫu xe Honda khác. Phần thân Honda Jazz 2018 cũng chứa đựng những nếp gấp tương tự như "người anh em" sedan Honda City mới. Tuy nhiên, đường dập nổi chạy dọc từ vè bánh trước kèo dài qua tay nắm cửa và vuốt đến cụm đèn hậu thay vì nằm dưới tay nắm cửa. Cạnh dưới thân xe cũng có một đường gân đối xứng ngược lại giúp cho phần hông xe trở nên cân đối hơn. Phần đuôi xe Honda Jazz 2018 có thiết kế hài hòa, bầu bĩnh khá phù hợp so với phần đầu của xe. Trên phiên bản RS, ốp cản sau thể thao với các cánh khuếch tán không khí tạo cho phần đuôi xe mạnh mẽ, đồng bộ phong cách thiết kế ốp cản trước. Cụm đèn hậu LED cho cả ba phiên bản cũng có thiết kế theo chiều thẳng đứng hiện đại hơn so với các đối thủ. Đáng chú ý ở mẫu xe này, phần đuôi lướt gió trên phiên bản RS có thiết kế to bản hơn hai phiên bản còn lại, đồng thời cả ba đều tích hợp đèn phanh thứ ba LED hỗ trợ cảnh báo phía sau tốt hơn. Phiên bản RS có đèn báo rẽ, sơn đen ốp gương chiếu hậu giúp tăng tính thể thao hơn. Trên phiên bản V, gương chiếu hậu không được tích hợp đèn báo rẽ, nhưng tính năng chỉnh điện, gập điện vẫn được trang bị. Xe được trang bị bộ mâm la-zăng kích thước 15 inch đi cùng với lốp 175/65R15 dành cho phiên bản V, trong khi phiên bản VX và RS được trang bị la-zăng kích thước 16 inch, đi cùng bộ lốp to bản hơn 185/55R16. Thiết kế la-zăng cũng khá thể thao với hai màu sơn đen và kim loại dành cho phiên bản RS, trên phiên bản V và VX mâm xe thiết kế 5 chấu kép. Không gian nội thất của Honda Jazz 2018 thừa hưởng trọn vẹn thiết kế của mẫu xe sedan Honda City mới với bảng táp-lô nghiêng hẳn về phía người lái. Mọi chi tiết đều trong tầm với cũng như dễ dàng điều chỉnh với tài xế. Phong cách nội thất hiện đại với những ốp panel đen bóng và nút bấm đều bằng cảm ứng, từ hệ thống giải trí cho đến hệ thống điều hòa. Vô lăng Honda Jazz 2018 với thiết kế kiểu thể thao 3 chấu. Phiên bản V và VX trang bị vô lăng urethan, trong khi phiên bản cao cấp nhất RS được bọc da thêu chỉ nổi thể thao và sang trọng. Trên vô lăng tất cả các phiên bản đều trang bị nút bấm điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay... Xe được trang bị chìa khóa thông minh Smart Entry, riêng hai phiên bản cao cấp hơn VX và RS sẽ được trang bị thêm lẫy chuyển số, cùng tính năng điều khiển hành trình cruise control. Bảng điều khiển trung tâm của xe với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối smartphone, HDMI hay USB. Camera lùi cũng được hiển thị trên màn hình này.

Phía sau vô lăng Honda Jazz 2018 là cụm đồng hồ lái analog đặc trưng những mẫu xe hạng B từ Honda. Trung tâm là đồng hồ tốc độ, bên trái nhỏ hơn là đồng hồ tua máy và bên phải là màn hình thông tin cung cấp các thông số vận hành. Điều đáng tiếc duy nhất, đây là màn hình tinh thể lỏng đơn sắc khá nhàm chán, nếu đây là màn hình LCD tương tự thị trường Mỹ thì nội thất Jazz sẽ thêm phần hiện đại hơn. Điểm duy nhất bên trong Honda Jazz 2018 không được lòng người Việt chính là chất liệu ghế bọc nỉ cho cả ba phiên bản. Hàng ghế trước vừa đủ sài với ghế lái chỉnh tay 6 hướng và ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng. Ngoài ra với ghế Magic Seat, Honda Jazz 2018 có thể điều chỉnh 4 chế độ để tối ưu khả năng chở đồ. Kích thước ghế ngồi cũng khá rộng rãi cho cả người lái và các hành khách còn lại. Thể tích khoang hành lý của Honda Jazz 2018 là 359 lít, cũng khá thoải mái. Nếu so với thông số trên "người anh em" Honda City (536 lít), kích thước khu vực này hơi nhỏ hơn đôi chút. Tuy nhiên khi gấp phẳng hàng ghế thứ hai, thể tích khoang hành lý của Honda Jazz 2018 có thể lên tới 881 lít, dư giả cho một gia đình nhỏ mua sắm cuối tuần. Hệ thống điều hòa trên Honda Jazz 2018 cũng hoạt động khá ổn định. Phiên bản V chỉ trang bị điều hòa chỉnh tay thông thường, hai phiên bản cao cấp hơn được trang bị hệ thống điều hòa tự động điều chỉnh bằng cảm ứng. Tính năng mặc dù hiện đại, nhưng ít nhiều chúng ta sẽ phải để mắt đến khi thay đổi nhiệt độ hay tốc độ quạt gió của Honda Jazz VX và RS, từ đó gián tiếp gây mất tập trung khi lái xe. Honda Jazz 2018 cũng sử dụng cấu hình động cơ tương tự Honda City được lắp ráp trong nước. Động cơ xăng 1.5L SOHC i-VTEC 4 xy lanh thẳng hàng 16 van cho công suất tối đa 118 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145Nm tại 4600 vòng/phút. Đi kèm hộp số vô cấp CVT Earth Dream Technology có thêm chế độ thể thao. Nếu lần đầu tiên cầm lái Honda Jazz, chắc hẳn bạn sẽ cần đôi chút thời gian để làm quen với xe. So với các mẫu xe cùng phân khúc B, phản ứng chân ga của Jazz nhạy hơn, nhưng lại khá nhẹ - điều này có thể khiến những lái mới điều khiển xe khó “trơn tru” nhưng nó lại tạo phản ứng tốt cho bạn sau khi đã dần quen với chiếc hatchback hạng B này. Cầm lái chiếc xe trên những cũng đường vắng đô thị đem lại cảm giác lái khá thú vị nhờ vô-lăng trợ lực điện. Duy trì ở tốc độ khoảng hơn 80km trong một thời gian dài, thân xe vẫn luôn ổn định và không có dấu hiệu của sự thiếu chắc chắn mà đầm chắc, êm hơn. Đáng chú ý khi sử dụng chế độ S cùng chuyển số bán tự động với các cấp số ảo, tua máy được đẩy lên cao khiến cho chiếc xe mượt và êm ái hơn. Một điểm thú vị nữa trên các dòng xe Honda đó chính là chế độ tiết kiệm nhiên liệu ECON. Theo đó ở chế độ này, hệ thống sẽ tính toán và điều chỉnh hoạt động của xe để tối đa hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chế độ ECO coaching giúp người lái điều khiển xe với hiệu quả nhiên liệu cao hơn thông qua việc thay đổi dải màu sắc hiển thị trên đồng hồ trung tâm. Tất cả tạo nên hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu tối ưu nhất. Ngoài ra, xe cũng được trang bị khá nhiều các tính năng an toàn có phần vượt trội hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Những công nghệ và hệ thống an toàn nổi bật mà Honda mang đến cho Jazz RS gồm có: Hệ thống 6 túi khí ở phiên bản RS, hệ thống cân bằng điện tử VSA, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera lùi 3 góc quay... Có thể nói Honda Jazz là chiếc xe đáng mua nhất ở phân khúc Hatchback hạng B. Với mức giá tốt, cùng thiết kế ngoại thất trẻ trung, không gian nội thất rộng rãi được xem là một lợi thế lớn. Tại thị trường Việt Nam, Honda sẽ phân phối chính hãng chiếc xe Jazz với 3 phiên bản cấu hình, gồm V (tiêu chuẩn), VX và RS (cao cấp nhất) với mức giá từ 544 triệu đồng. Video: Cùng Ngọc Trinh trải nghiệm Honda Jazz tại Việt Nam.

