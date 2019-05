Honda Civic độ 600 triệu, bán hơn 1 tỷ đồng tại Sài Gòn

Honda Civic tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sau khi được ra mắt Honda Civic thế hệ thứ 10 lập tức trở thành chủ đề gây xôn xao trong cộng đồng ôtô. Với kiểu dáng táo bạo và cuốn hút, thiết kế trẻ trung nhất của các thế hệ Civic từ trước đến nay. Không hài lòng với kiểu dáng và công suất nguyên bản, chủ nhân của Honda Civic Turbo 2018 tại TP HCM này đã quyết định độ nâng tầm chiếc xe của mình theo phong cách xe đua đường phố kiểu Nhật Bản. Theo quan sát, xe đã được độ kiểu dáng, nội thất và cả hiệu suất động cơ. Kỳ công nhất nằm ở phần ngoại thất của xe với nắp capo carbon fiber nguyên khối (siêu nhẹ). Các trang bị khác bao gồm; cốp sau carbon fiber nguyên khối, lip trước carbon fiber, cánh gió dưới pô nhôm ,titan PER, spoiler thấp carbon fiber, ốp gương carbon fiber... Với các chi tiết được độ lên, có thể thấy ngoại ình của chiếc Honda Civic Turbo 2018 độ này đã hoàn toàn khác biệt so với nguyên bản, mạnh medx và cá tính hơn nhiều. Với các chi tiết độ này, chiếc xe sedan nhà Honda cũng sẽ mạnh mẽ và mang phong cách "chất chơi" hơn. Bên trong của chiếc Civic Turbo 2018 này, nó cũng được chủ nhân làm mới với phong cách xe đua đường phố cá tính. Các chi tiết được làm mới nhẹ bao gồm; nẹp ốp táp lô carbon, tay cần số, ghế da, thảm lót sàn... Về nguyên bản, Honda Civic Turbo được trang bị động cơ 1.5L Vtec Tubor hoàn toàn mới, sản sinh công suất 170 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút và 220Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 8,3 giây. Trang bị tiêu chuẩn đi kèm là hộp số biến thiên liên tục CVT. Theo chia sẻ của chủ nhân, chiếc Honda Civic Turbo đời 2018 này mới chỉ lăn bánh được khoảng 11.000 km do thời gian nằm garage để được độ lại còn nhiều hơn thời gian sử dụng. Tổng chi phí độ xe lên tới 600 triệu đồng. Như vậy, nếu cộng luôn cả chi phí mua xe mới thì tổng giá trị của mẫu xe này xấp xỉ 1,6 tỷ đồng. Hiện tại, chủ xe rao bán giá Honda Civic Turbo 2018 độ này là hơn 1 tỷ đồng, đã bao gồm toàn bộ các trang bị độ thêm. Giá thị trường của một chiếc Honda Civic Turbo 2018 mới chạy lướt 11.000 km tại Việt Nam còn giữ nguyên bản vào khoảng hơn 850 triệu đồng. Video: Honda Civic 1.5 Turbo - giá 830 triệu có "hoang đường"?

