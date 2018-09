Honda CB750 "đồng nát", lột xác nhờ garage Tự Thanh Đa

Với động cơ 4 xi-lanh mạnh mẽ và bộ khung hoàn hảo để lên nhiều dáng khác nhau, những chiếc xe môtô Honda CB750 không chỉ được dân độ xe trên toàn Thế giới ưa chuộng - mà ở Việt Nam, phong trào độ dòng xe này cũng đã thành một trào lưu thậm chí nó như một "kim chỉ nam" cho các tay chơi đam mê dòng cafe racer. Mới đây nhất tại Việt Nam, xưởng độ xe máy tại Sài Gòn mang tên Tự Thanh Đa cũng đã vừa hoàn thành xong một mẫu cafe racer cổ điển được "chế cháo" từ một chiếc Honda CB750 đồng nát. Nó được sản xuất cách đây khoảng 37 năm - tức là chiếc Honda CB750 đời 1981. Trên chiếc Honda CB750 đời 1981 này, nó được xưởng độ Tự Thanh Đa làm mới bằng cách tối giản các chi tiết, hệ thống khung sườn gọn nhẹ hơn. Nằm giữa cặp phuộc trước là đèn pha LED dạng thấu kính, xi nhan led nhỏ hiện đại và báo sáng tốt hơn so với bóng halogen nguyên bản. Theo đúng phong cách cafe racer, chiếc xe được trang bị cặp tay lái clip-on góc lái nhỏ và đặt thấp. Nằm phía trên chảng 3 là đồng hồ cỡ nhỏ chỉ hiển thị vòng tua máy và tốc độ trên một màn hình lcd đơn sắc cỡ nhỏ. Vốn có thân xe khá "cồng kềnh", Tự Thanh Đa đã loại bỏ hoàn toàn bình xăng cùng dè trước sau và các tấm ốp hai bên thân xe của CB750. Thay vào đó, xưởng độ này đã gò lại cho chiếc xe một bình xăng lớn hình bán nguyệt, tạo vẻ "cơ bắp" cho chiếc xe. Theo đúng phong cách cafe racer, chiếc xe đã được trang bị phần đuôi với "gò" nổi khí động học và mêm thiết kế thủ công. Một dải LED được tích hợp vào phần khung phụ phía sau, đóng vai trò là đèn tín hiệu. Khí thải của động cơ được dẫn ra cặp pô "quả chùy" đối xứng 2 bên thân xe, được chế từ pô nguyên bản của Honda. Ở phía sau, chiếc xe cũng có chi tiết nâng cấp đáng giá là phuộc Ohlins bình dầu rời. Ở dàn chân trước, hệ thống phuộc ống lồng trước của xe vẫn được giữ nguyên nhưng được tinh chỉnh lại giúp hoạt động ổn định hơn. Trên bản độ này, Tự Thanh Đa đã giữ nguyên hệ thống phanh đĩa đôi trước và đơn sau và cặp mâm vành nan được làm mới thay cho nguyên bản. Ngoài ra, xe cũng đã được thay lại bộ bánh căm 17 inch và vỏ classic cổ điển, những chi tiết nâng cấp tưởng như đơn giản này lại góp phần khá tích cực cho việc lên dáng cũng như vận hành của Honda CB750 độ. Nằm bên dưới bình xăng, động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC 747cc với công suất khoảng 73 mã lực của CB750 vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ hệ thống xả mới do Tự Thanh Đa tự chế tạo và cuốn vải chống nóng. Bên cạnh đó, lọc gió của xe cũng đã được nâng cấp ổn định hơn. Sau khi "lên dáng" cafe racer bởi xưởng độ Tự Thanh Đa, chiếc Honda CB750 độ này đã "lột xác" hoàn toàn mang đậm vẻ mạnh mẽ, cá tính hơn so với kiểu dáng nguyên bản trước đây. Được biết, chiếc xe này phải độ trong thời gian 4 tuần và chi phí độ không được chủ nhân tiết lộ. Video: Xưởng độ xe máy garage Tự Thanh Đa.

