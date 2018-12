Honda CB650R Neo Sport Cafe giá hơn 200 triệu tại Việt Nam?

Mẫu xe Honda CB650R 2019 hoàn toàn mới sắp được bán chính hãng tại Việt Nam. Theo thông tin từ phía đại lý môtô phân khối lớn Honda chính hãng tại TP HCM cho hay, mức giá của mẫu xe này sẽ vào khoảng hơn 200 triệu đồng. Đây hiện là dòng xe môtô tầm trung khá "hot". Về ngoại hình, chiếc naked-bike Honda CB650R 2019 này đã được phát triển thành xe thương mại từ phiên bản Honda Neo Sports Cafe Concept chỉ sau vài tháng ra mắt. Xe sở hữu diện mạo với phong cách thiết kế tân-cổ đặc trưng của Honda và là thành viên thứ 4 trong gia đình Neo Sports Cafe, sau những cái tên CB1000R, CB300R và CB125R. Tương tự đàn anh CB1000R, Honda CB650R Neo Sport Cafe mới sở hữu đèn chiếu sáng dạng LED với đèn ban ngày được tích hợp thẳng vào chóa đèn. Cách bố trí đèn báo rẽ, bảng đồng hồ và hai hốc gió bên bình xăng cũng tương tự người đàn anh. Bảng đồng hồ của xe dạng màn hình màu LCD sắc nét có thiết kế tương tự CB1000R, hiển thị thông tin như số đang gài, đèn báo chuyển số và các thông số cơ bản như tốc độ, vòng tua, nhiệt độ máy, hành trình... Tổng thể, CB650R có thiết kế khá giống với đàn anh CB1000R mới đang bán ra tại Việt Nam nhờ có cùng thiết kế Neo Sports Cafe và khối động cơ 4 xy-lanh đồ sộ. Tuy nhiên, khác biệt nhỏ của CB650R đến từ việc ống xả đặt gọn gàng, phần đuôi to, ngắn và đèn trước nhô ra. Bình xăng kéo dài và cơ bắp là đặc trưng của phong cách thiết kế này. Giảm xóc trước của Showa SFF dạng upside down màu vàng nổi bật thay vì màu đen trên CB1000R, có khả năng điều chỉnh mức độ giảm chấn và tải trọng trước. Xe sử dụng đĩa phanh kép kích thước 310 mm kết hợp với các kẹp phanh Nissin 4 piston đối xứng dọc. Hệ thống ABS 2 kênh là trang bị tiêu chuẩn đi kèm với xe. Khung xe dạng kim cương được gia công bằng phương pháp dập, giúp giảm 1,9 kg so với khung xe trên CB650F. Kết hợp với bình xăng mới, khung phụ nhẹ hơn, khối lượng xe dừng ở mức 202 kg (giảm 6kg so với CB650F). Giảm xóc sau dạng monoshock có 7 mức độ điều chỉnh tải trọng kết nối trực tiếp với bộ gắp nhôm đúc. Honda CB650R sở hữu cặp mâm 5 chấu chữ Y bằng nhôm đúc tương tự như bản concept. Xe sử dụng bộ lốp kích thước 120/70-ZR17 ở bánh trước và 180/55-ZR17 ở bánh sau. Hệ thống xả thải của CB650R được thiết kế lại với cửa ống xả với kích thước lớn hơn, giúp tối ưu hoá lượng khí thoát ra, mang lại âm thanh đầy phấn khích khi xe vận hành.CB650R Neo Sport Cafe mới được chia sẻ động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng DOHC, dung tích 649 cc của CB650F. Tuy nhiên, các kỹ sư của Honda đã tinh chỉnh lại khối động cơ này, xe không còn bị mất mô-men xoắn ở dải tua thấp và mang lại công suất cao hơn 5% ở dải tua cao. Động cơ mới này sản sinh công suất 94 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 8.500 vòng/phút. Nhờ sự điều chỉnh này, động cơ trên CB650R có khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ hơn với mô men xoắn tăng ổn định và êm ái khi vòng tua máy tăng cao. Bên cạnh đó, động cơ này còn sản sinh ra âm thanh có sự khác biệt so với các động cơ 4 xy-lanh khác. Xe được trang bị hộp số 6 cấp với ly hợp chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch). Honda cũng sẽ phân phối các phụ kiện chính hãng cho CB650R bao gồm các chi tiết trang trí bằng nhôm như chắn bùn trước, ốp bên thân, ốp yên xe, kính chắn gió để tạo điểm nhấn... Một số trang bị tùy chọn khác bao gồm túi ôm bình xăng, hệ thống sang số nhanh Quickshift, kính chắn gió cao hơn, cổng sạc điện 12V, sưởi ấm tay lái... Video: Soi chi tiết Honda CB650R Neo Sport Cafe 2019.

