Honda CB150R mới giá 105 triệu tại Việt Nam đấu Yamaha MT-15

Mới đây, mẫu xe môtô naked-bike cỡ nhỏ mang dáng vẻ Neo Sport Cafe nhỏ nhất của Honda đã xuất hiện tại thị trường Thái Lan với sự đón nhận nồng nhiệt của giới biker nước bạn. Ngay sau đó, việc chiếc Honda CB150R 2019 mới sẽ về Việt Nam được tiên đoán là sẽ rất sớm. Không làm phụ lòng mong mỏi của các fan, Honda Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe môtô Honda CB150R 2019 và đưa hình ảnh xe lên website của mình với giá bán cho bản ABS theo công bố là 105 triệu đồng. Theo đó, phiên bản Honda CB150R 2019 tại Việt Nam cũng sẽ không thay đổi về thiết kế so với xe đang bán ra tại Thái Lan với tem xe được cải tiến với thiết kế mang phong cách thể thao cổ điển. Cùng với đó là nét mạnh mẽ nhờ đường sọc khổ lớn ở bình xăng, và logo 150 ở đuôi xe. Đồng bộ cùng phong cách của tem xe là thiết kế cổ điển với đèn pha tròn, pha trộn vào đó là nét hiện đại với bình xăng cơ bắp và đuôi xe cứng cáp. Một điểm nổi bật nữa là củ phanh và giảm xóc sau màu đỏ, cặp phuộc trước của xe có màu vàng hành trình ngược. Về mặt trang bị, Honda CB150R có đèn pha dạng tròn, đèn phanh và hệ thống đèn xi nhan ứng dụng công nghệ LED, ốp che động cơ,... Bảng đồng hồ của xe thiết kế dạng màn hình LCD hiển thị vòng tua máy, tốc độ đèn báo sang số và mức tiết kiệm nhiên liệu. Khối động cơ của Honda CB150R Streetster được sử dụng khá giống với khối động cơ 150 quen thuộc trên CBR150 hay Winner 150. Sử dụng dạng DOHC 4 thì làm mát bằng nước, khối động cơ được trang bị xy lanh đơn 149cc cùng hộp số côn tay 6 cấp cho sức mạnh vừa phải để dùng trong phố xá một cách hợp lý. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI trên trọng lượng khô 123kg sẽ cho mức tiêu thụ nhiên liệu lý tưởng dành cho người sử dụng. Ngoài ra, hệ thống chống bó cứng phanh ABS mới cũng giúp người dùng an toàn hơn khi sư dụng xe trên nhiều địa hình khác nhau. Như vậy, với đối thủ trực tiếp của mình là Yamaha MT-15, Honda CB150R 2019 ABS có mức giá khá cao so với 79 triệu đồng nhập tư nhân. Thế nhưng, với mức chênh lệch khoảng 30 triệu đồng thì trên Honda CB150R có thêm các trang bị ABS, phuộc ngược USD hay đèn LED. Như vậy, thành viên mới nhất trong đại gia đình Neo Sport Cafe "nhà" Honda sẽ chắc chắn có mặt tại Việt Nam cùng mức giá 105 triệu đồng. Mức giá xe Honda CB150R 2019 tại Việt Nam cao hơn Thái Lan khi nó được bán ra thị trường này ở mức khoảng 73 triệu đồng. Video: Honda CB150R mới giá 105 triệu tại Việt Nam.

