Honda CB1000R đặc biệt giá hơn nửa tỷ "cập bến" Việt Nam

Sau hơn 2 tháng được trình làng tại Triển lãm Motor Bike Expo 2019 diễn ra tại Ý, phiên bản giới hạn Honda CB1000R Plus Limited Edition 2019 vừa chính thức được đưa về phân phối tại Việt Nam thông qua một doanh nghiệp tư nhân, chuyên kinh doanh môtô phân khối lớn tại TP HCM. Mẫu xe môtô phân khối lớn Honda CB1000R Plus Limited Edition 2019 là phiên bản đặc biệt được hãng xe máy Nhật Bản tung ra thị trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời dòng CB750. Theo thông tin được hãng xe Nhật Bản công bố, xe được sản xuất tại Ý với số lượng giới hạn chỉ 350 chiếc và được đánh số thứ tự từ 1 đến 350. Cũng là một mẫu xe hoài cổ như "người anh em" CB1000R Tribute trước đây, tuy nhiên trên phiên bản Honda CB1000R 2019 Limited Edition này nó lại chỉ gợi nhớ về quá khứ thông qua màu sơn đặc biệt. Cụ thể, toàn bộ các chi tiết thân xe đã được Honda sơn màu xám bạc hiện đại để nhấn mạnh thiết kế một phần hướng về tương lai của ngôn ngũ Neo Sports Cafe mà thương hiệu xe máy Honda đang hướng đến, nhưng trang trí CB1000R+ lại là các đường kẻ 3 màu đặc trưng đỏ-trắng-xanh. Đây là màu sắc đặc trưng được chi nhánh xe đua HRC (Honda Racing Corporation) sử dụng trên những chiếc xe đua trong quá khứ, và logo Honda cánh chim hai bên bình xăng của Honda CB1000R Plus 2019 phiên bản giới hạn này cũng tương tự các dòng xe cổ của hãng. Ngoài màu sơn thể hiện bản đặc biệt, tên xe sẽ được in trên bình xăng cùng với số thứ tự xuất xưởng của bản giới hạn từ 1 cho đến 350. Đi kèm với đó, trên chiếc xe môtô naked-bike Honda CB1000R+ Limited Edition này, nó còn được trang bị sẵn một loạt các đồ chơi "hàng hiệu". Do đã được lắp yên solo nên gác chân cho hành khách phía sau đã bị loại bỏ, cùng với đó là hệ thống ống xả độ giúp giảm trọng lượng của Honda CB1000R+ so với chiếc CB1000R nguyên bản. Trong ảnh là cây pô SC Project "hàng thửa" được Honda tặng kèm chop chủ nhân khi mua xe CB1000R phiên bản giới hạn Limited Edition 2019. Ngoài các thay đổi và bổ sung về ngoại hình, thông số kỹ thuật và trang bị cơ bản của xe vẫn không có gì thay đổi, sức mạnh của xe vẫn đến từ khối động cơ 4 xylanh, DOHC, dung tích 998cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 143,5 mã lực tại tua máy 10.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 104 Nm tại tua máy 8.250 vòng/phút. Theo đại diện doanh nghiệp nhập khẩu mẫu xe này cho biết, có 13 chiếc xe được đưa về Việt Nam. Tất cả đều được nhập khẩu từ Ý và vừa hoàn tất các thủ tục thông quan. Giá xe Honda CB1000R Plus Limited Edition được công bố giá 18.160 USD (tương đương khoảng 424 triệu đồng). Tại Việt Nam, mức giá của xe được bán ra khoảng hơn 500 triệu đồng. Video: Honda CB1000R Plus 2019 phiên bản giới hạn Việt Nam.

