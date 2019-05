Honda Accord 2019 giá 1 tỷ đồng tại Thái, sắp về Việt Nam

Theo đó, Honda vừa chính thức bán ra mẫu xe sedan hạng D - Accord 2019 tại thị trường Thái Lan. Như vậy, ngoài việc là đất nước đầu tiên trong Đông Nam Á bán ra Honda Accord 2019 mới, Thái Lan cũng là nước lắp ráp mẫu xe này để phân phối tới các thị trường khác trong khu vực, nhiều khả năng bao gồm cả Việt Nam. Honda Accord 2019 lần đầu tiên chào sân Thái Lan thông qua triển lãm Thai Motor Expo 2018. Tuy nhiên, vào thời điểm đó hãng xe Nhật Bản chưa công bố bất cứ thông tin gì về mẫu xe sedan hạng D này. Và phải tới triển lãm Bangkok Motor Show 2019 vừa rồi, Honda mới chính thức trình làng Accord thế hệ mới tới người dùng toàn khu vực. Về ngoại thất, Honda Accord 2019 sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với phiên bản hiện tại và khá giống với chiếc xe đã từng ra mắt thị trường Mỹ cách đây một thời gian. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng Full-Led đã được làm to bản cùng dải chrome sáng bóng ở mặt ca-lăng góp phần tô điểm cho mặt tiền của Accord 2019 thêm phần sáng sủa. Có thể dễ dàng nhận ra trên mẫu xe sedan Honda Accord 2019, các đường nét thiết kế đã được làm vuông vắn và sắc gọn hơn nhiều thay vì những đường nét mềm mại ở phiên bản trước. Phía đuôi xe, cụm đèn hậu được thiết kế khá điệu đà với dải đèn hình móc câu vuông vắn và mang phong cách thiết kế châu Âu hơn. Ở bên thân, bộ vành hợp kim 5 chấu hình cánh quạt khá giống các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, bộ vành này cũng được Honda tinh chỉnh lại tạo cảm giác mạch lạc và dứt khoát hơn với một màu sơn bạc truyền thống. Những đường gân dập nổi khỏe khoắn cũng xuất hiện trên phần thân xe. Khoang nội thất của Honda Accord 2019 cũng sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới, đơn giản và sang trọng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô và 2 hộc để cốc nằm song song với cụm điều khiển trung tâm. Bên dưới màn hình giải trí trung tâm là cửa gió điều hòa và các núm chỉnh cơ tiện dụng. Một số điểm nhấn về công nghệ trên Honda Accord 2019 tại Thái Lan có thể kể tới như hệ thống camera toàn cảnh 360 độ, hệ thống đỗ xe thông minh với hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Hệ thống an toàn Honda Sensing, bao gồm 5 tính năng: cảnh báo va chạm với người đi bộ kết hợp cùng phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình... Honda trang bị trên Accord 2019 với 2 tùy chọn động cơ bao gồm1.5L Turbo và 2.0L Hybrid. Cụ thể, khối động cơ 1.5L turbo với 4 xi-lanh, tăng áp cho ra công suất tối đa 194 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Phiên bản 2.0L Hybrid là khối động cơ Sport Hybrid Intelligent Multi Mode Drive với máy Atkinson Cycle 4 xi-lanh, 2 mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion cho công suât 212 mã lực. Đi kèm hộp số tự động CVT mới.Giá xe Honda Accord 2019 mới sẽ được bán ra tại thị trường Thái Lan với mức từ khoảng 1 tỷ đồng. Như vậy, sau khi về Việt Nam, mức giá của Accord 2019 sẽ tăng lên đôi chút do các thuế phí nhập khẩu và sẽ dao động ở mức 1,2 đến 1,4 tỷ đồng. Với lợi thế về ngoại hình, trang bị và là hàng nhập khẩu, Honda Accord 2019 chắc chắn sẽ khiến các đối thủ cùng phân khúc nhưng lắp ráp trong nước như Mazda6, Hyundai Sonata phải dè chừng và kiêng nể. Còn đối với Toyota Camry, Honda Accord 2019 chắc chắn sẽ phải dè chừng. Video: Chi tiết xe sedan Honda Accord 2019 tại Thái Lan.

Theo đó, Honda vừa chính thức bán ra mẫu xe sedan hạng D - Accord 2019 tại thị trường Thái Lan. Như vậy, ngoài việc là đất nước đầu tiên trong Đông Nam Á bán ra Honda Accord 2019 mới, Thái Lan cũng là nước lắp ráp mẫu xe này để phân phối tới các thị trường khác trong khu vực, nhiều khả năng bao gồm cả Việt Nam. Honda Accord 2019 lần đầu tiên chào sân Thái Lan thông qua triển lãm Thai Motor Expo 2018. Tuy nhiên, vào thời điểm đó hãng xe Nhật Bản chưa công bố bất cứ thông tin gì về mẫu xe sedan hạng D này. Và phải tới triển lãm Bangkok Motor Show 2019 vừa rồi, Honda mới chính thức trình làng Accord thế hệ mới tới người dùng toàn khu vực. Về ngoại thất, Honda Accord 2019 sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với phiên bản hiện tại và khá giống với chiếc xe đã từng ra mắt thị trường Mỹ cách đây một thời gian. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng Full-Led đã được làm to bản cùng dải chrome sáng bóng ở mặt ca-lăng góp phần tô điểm cho mặt tiền của Accord 2019 thêm phần sáng sủa. Có thể dễ dàng nhận ra trên mẫu xe sedan Honda Accord 2019, các đường nét thiết kế đã được làm vuông vắn và sắc gọn hơn nhiều thay vì những đường nét mềm mại ở phiên bản trước. Phía đuôi xe, cụm đèn hậu được thiết kế khá điệu đà với dải đèn hình móc câu vuông vắn và mang phong cách thiết kế châu Âu hơn. Ở bên thân, bộ vành hợp kim 5 chấu hình cánh quạt khá giống các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, bộ vành này cũng được Honda tinh chỉnh lại tạo cảm giác mạch lạc và dứt khoát hơn với một màu sơn bạc truyền thống. Những đường gân dập nổi khỏe khoắn cũng xuất hiện trên phần thân xe. Khoang nội thất của Honda Accord 2019 cũng sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới, đơn giản và sang trọng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô và 2 hộc để cốc nằm song song với cụm điều khiển trung tâm. Bên dưới màn hình giải trí trung tâm là cửa gió điều hòa và các núm chỉnh cơ tiện dụng. Một số điểm nhấn về công nghệ trên Honda Accord 2019 tại Thái Lan có thể kể tới như hệ thống camera toàn cảnh 360 độ, hệ thống đỗ xe thông minh với hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Hệ thống an toàn Honda Sensing, bao gồm 5 tính năng: cảnh báo va chạm với người đi bộ kết hợp cùng phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình... Honda trang bị trên Accord 2019 với 2 tùy chọn động cơ bao gồm1.5L Turbo và 2.0L Hybrid. Cụ thể, khối động cơ 1.5L turbo với 4 xi-lanh, tăng áp cho ra công suất tối đa 194 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Phiên bản 2.0L Hybrid là khối động cơ Sport Hybrid Intelligent Multi Mode Drive với máy Atkinson Cycle 4 xi-lanh, 2 mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion cho công suât 212 mã lực. Đi kèm hộp số tự động CVT mới. Giá xe Honda Accord 2019 mới sẽ được bán ra tại thị trường Thái Lan với mức từ khoảng 1 tỷ đồng. Như vậy, sau khi về Việt Nam, mức giá của Accord 2019 sẽ tăng lên đôi chút do các thuế phí nhập khẩu và sẽ dao động ở mức 1,2 đến 1,4 tỷ đồng. Với lợi thế về ngoại hình, trang bị và là hàng nhập khẩu, Honda Accord 2019 chắc chắn sẽ khiến các đối thủ cùng phân khúc nhưng lắp ráp trong nước như Mazda6, Hyundai Sonata phải dè chừng và kiêng nể. Còn đối với Toyota Camry, Honda Accord 2019 chắc chắn sẽ phải dè chừng. Video: Chi tiết xe sedan Honda Accord 2019 tại Thái Lan.