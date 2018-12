Hơn 4.800 chiếc Mercedes-Benz GLC tại Việt Nam dính lỗi

Theo báo cáo từ phía Cục Đăng kiểm Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ triệu hồi Mercedes GLC lắp ráp trong nước với số lượng khoảng 4.802 chiếc, được sản xuất trong thời gian từ tháng 3/2016 (lô xe đầu tiên có mặt tại Việt Nam) đến tháng 2/2018.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là khóa gài trên dây đai an toàn ở hai ghế bên phía sau có thể bị kéo rút vào khe rãnh giữa tấm ốp cột C và tấm ốp hông phía sau, không thể lấy ra được nếu không có sự trợ giúp. Nguyên nhân được xác định là do lỗi thiết kế của các tấm ốp phía sau; sự cố này chỉ có thể xảy ra trong quá trình kéo/thả dây an toàn.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ triệu hồi 4.802 chiếc SUV GLC lắp ráp trong nước.

Trong trường hợp trên, dây an toàn sẽ không sẵn sàng để sử dụng ở ghế bị ảnh hưởng và có nguy cơ gây chấn thương trong trường hợp xảy ra tai nạn mà người dùng không thắt dây an toàn. MBV cho biết, số xe GLC phải triệu hồi đợt này bao cả ba phiên bản GLC 250 4matic, GLC 300 4matic và GLC 200 ra mắt sau đó.

Phương án mà MBV đưa ra là “gắn thêm chốt chặn cho tấm ốp cột C nhằm ngăn ngừa hiện tượng khóa gài đai an toàn ghế sau bị kéo rút vào bên trong khe rãnh”. Chương trình này sẽ được thực hiện tại các đại lí chính thức của MBV và được hoàn toàn miễn phí trên toàn quốc từ 15/1/2019 và dự kiến kéo dài hết năm 2023.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là khóa gài trên dây đai an toàn ở hai ghế bên phía sau.