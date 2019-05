(Kiến Thức) - Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc vừa ho biết, hãng sản xuất ôtô Chrysler của Mỹ sẽ bắt đầu triệu hồi hơn 470 ôtô nhập khẩu tại thị trường này do có khả năng gặp vấn đề với việc đánh lái.

Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR), tổ chức giám sát chất lượng hàng đầu nước này, thông báo hãng sản xuất ôtô Chrysler - một trong ba hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Mỹ, bắt đầu triệu hồi hơn 470 ôtô nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc do có khả năng gặp vấn đề với việc đánh lái.

Hơn 470 xe Chrysler ở Trung Quốc mất kiểm soát tay lái.

Theo SAMR, đợt triệu hồi xe ôtô Chrysler sẽ tập trung vào mẫu Pacifica, được sản xuất từ ngày 1/11/2017 đến 28/2/2018. Cụ thể, rôtuyn trụ dưới của cánh tay đòn dưới phía trước bên phải của ôtô có thể tách rời khỏi cùm bánh (ngỗng trục), khiến người lái không thể điều khiển hướng lái của xe và tăng nguy cơ gặp sự cố (tai nạn).

Đối với các ôtô Chrysler Pacifica dính lỗi đợt này, hãng Chrysler sẽ kiểm tra các cùm bánh và cánh tay đòn dưới phía trước bên phải của xe, để đánh giá mức độ hư hại nếu có và tiến hành thay thế các bộ phận này nếu cần thiết. Ngoài ra, hãng Chrysler cũng sẽ thay thế miễn phí các bulông kẹp lớn hơn đối với cánh tay đòn dưới phía trước bên phải này.

Trong một động thái khác mới đây của ngành sản xuất ôtô toàn cầu, hãng sản xuất ôtô Honda Motor Co của Nhật Bản cũng thông báo đợt triệu hồi 137.000 xe thể thao đa dụng (SUV) sau khi có thông báo về ba trường hợp bị thương do túi khí an toàn bung ra đột ngột ở Mỹ.

Hãng Honda đang tiến hành thu hồi mẫu xe CR-V năm 2019 để thay thế dây đai vô lăng và cuộn cáp hệ thống kiềm chế bổ sung (túi khí, SRS) sau khi có 6 trường hợp túi khí bất ngờ bung ra dù không gặp va chạm.