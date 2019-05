Tại sự kiện Concorso d'Eleganza of Villa d'Este 2019 vừa diễn ra vào cuối tuần qua, mẫu siêu xe Lamborghini Miura P400 S đời 1971 từng thuộc sở hữu của danh ca người Italy - Little Tony cũng góp mặt. Mang màu sơn ngoại thất xanh Azzurro Mexico Blue, chiếc xe này được chứng nhận phục chế chính hãng bởi Lamborghini Polo Storico. Hiện xe thuộc sở hữu của một nhà sưu tập người Italy, bên cạnh 2 chiếc Miura khác trong bộ sưu tập của người này. Lamborghini Miura P400 S mang số khung #4797 được bàn giao cho danh ca Little Tony vào ngày 2/3/1971 tại nước Cộng Hòa San Marino. Tuy nhiên, biển số xe được đăng ký tại Rome vào tháng 5/1973. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Lamborghini Polo Storico, chiếc Lamborghini Miura hàng hiếm đời 1971 này đã có thể trở về nguyên trạng một cách hoàn hảo nhất như từ những ngày đầu tiên xuất xưởng tại Sant'Agata Bolognese. Bên cạnh đó, thông qua một đại lý chính thức của Lamborghini, chương trình Polo Storico cũng cung cấp phụ tùng chính hãng để việc phục chế diễn ra hoàn hảo nhất. Đặc biệt hơn, chỉ có 6 chiếc Miura trên toàn thế giới có màu sơn ngoại thất Azzurro Mexico. Được thành lập từ năm 2015, Lamborghini Polo Storico là bộ phận chuyên phụ trách quá trình trùng tu và chứng nhận những mẫu siêu xe Lamborghini cổ sản xuất đến 2001. Siêu xe Lamborghini Miura P400 S trang bị động cơ V12 4.0L, có công suất 365 mã lực tại 7.700 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 388 Nm tại 5.500 vòng/phút, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp. Siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 6,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 276 km/h, một con số rất ấn tượng vào thập niên 60-70. Video: Hồi sinh siêu xe Lamborghini Miura đời 1971 đẹp như mới.

Tại sự kiện Concorso d'Eleganza of Villa d'Este 2019 vừa diễn ra vào cuối tuần qua, mẫu siêu xe Lamborghini Miura P400 S đời 1971 từng thuộc sở hữu của danh ca người Italy - Little Tony cũng góp mặt. Mang màu sơn ngoại thất xanh Azzurro Mexico Blue, chiếc xe này được chứng nhận phục chế chính hãng bởi Lamborghini Polo Storico. Hiện xe thuộc sở hữu của một nhà sưu tập người Italy, bên cạnh 2 chiếc Miura khác trong bộ sưu tập của người này. Lamborghini Miura P400 S mang số khung #4797 được bàn giao cho danh ca Little Tony vào ngày 2/3/1971 tại nước Cộng Hòa San Marino. Tuy nhiên, biển số xe được đăng ký tại Rome vào tháng 5/1973. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Lamborghini Polo Storico, chiếc Lamborghini Miura hàng hiếm đời 1971 này đã có thể trở về nguyên trạng một cách hoàn hảo nhất như từ những ngày đầu tiên xuất xưởng tại Sant'Agata Bolognese. Bên cạnh đó, thông qua một đại lý chính thức của Lamborghini, chương trình Polo Storico cũng cung cấp phụ tùng chính hãng để việc phục chế diễn ra hoàn hảo nhất. Đặc biệt hơn, chỉ có 6 chiếc Miura trên toàn thế giới có màu sơn ngoại thất Azzurro Mexico. Được thành lập từ năm 2015, Lamborghini Polo Storico là bộ phận chuyên phụ trách quá trình trùng tu và chứng nhận những mẫu siêu xe Lamborghini cổ sản xuất đến 2001. Siêu xe Lamborghini Miura P400 S trang bị động cơ V12 4.0L, có công suất 365 mã lực tại 7.700 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 388 Nm tại 5.500 vòng/phút, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp. Siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 6,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 276 km/h, một con số rất ấn tượng vào thập niên 60-70. Video: Hồi sinh siêu xe Lamborghini Miura đời 1971 đẹp như mới.