Hé lộ Mercedes-AMG GT73 mạnh tới 800 mã lực

Khi Mercedes-AMG vén màn chiếc concept hybrid vào tháng 3/2017 tại Triển lãm Geneva - mẫu xe tiền thân của Mercedes GT 4-Door Coupe hiện nay - thương hiệu Đức đã gây ngạc nhiên với việc sử dụng động cơ tăng áp kép V8 4.0 lít (vẫn đặt ở phía trước như thông thường) kết hợp động cơ điện (ở phía sau), cho phép tạo ra công suất lên tới 805 mã lực. Tuy nhiên, cho đến nay hệ truyền động siêu khủng của mẫu concept năm 2017 vẫn chưa được hãng xe sang Mercedes đưa vào bất kỳ một mẫu xe sản xuất nào. Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ không còn phải đợi lâu nữa. GT 4-Door Coupe dưới cấu hình 63 S hiện đang là mẫu xe thương mại mạnh nhất của Mercedes (không tính Mercedes-AMG One), nhưng vị trí này sẽ sớm thuộc về một mẫu xe khác có tên là GT73, các tin đồn gần đây cho rằng như vậy. Mercedes-AMG GT73 mới dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm tới và mạnh khoảng 800 mã lực. Một nguyên mẫu thử nghiệm gần đây của Mercedes đã được bắt gặp, và nó được cho là mẫu xe thử nghiệm của GT73. Chiếc xe chạy mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn động cơ nào nên nó chắc chắn là một chiếc xe hybrid đang hoạt động ở chế độ điện hoàn toàn. Thực tế, nhãn tên "73" vốn đã được hãng sử dụng từ rất lâu trong quá khứ cho một số chiếc xe đặc biệt như Mercedes SL73 siêu hiếm, vào tháng 2/2018 hãng xe Đức cũng đã đăng ký nó cho các phiên bản hàng đầu của G-Class (G73) và S-Class (S73) thế hệ tiếp theo. Khi đó, Mercedes cũng đã đăng ký tên “GT73 4Matic+”, đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe thể thao cực kỳ mạnh mẽ, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid - chiếc xe 677 mã lực. Mẫu xe Mercedes-AMG GT73 được cho rằng sẽ cần ít hơn 0,2 giây so với GT63 S hiện tại (3,2 giây) để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Hệ thống hybrid tiên tiến sẽ cho phép chiếc xe hoạt động điện hoàn toàn trong phạm vi khoảng 50km. Cuối cùng, giá xe Mercedes-AMG GT73 chắc chắn sẽ bán ra cao hơn so với GT63 S, đang có giá 159.000 USD (tương đương 3,69 tỷ đồng), bởi vì đối thủ của nó - Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid - có giá lên tới 186.200 USD (khoảng 4,33 tỷ đồng). Video: Mercedes-AMG GT73 xuất hiện trên đường thử.

