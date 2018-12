Hàng trăm chiếc Mazda3 2019 xếp lốp tại cảng Nhật Bản

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện hình ảnh những chiếc Mazda3 2019 nằm la liệt tại bãi đậu của cảng ở Nhật Bản để chờ vận chuyển. Hình ảnh này khiến những ai yêu mến dòng xe Mazda3 phiên bản 2019 đều cảm nhận mãu xe này chuản bị được đưa đến người tiêu dùng trên thế giới. Tuy hãng Mazda không công bố nhưng những hình ảnh này đã gián tiếp xác nhận việc Mazda3 2019 chính thức được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại. Chẳng còn bao lâu nữa, những chiếc Mazda3 2019 này sẽ xuất hiện tại các đại lý chính hãng trên toàn thế giới. Dù những hình ảnh có độ phân giải không cao vì được chụp từ khoảng cách khá xa nhưng vẫn cho thấy sự hiện diện của Mazda3 2019 phiên bản sedan và hatchback đủ màu sắc, từ đỏ, đen, trắng đến xám. Theo kế hoạch của hãng xe ôtô Mazda, mẫu xe cỡ C Mazda3 2019 sẽ bắt đầu được bán ra thị trường toàn cầu từ đầu năm 2019. Là đối thủ cạnh tranh của Kia Cerato, Hyundai Elantra hay Honda Civic, Mazda3 2019 sở hữu thiết kế ấn tượng hơn hẳn thế hệ cũ. Lấy cảm hứng thiết kế từ Mazda Kai Concept ra mắt trong triển lãm Tokyo 2017, Mazda3 2019 được trang bị cụm đèn pha thanh mảnh hơn cùng lưới tản nhiệt góc cạnh hơn theo phong cách của Mazda6 2018. Ngoài ra, Mazda3 2019 còn được trang bị cản trước dập lõm ở hai góc, nằm trên hốc gió hẹp. Đó là chưa kể đến cánh gió giả và hốc đèn sương mù trước trên đầu xe. Ngay cả thiết kế sườn xe của Mazda3 2019 cũng được tái thiết kế, thể hiện rõ hơn cả ở phiên bản hatchback.

Cụ thể, Mazda3 2019 đi kèm cột C nổi bật hơn với phần nóc vuốt dốc về phía sau. Đặc biệt, cột C trên Mazda3 2019 được thiết kế dày dặn ở phiên bản hatchback và thanh mảnh ở phiên bản sedan. Ngoài ra, cụm đèn hậu của Mazda3 2019 cũng được thiết kế thanh mảnh hơn hơn, mang đến vẻ cuốn hút đầy thể thao cho xe. Không chỉ lột xác về thiết kế, Mazda3 2019 còn được điều chỉnh về mặt kích thước. Xe sở hữu chiều dài 4.459 mm, rộng 1.797 mm và cao 1.440 mm ở phiên bản hatchback. Trong khi đó, Mazda3 Sedan 2019 lại có chiều dài 4.662 mm, rộng 1.797 mm, cao 1.445 mm và chiều dài cơ sở là 2.725 mm. Nội thất xe cũng cải tiến hoàn toàn với mặt táp-lô tập trung nhiều vào người lái hơn. Nằm ở trung tâm mặt táp-lô là màn hình thông tin giải trí 8,8 inch đứng độc lập. Các nút chỉnh điều hòa được giấu gọn gàng bên dưới màn hình thông tin giải trí. Trong khi đó, núm xoay chỉnh hệ thống thông tin giải trí của Mazda được đặt sau cần số, cạnh phanh đỗ xe điện tử và những nút bấm khác... Tùy vào từng thị trường, Mazda3 2019 sẽ được trang bị 5 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên và quan trọng nhất là động cơ xăng SkyActiv-X hoàn toàn mới với sự hỗ trợ của hệ thống M Hybrid. Tiếp đến là 3 loại động cơ xăng SkyActiv-G có dung tích 1,5 lít, 2.0 lít và 2,5 lít. Cuối cùng là động cơ diesel SkyActiv-D 1,8 lít. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian i-Activ. Cũng giống như Mazda CX-5 2019, Mazda3 thế hệ mới có hệ thống điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control Plus. Các trang bị khác bao gồm; hệ thống an toàn chủ động và trợ lái i-Activsense, hệ thống cảnh báo xe cắt ngang phía trước và kiểm soát hành trình thích ứng với tốc độ thấp... Video: Hãng xe ôtô Nhật Bản nhá hàng Mazda3 phiên bản 2019.

