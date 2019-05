Hàng loạt xe ôtô mới lại "đại hạ giá" ở Việt Nam

Với doanh số bán hàng giảm trong tháng 4 vừa qua, trong tháng 5 Công ty Ô tô Toyota Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi mùa Hè kéo dài đến ngày 30/6/2019 bằng việc giảm giá ôtô mới tặng phụ kiện trị giá 25 triệu đồng cho khách hàng mua dòng xe bán chạy nhất của mình là Vios. Theo đó, khách hàng thanh toán đầy đủ khi mua xe ToyotaVios phiên bản 1.5G CVT sẽ được nhận một năm bảo hiểm vật chất và camera lùi; khách hàng thanh toán đầy đủ khi mua Vios phiên bản 1.5E CVT và 1.5E MT sẽ được tặng gói phụ kiện chính hãng gồm đầu DVD, camera lùi và gói dịch vụ bọc da ghế. Ngoài ra, Toyota cũng giảm 169 triệu đồng cho khách mua Toyota Hiace nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán xe chỉ còn 830 triệu đồng. Đáng chú ý, không chỉ Toyota Hiace, hàng loạt mẫu xe Toyota khác từ sản xuất lắp ráp cho tới nhập khẩu cũng đều được giảm giá kích cầu. Một số đại lý Toyota tại Hà Nội hiện đang giảm giá bán khá sâu cho mẫu xe giá rẻ Wigo nhằm tăng sức cạnh tranh với hai đối thủ Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Theo tìm hiểu của và khảo sát tại một số đại lý ở Hà Nội, Toyota Wigo giảm giá bán từ 15 đến 40 triệu đồng tùy phiên bản. Được biết, đây là mức giảm được thực hiện riêng theo từng đại lý. Toyota Corolla Altis 2019 dự kiến sẽ sớm trình diện khách hàng Việt trong vài tháng tới. Đây chính là lý do các đại lý bắt đầu chiến dịch dọn kho để đón bản mới về, áp mức giảm lên tới 80 triệu đồng cho bản hiện hành. Hiện tại, Altis đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 biến thể, giá niêm yết từ 697 triệu đồng đến 932 triệu đồng. Mẫu xe Ford Everest cũng đang được các đại lý giảm giá ở tất cả các phiên bản với mức giảm từ 30 triệu đến 122 triệu đồng. Theo đó, Ford Everest bản Titanium và bản Trend được các đại lý giảm 30 triệu đồng tiền mặt; Ford Everest Ambiente bản số tự động giảm 108 triệu đồng, từ mức 1,052 tỷ đồng còn 945 triệu đồng; Ford Everest Ambiente phiên bản số sàn giảm giá tới 122 triệu đồng, từ 999 triệu còn 876 triệu đồng. Isuzu Việt Nam cũng đang ưu đãi đến 70 triệu đồng cho khách mua xe bán tải D-MAX. Cụ thể, hãng giảm giá 30 triệu đồng cho khách hàng mua xe D-MAX LS PRESTIGE 4×4; giảm 51 triệu đồng cho D-MAX LS 4×2 MT; giảm 60 triệu cho D-MAX LS PRESTIGE 4×2 AT; và giảm đến 70 triệu đồng cho khách mua D-MAX LS PRESTIGE 4×4 MT. Mitsubishi Việt Nam phối hợp cùng các đại lý cũng tiếp tục ưu đãi cho khách hàng mua xe từ 15,5 – 51,5 triệu đồng đối với mẫu crossover Outlander, tùy đại lý và phiên bản. Đồng thời khuyến mại nắp thùng trị giá 23 triệu đồng hoặc Camera lùi trị giá 2 triệu đồng cho khách mua dòng xe bán tải New Triton 4×4 AT và New Triton 4×2 AT. Không nằm ngoài cuộc chơi, Mazda Việt Nam ưu đãi đến 50 triệu đồng cho khách mua dòng CX-5 cho cả 3 phiên bản 2.0L và 2.5L, giá bán Mazda CX-5 2.0 chỉ còn 849 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được tặng bộ phụ kiện giá trị gồm phim cách nhiệt, baga mui (giá nóc), ốp đèn sương mù viền LED, thảm lót sàn và túi cứu hộ... Mới đây, Nissan Việt Nam vừa điều chỉnh giá bán lẻ ôtô bằng việc giảm giá 28 triệu đồng cho khách mua mẫu SUV Terra V, giá bán từ 1,226 tỷ giảm còn 1,198 tỷ đồng; tặng 10 triệu đồng và đầu AVN cho khách mua Terra S; tặng 10 triệu đồng cùng bộ phụ kiện là camera hành trình, cửa sau tự động, đầu AVN cho khách mua mẫu Terra E. Ngoài ra, khách hàng mua xe bán tải Navara được Nissan Việt Nam hỗ trợ phí trước bạ đến 25 triệu đồng cùng quà tặng là bộ phụ kiện Premium R hoặc tặng 15 triệu đồng tiền mặt và hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá 20 triệu đồng, tùy theo phiên bản; các mẫu xe khác như X-Trail hay Sunny được tặng đầu AVN và thảm trải sàn, tùy vào mẫu xe và phiên bản… Theo thông tin từ phía các đại lý ôtô Honda Việt Nam, hiện họ đang âm thầm áp dụng các chương trình giảm giá dành cho khách hàng khi mua xe Honda Jazz với mức lên tới từ 60 đến 100 triệu đồng. Mức giá niêm yết chính hãng ủa xe khi chưa giảm giá là; Jazz V có giá 544 triệu đồng, Jazz VX giá 594 triệu đồng và Jazz RS giá 624 triệu đồng. Video: Đã đến lúc giá xe giảm có lợi cho người mua ôtô.

