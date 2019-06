Hàng loạt khách Việt tố Honda CR-V mới lỗi chân phanh

Cụ thể trên một số diễn đàn về ôtô, nhiều người dùng Honda CR-V Turbo mới tại Việt Nam đã chia sẻ những hình ảnh lỗi chân phanh khi đang di chuyển chiếc xe của mình ở tốc độ cao, đi kèm những câu hỏi xin được trợ giúp.

Theo anh Hoàng Đăng Tùng thông báo trên nhóm diễn đàn những người đang sở hữu Honda CR-V tại Việt Nam, chiếc xe của anh đã bất ngờ bị khóa cứng chân phanh khi đang di chuyển ở vận tốc 90 km/h và có kích hoạt hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.

Anh Hoàng Đăng Tùng thông báo trên nhóm diễn đàn những người đang sở hữu Honda CR-V tại Việt Nam về lỗi trên chiếc xe của mình.

Sau đó, hàng loạt đèn báo lỗi cũng đã hiển thị trên đồng hồ phía sau vô-lăng như đèn báo lỗi VS, Check System, đèn báo phanh... Được biết, chiếc Honda CR-V 2019 của anh Tùng mới chạy được khoảng 2.000 km thì sự việc kể trên xảy ra. Rất may, anh Tùng đã kịp xử lý và đưa chiếc xe dừng lại an toàn.

Ngay sau khi đoạn chia sẻ về lỗi chân phanh Honda CR-V của anh Tùng được đăng lên mạng xã hội, có khá nhiều người đang sử dụng Honda CR-V Turbo cũng lên tiếng bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ những tình huống tương tự mà họ gặp phải. Điều này đã dấy lên sự hoang mang và lo lắng trong cộng đồng những người đang sử dụng xe Honda CR-V Turbo tại Việt Nam.

Nhiều thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình điện tử chiếc Honda CR-V.

Các chủ xe cho biết, sau khi CR-V đời mới gặp hiện tượng này, họ đều đưa xe vào xưởng dịch vụ của Honda để kiểm tra nhưng máy đọc lỗi không phát hiện được gì. Đây cũng không phải lần đầu tiên Honda CR-V thế hệ thứ 5 gặp lỗi, trước đó mẫu xe này từng bị tố để lọt mùi xăng lọt vào bên trong cabin - tuy nhiên tại buổi họp báo cáo tài chính 2018, đại diện Honda đã thông tin chính thức về vấn đề này, "Lý do của việc triệu hồi CR-V ở Trung Quốc là do động cơ các xe CR-V đó không đáp ứng được điều kiện môi trường có nhiệt độ thấp ở một số tỉnh của Trung Quốc, còn ở Việt Nam CR-V không hề gặp phải vấn đề này", Tổng Giám Đốc Honda Việt Nam - ông Toshio Kuwahara cho biết.

Nhiều khách hàng sở hữu Honda CR-V đã chia sẻ lỗi tương tự.

Theo Anh Hải Âu, một chuyên gia đánh giá xe cho hay, "Lỗi mất phanh trên Honda CR-V 2019 vừa xảy ra với một số người dùng quá nguy hiểm, trường hợp đang lăn bánh trên đường như thế này nếu gặp xe tải trọng lớn hoặc container chạy trước phanh hoặc sang đường thì chả dám nghĩ nữa... Bỏ ra hơn 1 tỷ đồng mua xe mà nguy hiểm như này thì có ai dám đánh đổi mạng sống của gia đình không nhỉ...?".

Hiện Honda Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào như trên. Báo điện tử Kiến Thức sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dùng và đưa thông tin cụ thể về lỗi chân phanh trên CR-V Turbo mới đến Honda Việt Nam để bạn đọc sớm có câu trả lời cụ thể.